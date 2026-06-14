Brezilya-Fas maçı oyuncu değerlendirmeleri: Vinicius Jr. Selecao'yu kurtardı; Casemiro'nun vasat performansı Carlo Ancelotti'ye Dünya Kupası'na dair cevaplardan çok soru işareti bıraktı

Brezilya maçın başlarında oyuna giremedi ve bunun bedelini ödedi. Fas’ın golü muhteşemdi. Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Brahim Diaz, topu Brezilya’nın stoperlerinin arasından geçirdi. Bu sezon PSV formasıyla 15 gol atan Ismael Saibari, topa koşarak kalecisi Alisson’un üzerinden topu ağlara gönderdi.

Bu durum Carlo Ancelotti'ye düşünmesi gereken çok şey bıraktı ve Brezilya teknik direktörü maçtan sonra takımının ilk yarıdaki yaklaşımını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini kabul etti.

"İlk yarıda yaptıklarımızı yeniden değerlendirmeliyiz... cesaretimizi kaybetmemeliyiz. Bu, Dünya Kupası'nın ilk maçı," dedi.

Yine de Ancelotti, ilk 11'in sorun olduğu fikrine karşı çıktı: "Eleştirileri kabul etmeliyiz. İlk 11 iyi düşünülmüştü. Maça başlayan oyuncularla ilgili hiçbir eleştiriyi kabul etmeyeceğim."

Brezilya, birdenbire cevap verdi. Vinicius, yakaladığı ilk fırsatı değerlendirdi. Fas, ona biraz fazla boşluk bıraktı ve Real Madrid'in kanat oyuncusu, içe doğru kesip sağ ayağıyla topu üst köşeye gönderdi ve şaşırtıcı derecede durgun olan stadyuma biraz hayat verdi.

Ancelotti, en azından maçı kurtaran oyuncusu hakkında hiçbir şikayette bulunmadı.

"Vinicius iyi oynadı. Çok tehlikeliydi ve iyi bir Dünya Kupası geçirmek için elinde her şey var," dedi.

İkinci yarı umut vericiydi, ancak itiraf etmek gerekirse bu umutların çok azı gerçekleşti. Brezilya, devre arasında zor durumda kalan Casemiro'yu oyundan aldı ve Matheus Cunha ile kalite katmaya çalıştı. Ancak Cunha hiçbir zaman beklenen performansı gösteremedi. Vinicius iyi oynamaya devam etse de ikinci gol bir türlü gelmedi. Bu arada Fas ise savunmaya çekilip direndi.

Ancelotti için bu maç ne bir felaket ne de bir sevinç kaynağıydı. Sadece Brezilya'nın hala yapması gereken işler olduğunu hatırlatan bir maçtı.

"Takım son dakikaya kadar gerçekten çok mücadele etti. Neler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. İlk iki hazırlık maçında iyi yaptığımız şeyler, bu maçın ilk yarısında pek iyi gitmedi" dedi.

"Hayal kırıklığına uğramadım, ama memnun da değilim. Çalışmalıyız, elbette çalışmamız gerekiyor ve bu normal. Faslılar iyi oynadı... zor bir maçtı."

GOAL, New York/New Jersey Stadyumu'ndaki Brezilya oyuncularını değerlendirdi...