Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Brazil WC Ratings MoroccoGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Brezilya-Fas maçı oyuncu değerlendirmeleri: Vinicius Jr. Selecao'yu kurtardı; Casemiro'nun vasat performansı Carlo Ancelotti'ye cevaplardan çok soru işareti bıraktı

Player ratings
FEATURES
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
Vinicius Junior
C. Ancelotti

EAST RUTHERFORD, N.J. -- Vinicius Jr., Dünya Kupası'na 1-1'lik bir beraberlikle başlayan Brezilya'nın aksi takdirde sönük geçen performansına hayat veren muhteşem bir gol attı. Brezilya maça yavaş başladı ve ilk golü kalesinde gördü, ancak yıldız oyuncusunun sihirli bir hareketi devre bitmeden skoru eşitledi. Her iki takım da, önlerinde daha kolay rakipler olduğu için bu puanı kabul edecek gibi görünüyor.

Brezilya maçın başlarında oyuna giremedi ve bunun bedelini ödedi. Fas’ın golü muhteşemdi. Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Brahim Diaz, topu Brezilya’nın stoperlerinin arasından sızdırdı. Bu sezon PSV formasıyla 15 gol atan Ismael Saibari, topa koşarak kalecisi Alisson’un üzerinden topu ağlara gönderdi.

Bu durum Carlo Ancelotti'ye düşünmesi gereken çok şey bıraktı ve Brezilya teknik direktörü maçtan sonra takımının ilk yarıdaki yaklaşımını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini kabul etti.

"İlk yarıda yaptıklarımızı yeniden değerlendirmeliyiz... cesaretimizi kaybetmemeliyiz. Bu, Dünya Kupası'nın ilk maçı" dedi.

Yine de Ancelotti, ilk 11'in sorun olduğu fikrine karşı çıktı.

"Eleştirileri kabul etmeliyiz," diye ekledi. "İlk 11 iyi düşünülmüştü. Maça başlayan oyuncularla ilgili hiçbir eleştiriyi kabul etmeyeceğim."

Brezilya, birdenbire cevap verdi. Vinicius Jr, yakaladığı ilk fırsatı değerlendirdi. Fas, ona biraz fazla boşluk bıraktı ve Real Madrid'in kanat oyuncusu, içe doğru kesip sağ ayağıyla topu üst köşeye gönderdi ve şaşırtıcı derecede durgun olan stadyuma biraz hareketlilik kattı.

Ancelotti, en azından maçı kurtaran oyuncusu hakkında hiçbir şikayeti yoktu.

"Vinicius iyi oynadı. Çok tehlikeliydi ve iyi bir Dünya Kupası geçirmek için elinde her şey var," dedi.

İkinci yarı umut vericiydi, ancak itiraf etmek gerekirse bu umutların çok azı gerçekleşti. Brezilya, devre arasında zor durumda kalan Casemiro'yu oyundan aldı ve Matheus Cunha ile kalite katmaya çalıştı. Ancak Cunha hiçbir zaman beklenen performansı gösteremedi. Vinicius iyi performansını sürdürse de ikinci gol bir türlü gelmedi. Bu arada Fas ise savunmaya çekilip direndi.

Ancelotti için bu maç ne bir felaket ne de bir sevinç kaynağıydı. Sadece Brezilya'nın hala yapması gereken işler olduğunu hatırlatan bir maçtı.

"Takım son dakikaya kadar gerçekten çok mücadele etti. Neler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. İlk iki hazırlık maçında iyi yaptığımız şeyler, bu maçın ilk yarısında pek iyi gitmedi" dedi.

"Hayal kırıklığına uğramadım, ama memnun da değilim. Çalışmalıyız, elbette çalışmamız gerekiyor ve bu normal. Faslılar iyi oynadı... zor bir maçtı."

GOAL, New York/New Jersey Stadyumu'ndaki Brezilya oyuncularını değerlendirdi...

  • Roger IbanezGetty

    Kaleci ve Savunma

    Alisson (6/10):

    Birkaç güzel kurtarış yaptı. Gol konusunda elinden bir şey gelmedi.

    Roger Ibanez (4/10):

    İlk yarı tam bir kabustu. Defalarca geçildi.

    Marquinhos (5/10):

    Fas'ın golünde pozisyonunu kaybetti, bunun dışında da biraz tedirgindi.

    Gabriel (6/10):

    Fas'ın ilk golünde eşit derecede suçluydu, ancak oldukça iyi toparlandı.

    Douglas Santos (5/10):

    Bugün kötüydü. Yaşlı ve fikirleri tükenmiş görünüyordu.

    • Reklam
  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Orta saha

    Casemiro (4/10):

    Orta sahada tam bir kabus yaşadı. Maçın temposuna hiçbir zaman ayak uyduramadı, ilk yarı bitmeden sarı kart gördü ve devre arasında oyundan alındı.

    Bruno Guimaraes (6/10):

    Orta saha ikilisinin daha iyisiydi. Vini'ye asist yaptı ve sahada daha etkili bir şekilde hareket etti.

    Lucas Paqueta (5/10):

    İlk yarıda uzun süre sahada yok gibiydi, ardından Yassine Bounou'dan etkileyici bir kurtarış kopardı. Maçı Brezilya oyuncuları arasında en fazla defansif katkı sağlayan isim olarak tamamladı.

  • Vinicius Jr BrazilGetty

    Saldırı

    Raphinha (6/10):

    İlk yarıda top kontrolünde biraz gevşekti, ancak ikinci yarıda birkaç fırsat yarattı. Her şeye rağmen iyi bir performans sergiledi - daha fazlasını yapabilirdi olsa da.

    Igor Thiago (6/10):

    Bazı anlarda topu iyi tuttu. Bir şut çekti, ancak bunun dışında oyuna pek dahil olamadı.

    Vinicius Jr (8/10):

    İlk yarıdaki fırsatını gole çevirdi ve sonrasında da tehlikeli görünüyordu. Bir veya iki gol daha atamaması şanssızlıktı.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Danilo (6/10):

    Yaşına rağmen, bek pozisyonunda iyi bir performans sergiledi.

    Fabinho (6/10):

    Çok fazla kirli iş yaptı ve boşlukları kapattı, ancak topla pek bir şey yapamadı.

    Matheus Cunha (6/10):

    Fiziksel olarak katkı sağladı, ancak hücumda pek varlık gösteremedi.

    Luiz Henrique (5/10):

    30 dakikalık oldukça hayal kırıklığı yaratan süre içinde 14 kez topa dokundu.

    Danilo (N/A):

    Botafogo'da oynayan diğer Danilo'nun ise etki yaratacak zamanı olmadı.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Karışık bir Dünya Kupası koçluk başlangıcı. Fas kötü bir takım değil, ancak Brezilya kesinlikle daha fazlasını yapabileceğini düşünecektir.

Dünya Kupası
İskoçya crest
İskoçya
SCO
Fas crest
Fas
MAR
Dünya Kupası
Brezilya crest
Brezilya
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI