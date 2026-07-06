Brezilya’nın Norveç’e 1-2 yenilgisini soğukkanlılıkla analiz etmeye çalışan Carlo Ancelotti, elbette hayal kırıklığına uğramış durumda; bu yenilgi, Seleção’nun Dünya Kupası’na veda etmesine neden oldu ve takım, daha çeyrek finalde turnuvadan elendi. Bu sonuç, tam 36 yıldır (İtalya '90'da Arjantin karşısında) görülmemişti ve Yeşil-Altınlar, tarihleri boyunca bunu sadece iki kez daha tekrarlayabilmişti (1934 ve 1966).
Çeviri:
Brezilya, elenmenin ardından Ancelotti'nin yorumu: "Kaybetmeyi hak etmemiştik ama bu yenilgiyle yeni bir dönem başlıyor. İşte bu yüzden penaltıyı Bruno Guimaraes attı..."
KARAR VERİCİ OLAYLAR
“Zor bir an, çünkü Brezilya’yı temsil ettiğinizde her zaman kazanmak istersiniz. İşini çok iyi yapan bir rakibe karşı oldukça zorlu bir maçı kaybettik. Norveç iyi organize olmuştu, çok yoğun bir oyun sergiledi ve fırsatlarını iyi değerlendirdi. Biz son ana kadar elimizden geleni yaptık, ancak bu tür maçlarda küçük ayrıntılar sonucu belirleyebilir. Bugün tutumumuzun eksik olduğunu düşünmüyorum. Takım çalıştı, mücadele etti ve maç boyunca elinden geleni yaptı. Elbette daha iyi yapmamız gereken şeyler var ve bunu ilk kabul edenler de biziz. Futbolda, rakibin senden daha iyi olduğu günler olur. 70 dakika boyunca maç kontrol altındaydı, sonra Haaland maçı belirledi,” dedi Ancelotti basın toplantısında.
PENALTI ATICI SEÇİMİ
İtalyan teknik direktörün maçtaki en çok tartışılan kararlarından biri, karşılaşmanın gidişatını farklı bir yöne çevirebilecek olan 1-0’lık skoru getirebilecek penaltıyı, Brezilya’nın sözde teknik lideri Vinicius’a değil, Bruno Guimaraes’e (daha sonra Norveçli kaleci Nyland tarafından durdurulan) vermiş olmasıydı: “Penaltı atıcıları üzerine bir yıllık bir analiz yaptık; en iyi penaltı atıcısı Raphinha, ardından Neymar ve sonra da Igor Thiago. Bu üçünden hiçbiri sahada değildi. Oynayanlar arasında en iyisi Bruno Guimaraes’ti ve penaltıyı o attı. Onu seçtik çünkü sahadaki oyuncular arasında en iyisi olduğunu düşündük.”
GELECEK İÇİN BİR DERS
Carlo Ancelotti ise Brezilya-Norveç maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, geleceğe dair iyimserlik nedenleri bulmaya çalışırken, 2030’a kadar uzatılan yeni sözleşmesinin de verdiği güçle, kaçınılmaz yeniden yapılanma sürecinde Seleçao’nun başında yine kendisinin olacağını ima etti: “Bu elenmeyi sorumlulukla kabul etmeli ve bu deneyimden ders çıkarmalıyız. Beklentilerimiz çok yüksek olduğu için hayal kırıklığı yaşıyoruz, ancak bu futbolun bir parçası. Bu grubun kalitesine, karakterine ve parlak bir geleceğe sahip olduğuna inanıyorum. Turnuva boyunca bize verdikleri destek için taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Onların üzüntüsünü anlıyorum çünkü biz de aynı şeyi hissediyoruz. Bu formayı giydiğinizde sorumluluk çok büyüktür. Bugün buradan üzüntüyle ayrılıyoruz, ancak Brezilya’nın en üst seviyede yeniden rekabet edebilmesi için çalışmaya devam etme kararlılığımız da var. Bu üzüntüyü atlatmalıyız ve yarın, halihazırda oldukça sağlam bir genç kadroya ve milli takımda devam edebilecek deneyimli oyunculara sahip olan bu milli takımın geleceğinin nasıl olabileceğini düşünmeye başlayacağız; ayrıca kadroya dahil edilebilecek yeni oyuncular da var.”
YENİ BİR BREZİLYA
Dünya Kupası’ndaki ilk teknik direktörlük deneyimi hakkında Carlo Ancelotti, beş kez dünya şampiyonu olan takımı turnuvadan eleyen Norveç mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, durumu tamamen olumsuz olarak değerlendirmiyor: “Benim açımdan sonuç açısından elbette hayal kırıklığı yaratan bir deneyim oldu, çünkü çok üzgünüz. Ancak genel olarak güzel bir deneyim oldu; çok iyi çalışan ve güzel bir ortam yaratan oyunculara teşekkür ederim. Sahada gösterdikleri çaba nedeniyle yenilmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum, ancak rakip takıma da hakkını vermeliyiz; fark yaratan çok güçlü oyuncuları var. Bence Brezilya, bu kadroyla bu Dünya Kupası’nın sonuna kadar rekabet edebilirdi. Böyle bir an yaşadığınızda, bir yenilginin yeni bir macera, yeni bir sezon olduğunu düşünmeli, çalışmaya devam etmeli ve yeni fikirler bulmalısınız. Bu yenilginin Brezilya için yeni bir döngünün başlangıcı olduğuna inanıyorum.”
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