Carlo Ancelotti ise Brezilya-Norveç maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, geleceğe dair iyimserlik nedenleri bulmaya çalışırken, 2030’a kadar uzatılan yeni sözleşmesinin de verdiği güçle, kaçınılmaz yeniden yapılanma sürecinde Seleçao’nun başında yine kendisinin olacağını ima etti: “Bu elenmeyi sorumluluk bilinciyle kabul etmeli ve bu deneyimden ders çıkarmalıyız. Beklentilerimiz çok yüksek olduğu için hayal kırıklığı yaşıyoruz, ancak bu futbolun bir parçası. Bu grubun kalitesine, karakterine ve parlak bir geleceğe sahip olduğuna inanıyorum. Turnuva boyunca bize verdikleri destek için taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Onların üzüntüsünü anlıyorum çünkü biz de aynı şeyi hissediyoruz. Bu formayı giydiğinizde sorumluluk çok büyüktür. Bugün buradan üzüntüyle ayrılıyoruz, ancak Brezilya’nın en üst seviyede yeniden rekabet edebilmesi için çalışmaya devam etme kararlılığımız da var. Bu üzüntüyü atlatmalıyız ve yarın, halihazırda oldukça sağlam bir genç kadroya ve milli takımda devam edebilecek deneyimli oyunculara sahip olan bu milli takımın geleceğinin nasıl olabileceğini düşünmeye başlayacağız; ayrıca kadroya dahil edilebilecek yeni oyuncular da var.”