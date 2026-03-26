Brezilya efsanesi Zico, Neymar'ın Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo gibi "olağanüstü bir profesyonel" olmadığını iddia ediyor

Yeteneklerin genellikle kazanılan kupalar ve istatistiklerle ölçüldüğü bir dünyada, Brezilyalı efsane Zico, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain süperstarı Neymar’ı değerlendirirken farklı bir ölçüte dikkat çekti: profesyonellik. ESPN'e verdiği özel röportajda, Selecao efsanesi Neymar'ı modern dönemin iki belirleyici oyuncusu Messi ve Ronaldo ile karşılaştırdı, ancak onların oyuna yaklaşımları arasında önemli bir fark olduğunu belirtti. Zico, Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda oynamasını istiyor, ancak bunun için fiziksel ve zihinsel olarak %100 hazır olması şart.

"Onun iyileşip oynamasını istiyorum, ben bir hayranıyım, Tanrı ona çok az kişiye verdiği bir yetenek bahşetmiş," diye açıkladı Zico. "Bahsettiğim bu dünyada Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar var. Bu üçlü. Ancak diğer ikisi muazzam profesyoneller. O ise öyle değildi. Futbol ona her şeyi verdi ve sorun da bu. Ancak yetenek konusunda herkesten daha fazlasına sahip. Bir süredir, bunu en iyi şekilde nasıl kullanacağını bilemiyor."