Brezilya efsanesi Zico, Neymar'ın Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo gibi "olağanüstü bir profesyonel" olmadığını iddia ediyor
Yeteneğini tam olarak kullanamadı mı?
Yeteneklerin genellikle kazanılan kupalar ve istatistiklerle ölçüldüğü bir dünyada, Brezilyalı efsane Zico, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain süperstarı Neymar’ı değerlendirirken farklı bir ölçüte dikkat çekti: profesyonellik. ESPN'e verdiği özel röportajda, Selecao efsanesi Neymar'ı modern dönemin iki belirleyici oyuncusu Messi ve Ronaldo ile karşılaştırdı, ancak onların oyuna yaklaşımları arasında önemli bir fark olduğunu belirtti. Zico, Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda oynamasını istiyor, ancak bunun için fiziksel ve zihinsel olarak %100 hazır olması şart.
"Onun iyileşip oynamasını istiyorum, ben bir hayranıyım, Tanrı ona çok az kişiye verdiği bir yetenek bahşetmiş," diye açıkladı Zico. "Bahsettiğim bu dünyada Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar var. Bu üçlü. Ancak diğer ikisi muazzam profesyoneller. O ise öyle değildi. Futbol ona her şeyi verdi ve sorun da bu. Ancak yetenek konusunda herkesten daha fazlasına sahip. Bir süredir, bunu en iyi şekilde nasıl kullanacağını bilemiyor."
Fitness ve istikrarla ilgili endişeler
Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Neymar'ı Mart ayı kadrosuna almama kararı, Güney Amerika'da büyük bir tartışma dalgası yarattı. 34 yaşındaki oyuncunun 2023 sonlarında geçirdiği ciddi diz sakatlığının ardından milli takım sahnesinden uzun süre uzak kalmasına rağmen, Brezilya kamuoyu ve eski oyuncular onun takım için ne kadar yararlı olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda. Zico'ya göre, bu tekrarlayan sakatlık döngüsü, Neymar'ın yaşam tarzı ve fiziksel hazırlığıyla doğrudan bağlantılı. Zico, Ancelotti dahil olmak üzere her teknik direktörün, Dünya Kupası gibi büyük bir turnuva kadrosuna bir oyuncuyu dahil etmeden önce, o oyuncunun güvenilirliğini öncelikli olarak değerlendirmeli olduğunu savundu.
Zico, "Bu, Neymar'ın durumuna bağlı. Onu Santos'ta arka arkaya 10 maç oynatın, o zaman bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ancak son iki veya üç yılda, bu kadar çok maç oynadığı bir dönem oldu mu? Olmadı. Sorun bu, onun sağlığı. Yaralanma sorunları hafifletildi. Yaralanmalar arttı" dedi.
1986 yılıyla paralellikler kurmak
Brezilya'nın Boston'da Fransa ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde konuşan Ancelotti, Neymar'ın kadroda yer almamasıyla ilgili süregelen tartışmaya değindi ve kamuoyunun görüşüne saygı duyduğunu ancak kendisinin görevinin takımın yararına pragmatik kararlar almak olduğunu vurguladı. "Futbol kesin bir bilim değildir," diyen Ancelotti, Santos'un forvetini kadroya almama kararını savundu. Bu tutum, 1986 Dünya Kupası sırasında kendi kondisyon sorunlarını anlatan Zico'nun görüşleriyle örtüşüyor. Zico, kişisel deneyimlerinin, özellikle bir oyuncu elit düzeydeki rekabetin gerekliliklerine tam olarak hazır değilse, bir teknik direktörün yıldız gücünden çok fiziksel güvenilirliğe öncelik vermesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.
"Kendi durumumdan öğrendim ki, 1986 Dünya Kupası'na gidemedim. Ciddi bir diz sakatlığım vardı, sürekliliğim yoktu, beni ilk on birde oynatması için antrenörün güvenini kazanamadım ve tüm haklı nedenleriyle, onun kriterleri vardı," diye itiraf etti Zico. "Ancelotti'nin ne düşündüğünü bilmek. Ve onu kadroya almayabilir. Dışarıdan bakınca kolay. Hepimizin kendi milli takımı var."
Yaralanmaların psikolojik etkisi
Fiziksel sınırlamaların ötesinde Zico, bir oyuncunun artık vücuduna güvenemediği zaman ortaya çıkan zihinsel engeli vurguladı. Neymar’ın, vücudun önceki hasarları telafi etmeye çalışırken ufak sakatlıkların daha sık yaşandığı bir döneme giriyor gibi göründüğünü belirtti; bu döngü, sonunda Zico’nun kendi futbol kariyerinin sonlanmasına da yol açmıştı.
"Çoğu zaman bunu yaşayan bizler, sert toplara girmekten korkarız, korkarız. Ben de bu yüzden oynamayı bıraktım. Kas problemleri yaşamaya başladım, baldırlarımda. Artık dayanamıyordum, antrenman yapamıyordum. Antrenmanı seven ben, artık yapamıyordum, durma zamanının geldiğini söyledim," diye konuştu Zico.