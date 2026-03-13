Brezilya, Dünya Kupası öncesinde Nike'ın çığır açan yeni deplasman forması ile Ürdün'le güçlerini birleştiriyor

Bu ortaklık, modern sporcu için tasarlanmış kapsamlı bir teknik yenilenmeyi simgeliyor. Jordan Brand Başkanı Sarah Mensah, bu adımı performans ve ifadenin birbirini beslediği dinamik bir birleşim olarak nitelendirdi. Giyim koleksiyonu, uyumlu bir görünüm sağlamak için özel antrenman kıyafetleri ve özel tasarım bir Tiempo kramponunu içeriyor.

"Bugün Jordan, gerçekten olağanüstü bir şey başlattı. Brezilya Milli Takımı ile yapılan bu ortaklık, sadece bir işbirliğinden ibaret değil; Brezilya'nın dinamik çekirdeğinde yer aldığı küresel futbolun inanılmaz parlaklığını, yaratıcılığını ve enerjisini kutlayan bir olay. Parlaklık, güven ve rekabetin nabzının attığı her yerde Jordan başarılı olur. Bu sadece iki dünyanın buluşması değil; performans ve ifadenin birbirini beslediği dinamik bir birleşim," dedi Mensah.

Koleksiyonda, aynı ikonik renklerdeki bir eşofman ceket ve basketbol forması da dahil olmak üzere geniş bir sokak giyim koleksiyonu da yer alıyor.