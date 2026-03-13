Nike/GOAL
Çeviri:
Brezilya, Dünya Kupası öncesinde Nike'ın çığır açan yeni deplasman forması ile Ürdün'le güçlerini birleştiriyor
Brezilya'nın çığır açan yeni forması
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Jordan Brand ile tarihi bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Sao Paulo’da yıldızların katıldığı bir etkinlikte tanıtılan yeni deplasman forması, Nike’ın “Swoosh” logosu yerine Michael Jordan’ın ikonik “Jumpman” motifinin kullanılmasıyla geleneklerden koparak, seçkin futbol mirasını küresel sokak modasının krallığıyla harmanlıyor.
Forma, klasik mavi ve sarı renk paletini korurken, 1988 Air Jordan 3 spor ayakkabısıyla özdeşleşen efsanevi fil desenini de bünyesinde barındırıyor. Aero-FIT teknolojisiyle tasarlanan forma, %11 daha hafif ve önemli ölçüde daha nefes alabilir olacak şekilde üretildi. %100 geri dönüştürülmüş tekstil atıkları kullanılarak, üst düzey performans ile çevresel sürdürülebilirliği bir araya getiriyor.
Vinicius Jr. kültürel etkisini övüyor
Real Madrid'in simgesi Vinicius Jr., bu işbirliğinin yüzü olarak seçildi ve bu adımın saha sınırlarını aştığını vurguladı. Vinicius Jr., BrezilyaFutbol Federasyonu'nun (CBF) resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Ayaklarında bir top olması hayalini kuran Brezilya'daki her çocuk için bu ortaklık gerçekten çok derin bir anlam taşıyor" dedi.
"Jordan Brand ve Milli Takımımızı birleştiren şey sadece futbol değil; bu, kültür ve büyüklüğün birleşimidir. Jumpman logosu bizim renklerimizle ortaya çıktığında, Brezilya'yı özel kılan yaratıcılığı, tutkuyu ve enerjiyi tüm dünyaya gösteriyor. Her sahaya çıktığımızda yeni nesli stil, özgürlük ve gururla oynamaya ilham veriyor."
Teknik mükemmellik sokakla buluşuyor
Bu ortaklık, modern sporcu için tasarlanmış kapsamlı bir teknik yenilenmeyi simgeliyor. Jordan Brand Başkanı Sarah Mensah, bu adımı performans ve ifadenin birbirini beslediği dinamik bir birleşim olarak nitelendirdi. Giyim koleksiyonu, uyumlu bir görünüm sağlamak için özel antrenman kıyafetleri ve özel tasarım bir Tiempo kramponunu içeriyor.
"Bugün Jordan, gerçekten olağanüstü bir şey başlattı. Brezilya Milli Takımı ile yapılan bu ortaklık, sadece bir işbirliğinden ibaret değil; Brezilya'nın dinamik çekirdeğinde yer aldığı küresel futbolun inanılmaz parlaklığını, yaratıcılığını ve enerjisini kutlayan bir olay. Parlaklık, güven ve rekabetin nabzının attığı her yerde Jordan başarılı olur. Bu sadece iki dünyanın buluşması değil; performans ve ifadenin birbirini beslediği dinamik bir birleşim," dedi Mensah.
Koleksiyonda, aynı ikonik renklerdeki bir eşofman ceket ve basketbol forması da dahil olmak üzere geniş bir sokak giyim koleksiyonu da yer alıyor.
- Nike Football
Les Bleus'a karşı ilk maç
Taraftarlar, 26 Mart'ta Brezilya ile Fransa arasında oynanacak dev dostluk maçında "Jumpman"ı ilk kez sahada görecek. Selecao, Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı kendini sınamaya hazırlanırken, bu tarihi forma lansmanı için son derece uygun ve görkemli bir sahne.
Brezilya, son beş maçında iki galibiyet ve bir beraberlikle karışık bir performans sergiledikten sonra, bu karşılaşmaya ivmesini korumak amacıyla çıkıyor. Selecao, bu kıtalararası dostluk maçını, Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte C Grubu'nda yer aldıkları bu yazki Dünya Kupası öncesinde kadrosunu son rötuşları yapmak için kullanacak.
Yeni Brezilya x Jordan koleksiyonu, jordan.com ve Nike mağazalarından satın alınabilir.
