Brezilya, Dünya Kupası'nda ilham kaynağı olarak Vinicius Jr.'a güveniyor; ancak 2026'da altıncı şampiyonluk için mücadele edebilmek istiyorlarsa, Real Madrid yıldızının Brezilya Milli Takımı'ndaki kötü performansını düzeltmesi gerekiyor

Vinicius’un kulüp performansları – ki bunlar sezon boyunca mükemmeldi ve Real Madrid ile lig ve Şampiyonlar Ligi’nde çifte zafer kazandırdı – onun futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanmasına engel olmadı. Aslında, şansını yok eden şey milli takımdaki formu oldu.

Brezilya, 2024 Copa America'da Madrid'in hızlı kanat oyuncusunun performansına ihtiyaç duyuyordu. Ancak Vinicius, sarı kart cezasından dolayı cezalı duruma düştü ve Uruguay ile oynanan çeyrek final maçını kaçırdı. Brezilya, penaltılarda mağlup oldu. Vinicius, kenardan izledi ve takımının başarısızlığının sorumluluğunu üstlendi.

O anın Brezilya için bir dönüm noktası olması gerekiyordu, ancak bu fırsat elinden kaçtı. Ve böylece, iki yıl ve sıfır Ballon d'Or'un ardından Dünya Kupası'na geldik. Vinicius hâlâ Brezilya'nın en önemli oyuncusu (Neymar kadroya geri dönmüş olsa bile). Hâlâ dünyadaki en yetenekli oyunculardan biri. Ve bir kez daha, bir ulusun umutları tam anlamıyla onun omuzlarına yükleniyor. Şimdi, ülkesinin gerçek büyüklerinden biri olarak mirasını sağlamlaştırmak için başarısı kaçınılmaz gibi görünüyor.