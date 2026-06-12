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Vini Jr Brazil GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Brezilya, Dünya Kupası'nda ilham kaynağı olarak Vinicius Jr.'a güveniyor; ancak 2026'da altıncı şampiyonluk için mücadele edebilmek istiyorlarsa, Real Madrid yıldızının Brezilya Milli Takımı'ndaki kötü performansını düzeltmesi gerekiyor

Analysis
Vinicius Junior
Brezilya
Dünya Kupası
FEATURES
La Liga
Real Madrid

Vinicius Jr, gerekirse bunu "10 kat daha fazla" yapacağına söz verdi. Bu sözleri, olağanüstü bir bireysel sezon geçirmesine rağmen 2024 Ballon d'Or ödülünü kazanamamasının ardından sarf etti. Adil olmak gerekirse, Brezilyalı oyuncunun ödülü hak etme şansı oldukça yüksekti; Rodri ödülü hak etmiş olabilir, ancak Vinicius Altın Top'u kazansaydı pek kimse itiraz etmezdi.

Vinicius’un kulüp performansları – ki bunlar sezon boyunca mükemmeldi ve Real Madrid ile lig ve Şampiyonlar Ligi’nde çifte zafer kazandırdı – onun futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanmasına engel olmadı. Aslında, şansını yok eden şey milli takımdaki formu oldu.

Brezilya, 2024 Copa America'da Madrid'in hızlı kanat oyuncusunun performansına ihtiyaç duyuyordu. Ancak Vinicius, sarı kart cezasından dolayı cezalı duruma düştü ve Uruguay ile oynanan çeyrek final maçını kaçırdı. Brezilya, penaltılarda mağlup oldu. Vinicius, kenardan izledi ve takımının başarısızlığının sorumluluğunu üstlendi.

O anın Brezilya için bir dönüm noktası olması gerekiyordu, ancak bu fırsat elinden kaçtı. Ve böylece, iki yıl ve sıfır Ballon d'Or'un ardından Dünya Kupası'na geldik. Vinicius hâlâ Brezilya'nın en önemli oyuncusu (Neymar kadroya geri dönmüş olsa bile). Hâlâ dünyadaki en yetenekli oyunculardan biri. Ve bir kez daha, bir ulusun umutları tam anlamıyla onun omuzlarına yükleniyor. Şimdi, ülkesinin gerçek büyüklerinden biri olarak mirasını sağlamlaştırmak için başarısı kaçınılmaz gibi görünüyor.

  • Vinicius Jr and NeymarGetty

    Brezilya'nın mütevazı rekoru

    Vinicius'un kulüp kariyeri, her yıl istikrarlı bir gelişim sergilediği bir hikaye oldu. Madrid'e geldiğinde henüz ham, kendini kanıtlamamış ve takımının en iyi oyuncularından biri tarafından açıkça sevilmeyen bir oyuncuydu. Birkaç sezon içinde La Liga'nın en iyisi, tartışmasız bir Galactico ve "dünyanın en iyisi" tartışmalarının odağı haline geldi. Bunlar, büyük oyuncuların yaptığı olağan şeylerdir: zamanla gelişmek.

    Ancak Brezilya için, iyi olmaktan harika olmaya geçiş hiç gerçekleşmedi. Aslında, milli takımında hiçbir zaman etkili olamadı. Milli takımda 49 maça çıkan Vinicius, 9 gol attı. Bu gollerin altısı hazırlık maçlarında geldi. Diğer üçünün ikisi ise Copa America grup aşamasında Paraguay'a karşı alınan ezici galibiyette geldi. Adil olmak gerekirse, 9 asist de yaptı. Ancak bunların sadece ikisi turnuva maçlarında geldi. Brezilya'nın sarı formalarına spot ışıkları yöneldiğinde, Vinicius kapanıyor.

    Bunun nedenlerinden biri, şüphesiz, taktiksel. Neymar sakatlıklarla boğuşurken, her şeyi halletme görevi Vinicius'a düştü. Karşı tarafın tepkisi basit: Vini'ye çift markaj yapın ve her fırsatta tekmeleyin. Nefes alacak yarım metre bile bulamıyor. Frustrasyonlar başlıyor. Klinik bir performans sergileyemiyor.

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  • Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL

    Sorumluluk üstlenmek

    Ve Brezilya'nın onun çapında başka yıldızları da olsaydı, bu mutlaka büyük bir sorun olmazdı. Geçmişte Selecao yıldızlarla doluydu. Ronaldinho'yu durdurmak mı? O zaman Ronaldo Nazario'yla uğraşmak zorundasınız. Kaka'yı susturmak mı? Peki ya zirvedeki Adriano'nun o kısa anlarına ne demeli? Artık o kadro derinliğine sahip değiller.

    Bu arada Neymar, tek başına yıldız rolünü üstlenebilirdi. Aslında, Brezilyalı oyuncu sırtından sakatlanmasaydı 2014 Dünya Kupası'nda neler olabileceğini merak etmek oldukça mantıklıdır. Ve saha içindeki ve dışındaki tüm kusurlarına rağmen, Neymar her zaman Brezilya için sahaya çıktı. Ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak Pele'nin rekorunu geçmesinin bir nedeni var.

    Ancak Neymar artık yaşlanıyor ve sürekli sakatlıklarla boğuşuyor. Ekim 2023'te yaşadığı ön çapraz bağ yırtılması, aslında sonun başlangıcıydı. Çocukluk kulübü Santos'a yaptığı keyifli dönüşte zaman zaman parıldasa da, tekrarlayan kas sakatlıkları etkisini sınırladı. Bu yılki Brezilya kadrosuna seçilmiş olsa da, baldırındaki sorun büyük bir etki yaratmasını zorlaştırıyor (Fas ile oynanacak açılış maçına katılıp katılmayacağı belirsiz).

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Başka nereye başvurabilirler?

    O halde Vinicius bunu tek başına başarmak zorunda – sırf bunu yapabileceğini kanıtlamak için bile olsa. Brezilya’da ise sahneye çıkmayı bekleyen başka yıldızlar da var. Örneğin Raphinha, bu takımı kendi takımı haline getirme şansına sahip olduğunu hissedecek. Ve Dünya Kupası’nda beklentilerin ne demek olduğunu çok iyi biliyor.

    "Baskı oldukça yüksek. Ve tabii ki ülkenizi temsil etmek özel bir şey. Bu, dünya çapında en çok şampiyonluk kazanan milli takım," dedi Nisan ayında GOAL'a. "Bütün bir ulusu temsil etmek, oyunculardan çok şey gerektiren bir şey ve bir onurdur."

    Ancak Barcelona'da forma giyen bu oyuncu her zaman ikinci seçenek olarak öne çıkmış, hiçbir zaman tek başına bir yıldız olmamıştır. Örneğin, Lamine Yamal için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Evet, gol ve asistler sağlıyor. Ancak Raphinha, daha çok iyi yağlanmış bir makinenin öne çıkan bir dişlisi. Başkaları da var; Endrick, Lyon'a başarılı bir kiralık transferle bir nevi yeniden doğuş yaşadıktan sonra sahalara geri döndü. Estevao, ciddi bir hamstring sakatlığından döndüğünde, kesinlikle yıldızlığa doğru ilerliyor. Hatta bir şekilde unutulan ve sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıran Rodrygo bile etkili olabilir.

    Eski efsaneler de Vinicius'u destekliyor.

    "Vinicius gerçekten iyi bir sezon geçirdi. Zorluk Real Madrid'de; kazanamıyorsanız, sezon hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Vinicius çok gol attı ve gerçekten iyi oynadı. Ama Madrid hiçbir şey kazanamadı," dedi Kaka geçen ay GOAL'a. "Bu yüzden herkes bunun bir fiyasko olduğunu söylüyor."

  • Vinicius Jr Brazil 2024Getty Images

    2024'te de aynı konuşmalar

    Mesele şu ki, aynı tartışmalar 2024’te de tüm şiddetiyle sürüyordu. O zamanlar Neymar kesinlikle kadroda değildi. Endrick henüz olgunlaşmamıştı. Raphinha ise Barcelona’da tam anlamıyla yeniden canlanamamıştı (adının bir ayrılık söylentisiyle anılıyordu). Yine de o turnuvada Raphinha öne çıktı. Dört maçta ilk onbirde yer aldı ve Brezilya Milli Takımı’ndaki dört yıllık gol suskunluğunu bozdu. Elbette, dikkatler biraz ondan uzaklaşmıştı, ancak orada, Amerika Birleşik Devletleri'nde, neler yapabileceğini gösterdi.

    Bu arada Vinicius ise zorlandı. Üç maçta iki gol atması fena bir istatistik değil. Ancak takımının açılış maçında oldukça etkisizdi ve Brezilya, Kosta Rika ile sıkıcı bir golsüz beraberlikle yetindi. Ardından Paraguay'a karşı bir galibiyet ve maçın en iyi oyuncusu seçilmesi geldi.

    Ancak Kolombiya maçında James Rodriguez'e geç girdi. Hakem, maçın daha yedinci dakikasında sarı kart gösterdi. Vinicius, sonraki maçları kaçıracağını bilerek kalan 83 dakikayı oynadı. Gol atamadı ve Brezilya, çeyrek finalde onu -herhangi bir halini- özledi.

    "Önlenebilir iki sarı kart görerek işleri batırdım. Bir kez daha elenmeyi kenardan izledim. Ama bu sefer benim hatamdı. Bunun için özür dilerim," dedi turnuva sonrasında.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ancelotti ve umut kaynağı mı?

    Ancak bu yıl durumun biraz farklı olabileceğine inanmak için bir neden var. Carlo Ancelotti Brezilya milli takımının başına geçti ve Vinicius için mükemmel bir seçim gibi görünüyor – en azından Madrid’de ondan en iyi performansı ortaya çıkardığı için.

    Teknik direktör, her fırsatta kanat oyuncusuna çok önemli bir özgüven aşılamaya çalıştı. Perşembe günü Vinicius'un "Brezilya'nın tüm zamanların en büyük oyuncularıyla aynı özel yeteneklere sahip" olduğunu iddia etti ve Dünya Kupası'nda Selecao'nun yıldızı olması için defalarca ona destek verdi.

    Vinicius ise turnuvada iyi bir performans sergilemesi gerektiğini biliyor. Geçen ay yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'na gidip dört veya beş gol atarsam ve şampiyon olursak, her şey değişir. O zaman insanlar, iyi oynamadığım maçlarda bile başından beri Dünya Kupası'na hazırlandığımı söyleyecekler" dedi.

  • Vinicius Jr Brazil 2026Getty Images

    Baskı kalktı

    Ancak aynı zamanda, bu turnuva onlar için bir nevi risk almadan oynayabilecekleri bir fırsat olabilir. Bu turnuvanın favorilerini sıralamak gerekirse, Brezilya muhtemelen bu listede yer almazdı. Gerçekten de, bu turnuvadaki İspanya, Fransa, İngiltere ve Arjantin gibi takımların bir adım gerisindeler. Elbette yaz koşullarına aşina olmaları onlara avantaj sağlayabilir, ancak eskisi gibi kaliteli bir kadroya sahip değiller.

    Ve belki de en iyisi bu şekilde yaklaşmaktır. Copa America'da Brezilya'nın kazanması beklenir. Dünya Kupası'nda da belli bir beklenti vardır. Ancak Ancelotti'nin kadrosunun inkar edilemez bir şekilde geçiş döneminde olması nedeniyle, bu turnuvanın zorlu geçeceği konusunda da bir anlayış var.

    Eğer durum böyleyse, belki de önümüzdeki 40 gün Vinicius'un kendini gösterme zamanı olabilir. Diğer herkes ya sakat ya da henüz hazır değil. Bu, Vini'nin yazı olabilir.

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