Brezilya'dan gelen transfer haberi Real Madrid'in ağzını sulandırıyor

Natan, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor; Real Betis’in savunma hattının merkezinde sağlamlık, güç ve güven sağlıyor.

Oyunu okuma yeteneği, hava toplarındaki üstünlüğü ve bire bir mücadelelerdeki güvenilirliği, onu İspanya Ligi'nin en öne çıkan savunma oyuncularından biri haline getirdi.

Natan'ın performansı, Real Betis'in Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan sıralarda kalmasında da belirleyici oldu. Takım, 45 puanla La Liga'da beşinci sırada yer alıyor.

Natan'ın en önemli potansiyel avantajlarından biri de beklenen transfer bedelidir. Real Betis'in, oyuncuyu 40 milyon euroya satmaya razı olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, özellikle oyuncunun seviyesine bakıldığında, mevcut piyasadaki büyük kulüpler için makul bir tutardır.

Ayrıca okuyun

