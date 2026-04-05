Brezilya'dan gelen transfer haberi Real Madrid'in ağzını sulandırıyor

Real Madrid, önümüzdeki yaz transfer döneminde Brezilyalı bir yıldızla savunmasını güçlendirmeyi planlıyor.
Fichajes sitesinin haberine göre Real Madrid, Real Betis'in Brezilyalı savunma oyuncusu Natan'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.
25 yaşındaki Natan'ın Real Betis ile 2030 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Savunmasını sağlam ve gelişime açık bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Real Madrid'in gözü Natan'dan hiç ayrılmadı.
Real Madrid yetkilileri, Natan'ın yaşı, mevcut seviyesi ve gelecekteki potansiyeli sayesinde, kısa ve uzun vadede takıma güçlü bir katkı sağlayacağına inanıyor.