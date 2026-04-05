Real Madrid CF v Real Betis Balompie - La Liga EA Sports

Brezilya'dan gelen transfer haberi Real Madrid'in ağzını sulandırıyor

Real Madrid, önümüzdeki yaz transfer döneminde Brezilyalı bir yıldızla savunmasını güçlendirmeyi planlıyor.

Fichajes sitesinin haberine göre Real Madrid, Real Betis'in Brezilyalı savunma oyuncusu Natan'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

25 yaşındaki Natan'ın Real Betis ile 2030 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Savunmasını sağlam ve gelişime açık bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Real Madrid'in gözü Natan'dan hiç ayrılmadı.

Real Madrid yetkilileri, Natan'ın yaşı, mevcut seviyesi ve gelecekteki potansiyeli sayesinde, kısa ve uzun vadede takıma güçlü bir katkı sağlayacağına inanıyor.

  • Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Natan, Real Betis'in savunmasına sağlamlık katıyor

    Natan, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor; Real Betis’in savunma hattının merkezinde sağlamlık, güç ve güven sağlıyor.

    Oyunu okuma yeteneği, hava toplarındaki üstünlüğü ve bire bir mücadelelerdeki güvenilirliği, onu İspanya Ligi'nin en öne çıkan savunma oyuncularından biri haline getirdi.

    Natan'ın performansı, Real Betis'in Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan sıralarda kalmasında da belirleyici oldu. Takım, 45 puanla La Liga'da beşinci sırada yer alıyor.

    Natan'ın en önemli potansiyel avantajlarından biri de beklenen transfer bedelidir. Real Betis'in, oyuncuyu 40 milyon euroya satmaya razı olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, özellikle oyuncunun seviyesine bakıldığında, mevcut piyasadaki büyük kulüpler için makul bir tutardır.

