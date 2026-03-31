Brezilya büyük bir sıkıntı içinde: Carlo Ancelotti'nin Selecao'su, Dünya Kupası'nın başlamasına iki aydan biraz fazla bir süre kala hâlâ zorlanıyor

Matheus Cunha, Brezilya formasıyla oynadığı 20 maçta sadece bir gol attı; João Pedro ise henüz gol atamadı; Vinicius ve Raphinha ise kulüplerinde olduğu kadar milli takımda da aynı performansı gösteremedikleri için hâlâ eleştiriliyor.
Vinicius'un yaşadığı zorluklar özellikle endişe verici, zira Ancelotti'nin göreve gelmesi, Madridli kanat oyuncusunun en iyi performansını geç de olsa ortaya çıkarmayı amaçlıyordu; ancak Neymar'ın en bariz varisi, beklentileri karşılayamaya devam ediyor. Raphinha'ya gelince, Fransa maçının ilk yarısında sahadan çıkmasına neden olan hamstring sorunu nedeniyle beş hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu yazki Dünya Kupası'nda parlayacak kalitede ve karaktere sahip kadrodaki az sayıdaki oyunculardan biri olduğu için, Selecao taraftarlarının asıl endişelenmesi gereken konu Barcelona'nın hücum oyuncusunun sahada olup olmayacağıdır.
Elbette odak noktası şüphesiz Neymar üzerinde kalacak; bu durum, kadrosunda olmayan oyuncularla ilgili soruları yanıtlamayı reddettiğibildirilen Ancelotti'yi açıkça rahatsız ediyor. Ancak Neymar tartışmasının sönme ihtimali yok; medya ve taraftarların Lyon'daki Endrick ile Chelsea'deki Estevao'nun formu ve kondisyonuna odaklanması çok daha mantıklı olsa da.
Eski orta saha oyuncusu Felipe Melo, tek bacakla oynayan Neymar'ın bile 10 numarada diğer herkesten daha iyi bir seçenek olacağını iddia etti; bu da Brezilya'nın verimsiz forvetlerine ve onların inancına pek de yardımcı olmayacaktır.
Ancak mesele şu ki, Brezilya kadrosunun birçok üyesi - Joao Pedro, Fabinho ve Casemiro dahil - Neymar'ın Dünya Kupası kadrosuna alınmasını istiyor; bu nedenle Ancelotti'nin, basını, taraftarları ve hatta kendi oyuncularını yatıştırmak için eski Barcelona ve Paris Saint-Germain süperstarını kadroya dahil etme eğiliminde olacağı şüphesiz.
Ancak Neymar, dört yıl önce Brezilya'yı Dünya Kupası zaferine taşıyamamıştı; dolayısıyla bu yaz da aynısını yapabileceğine inanmak için hiçbir neden yok. Bu kadro, Tite'nin Katar'a götürdüğü kadrodan daha zayıf ve endişe verici derecede özgüven eksikliği yaşıyor.
Ancelotti'nin göreve getirilmesi, moralleri yükseltmek ve sonuçları iyileştirmek içindi, ancak şu ana kadar yönettiği dokuz maçtan sadece dördünü kazanabildi ve Brezilya, Ancelotti göreve geldiğinde dördüncü sırada olmasına rağmen, CONMEBOL elemelerini beşinci sırada tamamladı.
O halde, Ancelotti'nin kadrosunda Neymar'ın olmaması gerçeğini bir kenara bırakalım. Asıl endişe verici olan, Brezilya'nın ne bir ivme, ne bir özgüven, ne de istikrara sahip olmasıdır.