Brezilya büyük bir sıkıntı içinde: Carlo Ancelotti'nin Selecao'su, Dünya Kupası'nın başlamasına iki aydan biraz fazla bir süre kala hâlâ zorlanıyor

Bir zamanlar Roberto Carlos ve Cafu’yu aynı kadroda oynatabilen bir ülke olarak Brezilya, bek pozisyonunda dünya çapında kalitede şok edici bir eksiklik yaşıyor. Nitekim, Wesley’in Salı günü Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmesi, kadroda artık tek bir klasik sağ bek kalmadığı anlamına geliyor; bu durum, Roma’lı oyuncunun bıraktığı boşluğu doldurmak için çok yönlü stoper Danilo’nun devreye girmesini gerektirecek gibi görünüyor.

Orta sahada Ancelotti, Casemiro'yu kadroya geri getirme kararının haklı çıktığını düşünebilir, ancak 34 yaşındaki oyuncunun hala Selecao'da ilk 11'de yer alması, diğer seçeneklerin kalitesinin ne kadar düşük olduğunun en açık kanıtıdır.

Öte yandan, Kuzey Amerika'da forvet hattını yönetecek adaylar hakkında bilmeniz gereken her şey, oldukça şaşırtıcı bir istatistikle özetlenebilir: Brezilya'nın savunma oyuncuları, son Dünya Kupası'ndan bu yana tüm forvetlerinin toplamından (beş) daha fazla gol attı (altı). Bu durumda, birçok taraftar, yorumcu ve eski oyuncunun, 129 uluslararası maçta 79 gol atan bir forvetin geri dönüşünü talep etmesini anlamak o kadar da zor değil.

1994 Dünya Kupası şampiyonu Romario, Jornal O Dia gazetesine verdiği röportajda, "Neymar gibi bir yıldız oyuncunun %100 formda olmasa bile kadroda olması, başka bir oyuncuyu çağırmaktan daha iyidir" dedi. "Yetenek israf edilmemelidir. Bir teknik direktör asla yeteneksiz bir kadroyla idare edemez. Neymar'ın Brezilya Şampiyonası'nda sahada, nihai kadroda yer almayı hak ettiğini kanıtlayıp altıncı dünya şampiyonluğunu eve getireceğine dair umudumu hala koruyorum."

Ancak şu anki duruma bakıldığında, Neymar son Dünya Kupası'ndan bu yana 2026 turnuvasında oynama hakkını kazanmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı - ve Ancelotti için çok daha büyük sorun, Santos'un yıldızının milli takımın talismanı olarak yerini alması beklenen pek çok oyuncunun da aynı durumda olması.

Bunu başarması için hâlâ zamanı var, zira Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosunu Mayıs ayı sonuna kadar açıklaması beklenmiyor. Devam eden tüm tartışmaların ortasında, teknik direktörün Neymar'ın önümüzdeki haftalarda tam olarak forma girmesini umduğunu çok net bir şekilde ifade ettiğini belirtmek de önemli.