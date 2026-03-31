Goal.com
Canlı
Carlo Ancelotti Brazil trouble GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Brezilya büyük bir sıkıntı içinde: Carlo Ancelotti'nin Selecao'su, Dünya Kupası'nın başlamasına iki aydan biraz fazla bir süre kala hâlâ zorlanıyor

Analysis
Brezilya
Dünya Kupası
C. Ancelotti
Neymar
Vinicius Junior
Raphinha
FEATURES
Brezilya - Hırvatistan

Hugo Ekitike'nin Gillette Stadyumu'nda Fransa'yı Brezilya karşısında 2-0 öne geçirmesinden sadece birkaç saniye sonra Neymar tezahüratları başladı. Bu, Carlo Ancelotti'nin duymak isteyeceği en son şeydi, ancak bu koşullar altında muhtemelen beklediği ilk şeydi. İtalyan teknik adamın, Brezilya milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusunu son kadrosuna almama kararı, Foxborough'da Perşembe günü oynanacak bu çok ses getiren hazırlık maçı öncesindeki gündemi tamamen meşgul etmişti.

Bu yüzden, Vinicius Jr. ve arkadaşları 10 kişilik rakibe karşı zorlanırken stadyumda Neymar'ın adının yankılanması hiç de şaşırtıcı değildi. Ancak Neymar'ın o gün bir fark yaratabileceği düşüncesi gülünçtü.

34 yaşındaki oyuncu şu anda en üst düzey futbol için uygun durumda değil - ancak 2026 Dünya Kupası için geri çağrılması yönündeki giderek artan talepler, Brezilya'nın East Rutherford'da Fas ile oynayacağı açılış maçına iki aydan biraz fazla bir süre kala ne kadar zor durumda olduğunu mükemmel bir şekilde gösteriyor...

  • FBL-BRA-TUN-FRIENDLYAFP

    "Tarihin en büyük teknik direktörü"

    12 Mayıs 2025'te Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), nihayet aradıkları ismi bulduklarını duyurdu. İki yıllık görüşmelerin ardından Ancelotti, Selecao'nun başına geçmeyi kabul etmişti. CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı teknik direktörünün atanmasını "stratejik bir hamleden çok daha fazlası" olarak nitelendirdi.

    Rodrigues, "Bu, podyumun en üst basamağını geri kazanmaya kararlı olduğumuzu dünyaya ilan etmektir" dedi. "O, tarihin en büyük teknik direktörü ve şimdi de gezegendeki en büyük takımın başında. Birlikte, Brezilya futbolu için görkemli yeni sayfalar yazacağız."

    Ancak şu ana kadar yaşananlar, mutlu bir sonla biteceğine dair pek bir işaretin olmadığı, mücadele ve belirsizlikle dolu bir hikaye oldu. Aksine, oldukça ani bir sonla bitebilir, çünkü Ancelotti, Dünya Kupası'ndan sonra sözleşmesini uzatmaya açık olduğunu söylese de, CBF'nin onu ikna etmek için harcadığı zamandan daha az bir süre Brezilya'yı çalıştırarak görevini tamamlama ihtimali şu anda oldukça yüksek.


  • Brazil v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Geçici antrenörler

    Tite’nin şenlikli Brezilya milli takımı 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek finalde elendikten sonra, Ancelotti’nin mümkün olan en kısa sürede görevi devralması hep bir hayaldi. Ancak Ancelotti, o dönemde Real Madrid'den ayrılmaya niyetli değildi. Bu durum, Rodrigues'in Selecao'yu istikrara kavuşturmaya çalışırken aynı zamanda Ancelotti'ye kapıyı aralık bırakmak için bir dizi tuhaf hamle yapmasına neden oldu.

    Ancak, Şubat 2023'te niteliksiz Ramon Menezes'i geçici teknik direktör olarak işe almak bir şeydi, Fernando Diniz'e aynı görevi vermek ise bambaşka bir şeydi. Diniz, Fluminense'de inanılmaz bir iş çıkarıyordu, ancak onu geçici teknik direktör yapmak mantıklı değildi; çünkü antrenman sahasında zamanın bu kadar kısıtlı olduğu uluslararası düzeyde, karmaşık futbol felsefesini uygulaması için çok fazla sabır gerekeceği açıktı.

    Beklendiği gibi, Diniz Brezilya'nın birçok sorununa hızlı bir çözüm getiremedi ve bir yıllık sözleşmesinin yarısında kovuldu.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-BRAAFP

    Brezilya futbolu için hüzünlü bir an

    Diniz'in halefi Dorival Jr. en azından tam zamanlı olarak göreve getirildi, ancak güvenilir olduğu düşünülen bu isim görevi beceremedi ve eski Flamengo teknik direktörü göreve başladıktan sadece 18 ay sonra kovuldu. Kaderi, ezeli rakibi Arjantin'e karşı evinde alınan 4-1'lik acı Dünya Kupası eleme yenilgisiyle kesinleşmişti; ancak Uruguay'a karşı Copa America çeyrek finalinde yaşanan feci yenilgiden beri sonun geldiği belliydi.

    Dorival'ın kovulduğu sırada Brezilya tam bir kargaşa içindeydi. Rodrigues ve CBF, sahte olduğu iddia edilen belgelerin merkezinde yer aldığı son derece utanç verici bir seçim skandalına karışmışken, geçmişin efsanevi oyuncuları mevcut kadroyu sahtekarlıkla suçluyordu; Ronaldinho ise felaketle sonuçlanan Copa America kampanyasından önce, melodramatik bir şekilde Selecao taraftarlığından istifa edecek kadar ileri gitti.

    "Bu kadar arkadaşlar, benden bu kadar," diye yazdı ikonik 10 numara Instagram'da. "Bu, Brezilya futbolunu sevenler için üzücü bir an. Maçları izlemeye neşe bulmak gittikçe zorlaşıyor. Bu belki de son yılların en kötü takımlarından biri; saygın liderleri yok, çoğunluğu sıradan oyunculardan oluşuyor."

    Bu bağlamda, Ancelotti'nin gelişi bir nimet gibi geldi. Ancak İtalyan teknik adam, Madrid ve AC Milan gibi takımlarla elde ettiği başarılar sayesinde hala tarihin en büyük teknik direktörü olduğunu iddia edebiliyor olsa da, Brezilya'nın dünyanın en iyi takımı unvanını geri kazanacağına dair hiçbir işaret yok.

  • FBL-BRA-COACH-PRESSERAFP

    "En iyilerle rekabet edebiliriz"

    Ancelotti, Fransa'ya 2-1 yenildikleri maçın ardından Neymar'a yönelik ilginin devam etmesinden haklı olarak rahatsız oldu. "Burada olan, oynayan, elinden geleni yapan, sorumluluk üstlenen ve çok çalışan oyuncular hakkında konuşmalıyız," dedi gazetecilere.

    Ancak, Ancelotti'nin Massachusetts'teki performanstan "memnun" olduğunu açıklaması üzerine, basın mensuplarının kaşları Ancelotti'ye özgü bir şekilde doğal olarak havaya kalktı.

    Eski İtalya milli oyuncusu, "Bence bugünkü maç, dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet edebileceğimizi bana çok net bir şekilde gösterdi" dedi. "Çok güçlü ve kaliteli bir takıma karşı oynadık ve rakip galibiyeti garantilemek için zaman kaybederken biz son ana kadar mücadele ettik."

    Fransa, maçın son dakikalarında şüphesiz zaman kaybetmekten suçluydu, ancak bunun tek nedeni 10 kişi oynamalarıydı - ki bu da Brezilya'nın son yarım saatte herhangi bir baskı uygulayabilmesinin tek nedeniydi. Dayot Upamecano'nun 55. dakikada oyundan atılmasından önce, Selecao Les Bleus'a dokunamamıştı. İlk yarıda topun sadece yüzde 35,4'üne sahip olabildiler ve kaleyi bulan tek bir şut bile atamadılar.

    Dolayısıyla, bu maç Ancelotti'yi Brezilya'nın Dünya Kupası'nda ciddi bir mücadele verebileceğine "ikna" etmiş olabilir, ancak gerçekte, bu maç sadece kadrosunun gücüne dair şüpheleri daha da artırdı.

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    "Yetenekler boşa harcanmamalı"

    Bir zamanlar Roberto Carlos ve Cafu’yu aynı kadroda oynatabilen bir ülke olarak Brezilya, bek pozisyonunda dünya çapında kalitede şok edici bir eksiklik yaşıyor. Nitekim, Wesley’in Salı günü Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmesi, kadroda artık tek bir klasik sağ bek kalmadığı anlamına geliyor; bu durum, Roma’lı oyuncunun bıraktığı boşluğu doldurmak için çok yönlü stoper Danilo’nun devreye girmesini gerektirecek gibi görünüyor.

    Orta sahada Ancelotti, Casemiro'yu kadroya geri getirme kararının haklı çıktığını düşünebilir, ancak 34 yaşındaki oyuncunun hala Selecao'da ilk 11'de yer alması, diğer seçeneklerin kalitesinin ne kadar düşük olduğunun en açık kanıtıdır.

    Öte yandan, Kuzey Amerika'da forvet hattını yönetecek adaylar hakkında bilmeniz gereken her şey, oldukça şaşırtıcı bir istatistikle özetlenebilir: Brezilya'nın savunma oyuncuları, son Dünya Kupası'ndan bu yana tüm forvetlerinin toplamından (beş) daha fazla gol attı (altı). Bu durumda, birçok taraftar, yorumcu ve eski oyuncunun, 129 uluslararası maçta 79 gol atan bir forvetin geri dönüşünü talep etmesini anlamak o kadar da zor değil.

    1994 Dünya Kupası şampiyonu Romario, Jornal O Dia gazetesine verdiği röportajda, "Neymar gibi bir yıldız oyuncunun %100 formda olmasa bile kadroda olması, başka bir oyuncuyu çağırmaktan daha iyidir" dedi. "Yetenek israf edilmemelidir. Bir teknik direktör asla yeteneksiz bir kadroyla idare edemez. Neymar'ın Brezilya Şampiyonası'nda sahada, nihai kadroda yer almayı hak ettiğini kanıtlayıp altıncı dünya şampiyonluğunu eve getireceğine dair umudumu hala koruyorum."

    Ancak şu anki duruma bakıldığında, Neymar son Dünya Kupası'ndan bu yana 2026 turnuvasında oynama hakkını kazanmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı - ve Ancelotti için çok daha büyük sorun, Santos'un yıldızının milli takımın talismanı olarak yerini alması beklenen pek çok oyuncunun da aynı durumda olması.

    Bunu başarması için hâlâ zamanı var, zira Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosunu Mayıs ayı sonuna kadar açıklaması beklenmiyor. Devam eden tüm tartışmaların ortasında, teknik direktörün Neymar'ın önümüzdeki haftalarda tam olarak forma girmesini umduğunu çok net bir şekilde ifade ettiğini belirtmek de önemli.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Tahtın talipleri

    Matheus Cunha, Brezilya formasıyla oynadığı 20 maçta sadece bir gol attı; João Pedro ise henüz gol atamadı; Vinicius ve Raphinha ise kulüplerinde olduğu kadar milli takımda da aynı performansı gösteremedikleri için hâlâ eleştiriliyor.

    Vinicius'un yaşadığı zorluklar özellikle endişe verici, zira Ancelotti'nin göreve gelmesi, Madridli kanat oyuncusunun en iyi performansını geç de olsa ortaya çıkarmayı amaçlıyordu; ancak Neymar'ın en bariz varisi, beklentileri karşılayamaya devam ediyor. Raphinha'ya gelince, Fransa maçının ilk yarısında sahadan çıkmasına neden olan hamstring sorunu nedeniyle beş hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu yazki Dünya Kupası'nda parlayacak kalitede ve karaktere sahip kadrodaki az sayıdaki oyunculardan biri olduğu için, Selecao taraftarlarının asıl endişelenmesi gereken konu Barcelona'nın hücum oyuncusunun sahada olup olmayacağıdır.

    Elbette odak noktası şüphesiz Neymar üzerinde kalacak; bu durum, kadrosunda olmayan oyuncularla ilgili soruları yanıtlamayı reddettiğibildirilen Ancelotti'yi açıkça rahatsız ediyor. Ancak Neymar tartışmasının sönme ihtimali yok; medya ve taraftarların Lyon'daki Endrick ile Chelsea'deki Estevao'nun formu ve kondisyonuna odaklanması çok daha mantıklı olsa da.

    Eski orta saha oyuncusu Felipe Melo, tek bacakla oynayan Neymar'ın bile 10 numarada diğer herkesten daha iyi bir seçenek olacağını iddia etti; bu da Brezilya'nın verimsiz forvetlerine ve onların inancına pek de yardımcı olmayacaktır.

    Ancak mesele şu ki, Brezilya kadrosunun birçok üyesi - Joao Pedro, Fabinho ve Casemiro dahil - Neymar'ın Dünya Kupası kadrosuna alınmasını istiyor; bu nedenle Ancelotti'nin, basını, taraftarları ve hatta kendi oyuncularını yatıştırmak için eski Barcelona ve Paris Saint-Germain süperstarını kadroya dahil etme eğiliminde olacağı şüphesiz.

    Ancak Neymar, dört yıl önce Brezilya'yı Dünya Kupası zaferine taşıyamamıştı; dolayısıyla bu yaz da aynısını yapabileceğine inanmak için hiçbir neden yok. Bu kadro, Tite'nin Katar'a götürdüğü kadrodan daha zayıf ve endişe verici derecede özgüven eksikliği yaşıyor.

    Ancelotti'nin göreve getirilmesi, moralleri yükseltmek ve sonuçları iyileştirmek içindi, ancak şu ana kadar yönettiği dokuz maçtan sadece dördünü kazanabildi ve Brezilya, Ancelotti göreve geldiğinde dördüncü sırada olmasına rağmen, CONMEBOL elemelerini beşinci sırada tamamladı.

    O halde, Ancelotti'nin kadrosunda Neymar'ın olmaması gerçeğini bir kenara bırakalım. Asıl endişe verici olan, Brezilya'nın ne bir ivme, ne bir özgüven, ne de istikrara sahip olmasıdır.

Hazırlık Maçları
Brezilya crest
Brezilya
BRA
Hırvatistan crest
Hırvatistan
CRO