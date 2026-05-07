Brezilya "biraz Jesse'ye benziyor" ancak eski Manchester United teknik direktörü, JLingz markasının Ryan Reynolds ve Rob Mac ile güçlerini birleştirmesi yönündeki söylentilere tepki gösterirken, Lingard'ın Wrexham'a transferi ihtimal dışı değil
Lingard, Güney Kore'den Güney Amerika'ya geçti
Lingard, K League ekibi FC Seul ile serbest oyuncu olarak yollarını ayırdığında Kuzey Galler'e transfer olasılığı gündeme gelmişti. Karizmatik 33 yaşındaki oyun kurucu, Uzak Doğu'da verimli bir dönem geçirdi ve Asya'da adeta bir "rock yıldızı" gibi karşılandı.
FA Cup ve Avrupa Ligi şampiyonu, memleketine dönmek yerine Güney Amerika'ya gitme cesur kararını aldı. Brezilya'nın dev kulübü Corinthians ile bir yıllık sözleşme imzalandı ve Lingard, eski Old Trafford takım arkadaşı Memphis Depay ile yeniden bir araya geldi.
Eski İngiltere milli futbolcusu Brezilya'da tarihe geçti
Brezilya birinci liginde forma giyen ilk İngiliz futbolcu olan Lingard, ulusal kupa turnuvasında ilk golünü atarak ve Copa Libertadores maçında fileleri havalandırarak tarihe adını yazdırdı.
Eğlenmeyi ve gülümseyerek oynamayı seven Lingard, karnavalları seven bu ülkede kendine mükemmel bir yuva bulmuş olabilir. Ancak, uzun vadeli geleceği ile ilgili kararların bir noktada alınması gerekecek.
Lingard, Wrexham'da Reynolds ve Mac'e katılmayı düşünür mü?
Wrexham, ödüllü bir belgesel dizisiyle de desteklenen bu yıldırım gibi yükselişini tamamlayarak Premier Lig’e çıkarsa, sosyal medyada öne çıkan bir isim olan Lingard, markasını Hollywood’un A listesindeki yıldızlarla birlikte Racecourse Ground’a taşıyabilir mi?
Bu soru Meulensteen'e yöneltildiğinde, Sir Alex Ferguson'un eski asistanı - Best Betting Bonuses'un izniyle GOAL'a özel olarak verdiği röportajda - şöyle dedi: “Komik bir şekilde, Jesse'yle her zaman iletişim halinde kaldım, Kore'ye gittiğinde bile, çünkü o sekiz yaşındayken akademiye geldiğinde onu ben almıştım. Bu yüzden onunla birkaç yıl çalıştım ve kariyerini ve her şeyi takip ettim.
“Belli ki Brezilya'ya transfer oldu, bu ilginç bir hamle. Onunla pek görüşmedim. Bence orası ona uygun. Yaşam tarzı, samba ve her şey. Jesse biraz öyle bir adam zaten.
“Geri dönebilir mi? Kaç yaşında şimdi? 30'ların başında mı? Premier Lig tecrübesi olan, büyük kulüplerde oynamış bir oyuncu. Yani Wrexham, bir sonraki adımı atarsa, bu bir olasılık olabilir.
“Bir yıllık sözleşme mi imzaladı? Bu, nasıl uyum sağlayacağına, hayatı nasıl seveceğine bağlı. Bu da göz önünde bulundurmanız gereken bir başka konu. Eğer ‘bakın, bunu bir yıl yaptım ama burada yaşamaktan pek keyif almadım’ derse, geri dönmeyi düşünebilir.”
Eski Manchester United yıldızı Lingard, Kuzey Batı'daki köklerine dönebilir
Lingard, şu anda Brezilya’da Neymar gibi isimlerle sahneye çıkma ve büyük başarılar elde etme yarışında yer alırken, güneşin tadını çıkarıyor gibi görünüyor; ancak memleketinin cazibesi hâlâ kalbini sızlatabilir.
Sporla ilgili hedeflerinin yanı sıra kişisel meseleler de dikkate alınacak ve Wrexham'a transfer olması, Warrington doğumlu oyuncunun coğrafi köklerine geri dönmesine ve İngiliz futbolunda profesyonel kariyerinin son dönemini keyifle geçirmesine olanak tanıyacak.