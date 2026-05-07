Brezilya "biraz Jesse'ye benziyor" ancak eski Manchester United teknik direktörü, JLingz markasının Ryan Reynolds ve Rob Mac ile güçlerini birleştirmesi yönündeki söylentilere tepki gösterirken, Lingard'ın Wrexham'a transferi ihtimal dışı değil

Wrexham, ödüllü bir belgesel dizisiyle de desteklenen bu yıldırım gibi yükselişini tamamlayarak Premier Lig’e çıkarsa, sosyal medyada öne çıkan bir isim olan Lingard, markasını Hollywood’un A listesindeki yıldızlarla birlikte Racecourse Ground’a taşıyabilir mi?

Bu soru Meulensteen'e yöneltildiğinde, Sir Alex Ferguson'un eski asistanı - Best Betting Bonuses'un izniyle GOAL'a özel olarak verdiği röportajda - şöyle dedi: “Komik bir şekilde, Jesse'yle her zaman iletişim halinde kaldım, Kore'ye gittiğinde bile, çünkü o sekiz yaşındayken akademiye geldiğinde onu ben almıştım. Bu yüzden onunla birkaç yıl çalıştım ve kariyerini ve her şeyi takip ettim.

“Belli ki Brezilya'ya transfer oldu, bu ilginç bir hamle. Onunla pek görüşmedim. Bence orası ona uygun. Yaşam tarzı, samba ve her şey. Jesse biraz öyle bir adam zaten.

“Geri dönebilir mi? Kaç yaşında şimdi? 30'ların başında mı? Premier Lig tecrübesi olan, büyük kulüplerde oynamış bir oyuncu. Yani Wrexham, bir sonraki adımı atarsa, bu bir olasılık olabilir.

“Bir yıllık sözleşme mi imzaladı? Bu, nasıl uyum sağlayacağına, hayatı nasıl seveceğine bağlı. Bu da göz önünde bulundurmanız gereken bir başka konu. Eğer ‘bakın, bunu bir yıl yaptım ama burada yaşamaktan pek keyif almadım’ derse, geri dönmeyi düşünebilir.”