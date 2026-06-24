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Brezilya 2027'ye bir yıl kaldı: Ev sahibi ülke Kadınlar Dünya Kupası'na hazır mı, ABD Kadın Milli Takımı favori mi ve İspanya ya da İngiltere bu şenliği bozabilir mi?

FEATURES
World Cup
World Cup Qualification Inter-Confederation
World Cup Qualification UEFA
ABD
İspanya
İngiltere
Almanya
Kuzey Kore

2027 Kadınlar Dünya Kupası’na bir yıl kala, beş konu başlığı şimdiden Brezilya’nın bu büyük anını, ABD Kadın Milli Takımı’nın şampiyonluk umutlarını ve rakip takımları şekillendiriyor.

Bir yıl sonra, FIFA Kadınlar Dünya Kupası Brezilya’da düzenlenecek ve bu, kadınlar turnuvasının Güney Amerika’da ilk kez gerçekleştirilmesi anlamına geliyor.

24 Haziran ile 25 Temmuz tarihleri arasında, Fortaleza'daki Arena Castelão ve Rio de Janeiro'daki Estádio do Maracanã dahil olmak üzere kıtanın en simgesel stadyumlarından bazılarının bulunduğu sekiz şehir, 32 ülkeyi ağırlayacak.

Turnuvaya bir yıl kala, en önemli soruların çoğu hâlâ cevapsız kalıyor.

Ev sahibi Brezilya, turnuvaya katılmayı garantilemiş durumda; ona Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Filipinler, Arjantin, Kolombiya, Yeni Zelanda ve Almanya eşlik ediyor. Diğer yandan, Avrupa'nın güçlü takımları İspanya, Fransa ve Danimarka da yerlerini ayırttı. Ancak katılımcılar netleşmeye başlarken, Afrika, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın büyük bir kısmının önümüzdeki eleme dönemlerinde hâlâ yapması gereken işler var.

Bir sonraki önemli eleme dönemi bu yılın ilerleyen aylarında başlayacak. Avrupa'daki play-off'lar Ekim ayından Aralık başına kadar sürecek; Afrika'daki katılımcılar ise 25 Temmuz'da başlayacak Afrika Kadınlar Uluslar Kupası'nda belirlenecek. Concacaf eleme turnuvası ise Kasım ayında yapılacak; bu da ABD kadın milli takımı da dahil olmak üzere dünyanın en büyük takımlarının çoğunun Brezilya'daki yerlerini garantilemek için hâlâ yapması gereken işler olduğu anlamına geliyor.

Bir de daha büyük bir soru var: Brezilya, Kadınlar Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya gerçekten hazır mı?

Ülke, dünya standartlarında bir altyapıya ve efsanevi bir futbol mirasına sahip olsa da, FIFA ve yerel organizatörler, kadın futbolu için kalıcı bir miras bırakacak bir turnuva düzenleme konusunda hâlâ zorluklarla karşı karşıya. Ayrıca, kadın futbolunun Brezilya’nın spor kimliği içinde nerede yer aldığı sorusu da var. Burası Marta’nın vatanı ve dünyanın en zengin futbol kültürlerinden birine sahip, ancak kadın futbolu uzun süredir erkeklerin ulusal tutkusu gölgesinde kalmış durumda.

Maç takvimi, seyahat, taraftar deneyimi, turnuvanın favorileri ve potansiyel sürpriz takımlar hakkındaki sorular yakında gündemi meşgul edecek. Ayrıca, bu yaz yapılacak erkekler turnuvasından sonra da çıkarılacak dersler olacak. Brezilya 2027’ye giden yol şimdiden başladı – ve bu yolu şekillendirecek beş hikaye işte bunlar.

  • Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: FinalGetty Images Sport

    Brezilya ev sahipliği yapmaya hazır mı?

    Brezilya, 2014 FIFA Erkekler Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmıştı; bu turnuva, altyapı, programlama ve dünyanın en büyük futbol turnuvasını düzenlemenin genel ölçeği göz önüne alındığında, Brezilya’nın bunu başarabileceğini kanıtlamıştı. Bu, bir Güney Amerika ülkesinin Kadınlar Dünya Kupası’na ilk kez ev sahipliği yapacağı bir turnuva olacak ve turnuvanın birçok yönü erkekler turnuvasından farklı olsa da, operasyonel açıdan Brezilya’daki ev sahibi şehirlerin hazır olması bekleniyor.

    2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın ev sahibi şehir seçimi süreci, 2024 yılının Ağustos ayında başladı. Uzman ekipler, 12 aday şehri ziyaret ederek tesisleri ve inşaatla ilgili teklifleri değerlendirdi. FIFA, önceden belirlenmiş kriterlere göre sekiz ev sahibi şehir ve stadyumu belirledi.

    Onaylanan sekiz stadyum, 2014 Erkekler Turnuvası’nda da kullanılmıştı: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) ve São Paulo (Arena Itaquera).

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  • England v Brazil - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Brezilya’nın spor kimliğinde kadın futbolu hangi yeri işgal ediyor?

    Tarihsel olarak, Brezilya’da kadın futbolu, topluluk maçları, taban hareketleri ve toplulukların içine yerleşmiş örgütler sayesinde ayakta kalmıştır. Brezilya kadın milli takımı, dünya turnuvalarında gösterdiği etkileyici performanslarla uzun süredir büyük saygı görse de (2007’de ikincilik, 1999’da üçüncülük elde etmiştir), kadınların 1941’den 1979’a kadar futboldan tamamen men edildiği bir dönem yaşanmıştır. Marta, Formiga ve Pretinha gibi tüm zamanların en iyi kadın futbolcularından bazılarını yetiştiren bir ülke için, kadın futbolu ve bu sporun kabul görmesi konusunda hâlâ kat edilmesi gereken çok uzun bir yol var.

    Common Goal’a (futbolun iyilik için kullanıldığı platform ve FIFA kadın futbolunun ortağı) göre, Brezilya’da kadın futbolu hâlâ bir dizi engelle karşı karşıya.

    “Brezilya’da büyürken, bir gün FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın burada oynanacağını hayal ederdim. Artık bu turnuvanın sadece elit futbolun bir kutlaması olmamasını sağlamak için hayatta bir kez karşımıza çıkacak bir fırsata sahibiz; ancak gerçek miras, stadyumların ötesinde neler olacağına bağlı olacak,” dedi Common Goal’dan Julia Pimenta. “Brezilya genelinde, taban örgütleri, spot ışıkları buraya yönelmeden çok önce futbol aracılığıyla kızlar için fırsatlar yaratıyordu. Equal Play Effect, bu toplulukları güçlendirmeyi ve futbolun cinsiyet eşitliği ve sosyal değişim için kalıcı bir platform haline gelmesini sağlamayı amaçlıyor.”

    ABD kadın milli takımı Haziran ayında Brezilya’da Brezilya ile karşılaştı ve tıklım tıklım dolu stadyumlar, kadın futbolunu izlemek için ne kadar çok insanın ayağa kalkıp stadyumlara akın edeceğinin sadece bir göstergesiydi. İki maçta toplam 86.000’den fazla taraftar stadyumlara akın etti.

    Futbol, Brezilya’nın DNA’sının bir parçasıdır; ancak destek ve eşitlik mücadelesi ile kadın futbolunun nasıl algılandığı konusu, hâlâ devam eden bir süreçtir.

  • Alexia Putellas Spain Women 2026Getty Images

    İlk favori adaylar kimler?

    Şu anda bir şampiyon tahmin etmek cazip gelse de, Dünya Kupası’na bir yıl kala kesin bir tahminde bulunmak zor.

    2023 Kadınlar Dünya Kupası'na 12 ay kala, İspanya'nın iç karışıklıklar yaşarken Avustralya'ya gelip şampiyon olarak ayrılacağını tahmin eden pek kimse yoktu. Dört yıl önce, Fransa'da unvanını koruyan ABD, rakipsiz görünüyordu. İngiltere ve Almanya, Avrupa'nın ağır topları arasında yer almaya devam ederken, Brezilya ise ev sahibi olmanın avantajına sahip olacak; stadyumlar dolup taşacak, tanıdık bir ortam ve ev sahibi seyircisinin coşkusu takımın arkasında olacak.

    Mevcut durumda, en erken favori gösterilen takımlar ancak son dönemdeki başarıları, yıldız gücü ve turnuva geçmişiyle değerlendirilebilir. Bu da dört Dünya Kupası şampiyonluğu ve 2024 Olimpiyat altın madalyası ile ABD’yi tartışmaların ön saflarına yerleştiriyor. İspanya da, son Dünya Şampiyonu olması ve Aitana Bonmatí ile Alexia Putellas’ın hâlâ futbolun belirleyici isimleri arasında yer alması nedeniyle bu gruba dahil.

    Arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu kazanan İngiltere de göz ardı edilemezken, Almanya’nın Dünya Kupası geçmişi de onları yarışın içinde tutuyor. Bir de Brezilya var; bu takım, ilk Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğunu hâlâ arıyor olsa da, ev sahibi avantajı ve turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Marta’nın 17 golle yazdığı mirasın desteğine sahip. Tüm zamanların golcü listesinde onun hemen arkasında, 14 golle Almanya'nın efsanesi Birgit Prinz yer alıyor.

  • Sophia Wilson, Trinity Rodman, USWNTGetty

    ABD Kadın Milli Takımı'nın durumu nedir?

    ABD Kadın Milli Takımı, henüz eleme turunu geçmemiş olsa da güçlü bir konumda bulunuyor.

    Brezilya'da Brezilya'ya karşı sergiledikleri son performanslar, hem takımın potansiyelini hem de kadro derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Emma Hayes de bu derinliği test etmekten çekinmedi; maçların gerçekten önem kazanmaya başlamasından önce bu dönemi farklı kombinasyonları, yaş gruplarını, dizilişleri ve pozisyon mücadelelerini incelemek için kullandı.

    Şu anda en büyük zorluk, oyuncuların sahaya çıkabilirlik durumu olabilir. Hayes yalnızca formda olan oyuncuları kadroya alabilir ve ABD'nin turnuva zamanı geldiğinde en yüksek seviyesine ulaşabilmesi için Naomi Girma, Catarina Macario ve Rose Lavelle gibi kilit oyuncuların sakatlık yaşamaması hayati önem taşıyacak.

    Bu sonbaharda eleme maçları başladığında, Hayes ve ABD Kadın Milli Takımı, 2024 Olimpiyatları'ndan bu yana neredeyse iki tam yıl boyunca kadrolarını geliştirme fırsatı bulmuş olacak. Bu durum, özellikle farklı senaryolara yönelik denemeler ve hazırlıklarla şekillenen bir döngünün ardından, Concacaf maçlarının getireceği baskıya karşı onları iyi bir konuma getirmelidir.

    ABD Kadın Milli Takımı, 27 Kasım Cuma günü Teksas’ın Mansfield kentindeki Texas Health Mansfield Stadyumu’nda Concacaf Kadınlar Şampiyonası çeyrek finalinde El Salvador ile karşılaşacak. Bir galibiyet, ABD’yi yarı finale taşıyacak ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na katılma hakkını garantileyecektir.


  • Hydration BreakGetty

    FIFA, 2026'dan dersini alacak mı?

    Kuzey Amerika’da düzenlenen ve 48 takıma genişletilen erkekler Dünya Kupası’nın ardından, FIFA’nın Brezilya 2027’ye taşıyacağı pek çok ders olacak.

    Elbette koşullar farklı olacak. Brezilya üç ülke değil tek bir ülke ve Kadınlar Dünya Kupası daha az sayıda stadyumda oynanacak. Ancak seyahat, maç takvimi, stadyum erişimi ve taraftar deneyimi gibi daha genel konular yine de önemini koruyacak. Sekiz şehre yayılan bir turnuva, özellikle bir maçtan diğerine seyahat eden takımlar, taraftarlar ve medya için yine de dikkatli bir planlama gerektirecek.

    Oyuncuların refahı da tartışmaların önemli bir parçası olacak. Aşırı sıcak, yoğun maç programları ve uzun seyahat talepleri, büyük uluslararası turnuvalarda tekrarlanan endişeler haline gelmiştir ve Brezilya’nın her ev sahibi şehirde maç başlama saatleri, dinlenme süreleri ve iklim koşulları konusunda net bir plana ihtiyacı olacaktır. Koşullara bağlı olarak, su molaları ve maç sırasındaki diğer önlemler yine bu tartışmanın bir parçası haline gelebilir.

    Saha dışında bilet satışları da dikkatle izlenmesi gereken bir başka alan olacak. FIFA’nın ticari büyüme yönündeki çabaları kadın futbolunun gelişmesine katkıda bulunsa da, Brezilya 2027’nin uzun süredir bu sporu destekleyen taraftarlar için erişilebilir olması gerekecek. Lüks konaklama hizmetleri ve yüksek fiyatlı biletler modern Dünya Kupası modelinin bir parçası olabilir, ancak bunlar turnuvaya canlılık katan atmosfer ve topluluk ruhunu feda ederek sağlanamaz.

    2027 Brezilya Dünya Kupası, FIFA’ya büyüme ve erişilebilirliğin bir arada var olabileceğini gösterme fırsatı sunuyor. Buradaki zorluk, ticari açıdan iddialı, ancak aynı zamanda programlamada mantıklı, taraftarlara kucak açan ve oyuncuların refahı göz önünde bulundurularak düzenlenmiş bir turnuva sunmak olacak.