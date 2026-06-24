Brezilya 2027'ye bir yıl kaldı: Ev sahibi ülke Kadınlar Dünya Kupası'na hazır mı, ABD Kadın Milli Takımı favori mi ve İspanya ya da İngiltere bu şenliği bozabilir mi?

Bir yıl sonra, FIFA Kadınlar Dünya Kupası Brezilya’da düzenlenecek ve bu, kadınlar turnuvasının Güney Amerika’da ilk kez gerçekleştirilmesi anlamına geliyor.

24 Haziran ile 25 Temmuz tarihleri arasında, Fortaleza'daki Arena Castelão ve Rio de Janeiro'daki Estádio do Maracanã dahil olmak üzere kıtanın en simgesel stadyumlarından bazılarının bulunduğu sekiz şehir, 32 ülkeyi ağırlayacak.

Turnuvaya bir yıl kala, en önemli soruların çoğu hâlâ cevapsız kalıyor.

Ev sahibi Brezilya, turnuvaya katılmayı garantilemiş durumda; ona Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Filipinler, Arjantin, Kolombiya, Yeni Zelanda ve Almanya eşlik ediyor. Diğer yandan, Avrupa'nın güçlü takımları İspanya, Fransa ve Danimarka da yerlerini ayırttı. Ancak katılımcılar netleşmeye başlarken, Afrika, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın büyük bir kısmının önümüzdeki eleme dönemlerinde hâlâ yapması gereken işler var.

Bir sonraki önemli eleme dönemi bu yılın ilerleyen aylarında başlayacak. Avrupa'daki play-off'lar Ekim ayından Aralık başına kadar sürecek; Afrika'daki katılımcılar ise 25 Temmuz'da başlayacak Afrika Kadınlar Uluslar Kupası'nda belirlenecek. Concacaf eleme turnuvası ise Kasım ayında yapılacak; bu da ABD kadın milli takımı da dahil olmak üzere dünyanın en büyük takımlarının çoğunun Brezilya'daki yerlerini garantilemek için hâlâ yapması gereken işler olduğu anlamına geliyor.

Bir de daha büyük bir soru var: Brezilya, Kadınlar Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya gerçekten hazır mı?

Ülke, dünya standartlarında bir altyapıya ve efsanevi bir futbol mirasına sahip olsa da, FIFA ve yerel organizatörler, kadın futbolu için kalıcı bir miras bırakacak bir turnuva düzenleme konusunda hâlâ zorluklarla karşı karşıya. Ayrıca, kadın futbolunun Brezilya’nın spor kimliği içinde nerede yer aldığı sorusu da var. Burası Marta’nın vatanı ve dünyanın en zengin futbol kültürlerinden birine sahip, ancak kadın futbolu uzun süredir erkeklerin ulusal tutkusu gölgesinde kalmış durumda.

Maç takvimi, seyahat, taraftar deneyimi, turnuvanın favorileri ve potansiyel sürpriz takımlar hakkındaki sorular yakında gündemi meşgul edecek. Ayrıca, bu yaz yapılacak erkekler turnuvasından sonra da çıkarılacak dersler olacak. Brezilya 2027’ye giden yol şimdiden başladı – ve bu yolu şekillendirecek beş hikaye işte bunlar.