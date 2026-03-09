Getty Images Sport
Çeviri:
Brentford'un sahibi, 'inanılmaz' Michael Olise'yi transfer etmek için yapılan pazarlık anlaşmasının 'çılgın' menajer ücretleri nedeniyle başarısız olduğunu açıkladı. Bees, Eberechi Eze ve Mykhailo Mudryk'i de kaçırdı
Kaçan fırsat: Olise'nin çılgın ücretleri
Benham, geçtiğimiz günlerde MIT Sloan Spor Analitiği Konferansı'nda kulübün en dikkat çekici transfer fırsatlarını kaçırdığı olayları anlattı. Avrupa'nın en parlak yeteneklerinden bazılarını, henüz tanınmadan önce transfer etmek için ne kadar yaklaştıklarını açıkladı ve şu anda Bayern Münih'te forma giyen Michael Olise'yi örnek gösterdi.
Benham, kanat oyuncusunu överek şöyle açıkladı: "Michael Olise'nin keşfi inanılmazdı, bu dünyanın dışındaydı, ancak biz yeni yükselmiştik ve o zamanlar Premier Lig'deki çılgın menajer ücretlerine alışık değildik."
Bu transferin başarısızlığını şöyle açıkladı: "Oyuncu menajerinin ücreti o kadar yüksek ki, 'menajer ücreti ve transfer ücreti birleştirilirse o kadar da kötü değil' diyenler olsa da, menajer ücreti tek başına o kadar yüksekti ki, vazgeçtik. Her zaman kaçırdığınız transferler olacaktır."
- Getty Images Sport
Eze ve Marmoush'u kaçırmak
İşe alım ekibi, geçen yaz 67,5 milyon sterlinlik rekor transferle kuzey Londra'ya transfer olmadan çok önce, Queens Park Rangers'ta forma giyen Arsenal'in şu anki yıldızı Eberechi Eze'yi de keşfetmişti. Benzer şekilde, 2023 yazında Wolfsburg'dan Eintracht Frankfurt'a bedelsiz transfer olan Manchester City'nin şu anki forveti Omar Marmoush'u da takip etmişlerdi.
Benham, şaşırtıcı derecede düşük rakamları açıklayarak şunları söyledi: "Daha önce de söylediğim gibi, 2019'da Eze'yi 4 milyon sterline transfer edebilirdik. Ayrıca yaklaşık üç yıl önce Marmoush'u da bedelsiz olarak transfer edebilirdik."
Kaçırılan fırsatları vurgulayan kulüp sahibi, "İkisini de toplamda yaklaşık 4 milyon sterline transfer edebilirdik. Premier Lig'e yükseldiğimiz yaz, aslında iki oyuncu çok iyi, inanılmaz derecede iyi bir performans sergilemişti" diye ekledi.
Mudryk'in karmaşık takibi
Sadece bir yıl sonra Londra'ya büyük transferinden önce, şu anki Chelsea yıldızı Mykhailo Mudryk, Londra ekibi tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyordu. Ukraynalı oyuncu Shakhtar Donetsk'te öne çıktığında, Bees 2022 Ocak ayında 12 milyon sterlin ve 15 milyon sterlin değerinde iki teklifin reddedildiğini gördü.
Benham durumu ayrıntılı olarak anlatarak şunları söyledi: "Bunlardan biri Mudryk'ti ve onu düşük bir ücretle, yaklaşık 20 milyon avroya transfer etmek üzereydik, ancak transferi biraz karmaşıktı. Sonunda, şu anda uyuşturucu yasağı nedeniyle cezalı olmasına rağmen, 80 milyon avroya transfer oldu." Mudryk, Kasım 2024'ten bu yana Blues'ta forma giymedi.
- Getty Images Sport
En üst ligde öğrenilen dersler
Bu samimi itiraflar, küçük kulüplerin aracıların finansal etkisi karşısında elit yetenekleri kadrolarına katmaya çalışırken karşılaştıkları belirgin zorlukları ortaya koyuyor. Premier Lig'e yükselmek, kulübün transfer pazarlıklarının gidişatını önemli ölçüde değiştirdi, ancak kulüp bu kıl payı kaçırılan fırsatlara rağmen kendini birinci ligin önemli bir aktörü olarak başarıyla konumlandırdı.
Bu yıldızların dahil olduğu senaryolar, profesyonel futbolcu transferlerinde marjların ne kadar ince olduğunu acı bir şekilde hatırlatıyor. Bu yüksek profilli kaçırılan fırsatlar hakkındaki düşüncelerini özetleyen Benham, "Her zaman pişman olacağınız şeyler olacaktır" dedi.
Reklam