Brentford'un sahibi, 'inanılmaz' Michael Olise'yi transfer etmek için yapılan pazarlık anlaşmasının 'çılgın' menajer ücretleri nedeniyle başarısız olduğunu açıkladı. Bees, Eberechi Eze ve Mykhailo Mudryk'i de kaçırdı

Benham, geçtiğimiz günlerde MIT Sloan Spor Analitiği Konferansı'nda kulübün en dikkat çekici transfer fırsatlarını kaçırdığı olayları anlattı. Avrupa'nın en parlak yeteneklerinden bazılarını, henüz tanınmadan önce transfer etmek için ne kadar yaklaştıklarını açıkladı ve şu anda Bayern Münih'te forma giyen Michael Olise'yi örnek gösterdi.

Benham, kanat oyuncusunu överek şöyle açıkladı: "Michael Olise'nin keşfi inanılmazdı, bu dünyanın dışındaydı, ancak biz yeni yükselmiştik ve o zamanlar Premier Lig'deki çılgın menajer ücretlerine alışık değildik."

Bu transferin başarısızlığını şöyle açıkladı: "Oyuncu menajerinin ücreti o kadar yüksek ki, 'menajer ücreti ve transfer ücreti birleştirilirse o kadar da kötü değil' diyenler olsa da, menajer ücreti tek başına o kadar yüksekti ki, vazgeçtik. Her zaman kaçırdığınız transferler olacaktır."