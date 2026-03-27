Getty Images Sport
Çeviri:
Brentford'un orta saha oyuncusu, İngiltere'nin Uruguay'a karşı oynadığı maçta ilk 11'de yer alarak Wayne Rooney'nin de bulunduğu seçkin isimler arasına katıldı
Wembley'de tarihi bir dönüm noktası
Bu akşamki ilk 11'de yer alması, Henderson için tarihi bir başarı anlamına geliyor; Henderson, İngiltere milli takımında 15 yılı aşkın bir süre forma giymeyi başaran tarihteki dördüncü oyuncu oldu. The Athletic'in verilerine göre, Henderson, Sir Stanley Matthews (22 yıl, 229 gün), Peter Shilton (19 yıl, 225 gün) ve Wayne Rooney (15 yıl, 277 gün) gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir listeye katıldı. Milli takımda 15 yıl 131 gün forma giyen Henderson'ın, İngiliz futbolunun farklı dönemlerinde gösterdiği istikrar, aktif meslektaşları arasında eşi benzeri görülmemiş bir başarıdır.
- AFP
İlk adımlarından bugüne
Henderson’ın serüveni 17 Kasım 2010’da başladı. 21 yaş altı kadrosuna alınmadığında, Fransa ile oynanacak dostluk maçı için sürpriz bir şekilde A milli takıma çağrıldı. O gece, o dönem Liverpool'da takım arkadaşı olan Steven Gerrard ile birlikte orta sahada ilk 11'de yer alarak milli takımdaki ilk maçına çıktı. O geceden bu yana kadronun vazgeçilmez bir parçası haline gelen Henderson, genç bir yetenekten, on yılı aşkın süredir uluslararası sahnedeki baskılarla başa çıkabilen deneyimli bir lider haline geldi.
On yıllık turnuva deneyimi
Bu orta saha oyuncusunun turnuva geçmişi oldukça zengin. Yaralanan Frank Lampard’ın yerine geçmek üzere Euro 2012 kadrosuna çağrılmıştı. Daha sonra Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda ilk on birde yer aldı ve Fransa’daki Euro 2016 turnuvasında da kadroda yer aldı. Etkisi, Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’nda zirveye ulaştı; burada Kolombiya’ya karşı dramatik bir penaltı atışları sonucu kazanılan maçta bir penaltıyı kaçırmasına rağmen İngiltere’nin yarı finale yükselmesine katkıda bulundu.
Brentford'un yeniden canlanması ve uluslararası sahnelere dönüşü
Henderson, Euro 2024 kadrosuna alınmayarak yedi büyük turnuvada forma giyen ilk İngiliz oyuncu olma fırsatını kıl payı kaçırsa da, son dönemdeki performansı yeniden kadroya çağrılmasını sağladı. 2025 yazında Brentford'a iki yıllık sözleşmeyle katıldığından beri kariyerinde bir canlanma yaşadı. Bu sezon, tüm turnuvalarda 31 maça çıktı, bir gol attı ve üç asist yaptı. Liderliği, Bees'i Premier League'de yedinci sıraya taşımada kilit rol oynadı ve kariyerinin bu aşamasında bile hem kulübü hem de ülkesi için hayati bir değer olduğunu kanıtladı.