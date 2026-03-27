Brentford'un orta saha oyuncusu, İngiltere'nin Uruguay'a karşı oynadığı maçta ilk 11'de yer alarak Wayne Rooney'nin de bulunduğu seçkin isimler arasına katıldı

Henderson, Euro 2024 kadrosuna alınmayarak yedi büyük turnuvada forma giyen ilk İngiliz oyuncu olma fırsatını kıl payı kaçırsa da, son dönemdeki performansı yeniden kadroya çağrılmasını sağladı. 2025 yazında Brentford'a iki yıllık sözleşmeyle katıldığından beri kariyerinde bir canlanma yaşadı. Bu sezon, tüm turnuvalarda 31 maça çıktı, bir gol attı ve üç asist yaptı. Liderliği, Bees'i Premier League'de yedinci sıraya taşımada kilit rol oynadı ve kariyerinin bu aşamasında bile hem kulübü hem de ülkesi için hayati bir değer olduğunu kanıtladı.