FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRENTFORD
Brentford teknik direktörü, Man City'nin hayati öneme sahip galibiyetinde şansın da yardımıyla elde ettiği başarı karşısında hakem kararlarına 'şaşkın' kaldı

Manchester City'nin Etihad Stadyumu'nda tartışmalı bir 3-0 galibiyet elde etmesinin ardından, Brentford teknik direktörü Keith Andrews hakem kararlarına öfkelendi. Kağıt üzerinde rahat bir skor olmasına rağmen, "Arılar"ın teknik direktörü, bir dizi "akıl almaz" kararın takımının Premier Lig şampiyonluk yarışında sürpriz bir sonuç yaratmasını engellediğine inanıyor.

  • Penaltı tartışması Andrews'ı öfkelendirdi

    Maçın 1-0'lık skorla hassas bir dengede seyrettiği 71. dakikada en çok konuşulan an yaşandı. Kevin Schade, Matheus Nunes'in müdahalesi sonucu yere düştü, ancak hakem Michael Salisbury itirazları eliyle reddetti ve VAR hakemi James Bell müdahale etmemeyi tercih etti. Bu karar, sürekli baskı uyguladıkları bir dönemde skoru eşitleme fırsatını kaçıran Brentford yedek kulübesini şaşkına çevirdi.

    Andrews, Sky Sports'a "İkinci yarıda Kevin Schade'nin düşüşünün penaltı olduğunu düşündüm. Bu yüzden gerçekten hayal kırıklığına uğradım" dedi. Daha sonra basın toplantısında şunları söyledi: "Temas olmadan nasıl düşer, bunu anlayamıyorum. Çünkü skoru 1-1'e getirecek bir gol vardı. İşte bunu anlamakta zorlanıyorum. Duyduğum yorum 'yeterli temas yok' idi. Ancak Kevin Schade kadar hızlı ve gözü golde olan birinin, [hakemin] ne kadar temas beklediğini anlamıyorum. Özellikle de Kev'in hızı ve olayın niteliği göz önüne alındığında."

  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Silva, 'saldırgan tavrı' nedeniyle kırmızı karttan kurtuldu

    Konuk takımın öfkesini çeken sadece penaltı itirazı değildi. Manchester City kaptanı Bernardo Silva, Nathan Collins ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından sarı kart gördü; Portekizli orta saha oyuncusu, yerdeyken kolunu sallayarak rakibinin bacağına vurmuş gibi görünüyordu. Çatışmanın agresif yapısına rağmen Silva, takımının zorlu ikinci yarıyı atlatmasına yardımcı olmak için sahada kaldı. Brentford kaptanı, Silva’nın oyundan atılmamasının City’nin özgüvenini yeniden kazanmasına ve sonuçta farkı açmasına yol açtığını düşündü.

  • Nunes, ilk yarıda oyundan atılmaktan kıl payı kurtuldu

    The Bees, Matheus Nunes’in öğleden sonra çok daha erken bir aşamada kırmızı kart görmesi gerektiğine de emindi. Schade kaleciyle karşı karşıya kalmıştı ve City’nin sağ bek oyuncusu tarafından düşürüldüğü görülüyordu, ancak hakem müdahaleyi kurallara uygun buldu. Tekrar görüntülerinde topa mikroskobik bir temas olduğu görüldü; bu da eski Wolves oyuncusunu, bariz bir gol fırsatını engellediği için kırmızı karttan kurtarmış olabilir.

    Andrews bu olay hakkında pragmatik bir tavır sergiledi ve şunları söyledi: "İlk yarıdaki olayı tekrar izlemedim. Teknik ekip, topa hafif bir temas olmuş olabileceğini söyledi. Eğer öyleyse, haklılar." Yorumcu ve eski City savunmacısı Micah Richards da kararın kıl payı olduğunu kabul ederek, maçın gidişatını tamamen değiştirebilecek bir anda Nunes'in cezadan kurtulmasının "büyük şans" olduğunu belirtti.

    City, Bees'i mağlup ederek Arsenal'in peşinde

    Hakem kararlarıyla ilgili tartışmalara rağmen, City maçın sonlarında etkili oyunuyla lig lideri Arsenal'in iki puan gerisinde kalmayı başardı. Jeremy Doku skoru açtı; ardından Erling Haaland ve Omar Marmoush skoru daha da güzelleştirdi. Bu galibiyet, Pep Guardiola'nın üçlü kupa peşindeki takımını şampiyonluk yarışında sağlam bir konumda tutarken, Brentford tarafı ise tartışmalı kararların damgasını vurduğu bu maçın sonucunun gerçek hikayeyi tam olarak yansıtmadığını düşünecektir.


