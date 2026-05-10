Maçın 1-0'lık skorla hassas bir dengede seyrettiği 71. dakikada en çok konuşulan an yaşandı. Kevin Schade, Matheus Nunes'in müdahalesi sonucu yere düştü, ancak hakem Michael Salisbury itirazları eliyle reddetti ve VAR hakemi James Bell müdahale etmemeyi tercih etti. Bu karar, sürekli baskı uyguladıkları bir dönemde skoru eşitleme fırsatını kaçıran Brentford yedek kulübesini şaşkına çevirdi.

Andrews, Sky Sports'a "İkinci yarıda Kevin Schade'nin düşüşünün penaltı olduğunu düşündüm. Bu yüzden gerçekten hayal kırıklığına uğradım" dedi. Daha sonra basın toplantısında şunları söyledi: "Temas olmadan nasıl düşer, bunu anlayamıyorum. Çünkü skoru 1-1'e getirecek bir gol vardı. İşte bunu anlamakta zorlanıyorum. Duyduğum yorum 'yeterli temas yok' idi. Ancak Kevin Schade kadar hızlı ve gözü golde olan birinin, [hakemin] ne kadar temas beklediğini anlamıyorum. Özellikle de Kev'in hızı ve olayın niteliği göz önüne alındığında."