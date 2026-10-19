Getty Images Sport
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Brentford, Liverpool ile oynadığı Premier League maçında ragbi topuyla yapılan tehlikeli gösterinin ardından polisle iletişime geçti
Viral video polisi harekete geçirdi
Brentford, yüksek katlı bir binadaki daireden tekmelenen bir ragbi topunun stadyumuna girdiğini gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından polisle iletişime geçti. Olay, cumartesi günü oynanan Brentford'ın Liverpool'a 2-1 yenildiği maç sırasında yaşandı.
Topun önce Doğu Tribünü'nün çatısına çarptığı, ardından sahaya doğru sektiği görüldü. Daha sonra bir antrenör topu sahadan kaldırdı. Kulüp, bu sorumsuz hareketi vakit kaybetmeden kınayarak ilgili kişinin yaptıklarının son derece tehlikeli olduğunu ve stadyumdakilere ciddi zarar verebileceğini belirtti.
Brentford resmî açıklama yayımladı
Brentford, olayla ilgili net bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Brentford Futbol Kulübü, cumartesi günü Liverpool’a karşı oynanan maç sırasında bir nesnenin yüksek bir yerden oyun alanına doğru tekmelenmesiyle ilgili olayın farkındadır” denildi.
“Bu tür davranışlar tehlikelidir ve ciddi zararlara yol açabilir. Konu polise bildirilmiştir. Kulüp, sorumluların tespit edilmesine ve cezai kovuşturmayla sonuçlanabilecek uygun adımların atılmasına yardımcı olmak için ilgili yetkililerin yürüttüğü soruşturmayı desteklemektedir. Maç gününde taraftarların, çalışanların, oyuncuların ve görevlilerin güvenliği son derece önemlidir. Kulüp, gerekli adımların atılmasını sağlamaya yönelik tüm çabaları destekleyecektir.”
Stadyum çevresi ve maç sonucu
Gtech Community Stadium, bölgeye yönelik daha geniş kapsamlı bir kalkınma projesinin parçası ve etrafı apartman bloklarıyla çevrili. Maçta Keane Lewis-Potter, Brentford'u öne geçirdi ancak Victor Munoz'un golüyle üstünlük sona erdi.
Ardından Alexander Isak, son dakikalarda galibiyet golünü atarak Liverpool'a deplasmanda kritik bir zafer kazandırdı. Bu sonuçla Liverpool, Premier League puan tablosunda Brentford'u geçerek beşinci sıraya yükseldi. Olaylı bir öğleden sonranın ardından ev sahibi ekip ise Liverpool'un bir sıra gerisinde kaldı.
- Getty Images Sport
Brentford'u sırada ne bekliyor?
Polis, tehlikeli eylemden sorumlu kişiyi tespit etmek için soruşturmasını sürdürecek. Brentford ise gelecek pazar Hull City ile karşılaşacağı maçta aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilgiyi telafi etmek için sahada toparlanmak zorunda. Kulüp, maç günü güvenlik protokollerinin sıkı biçimde uygulanmasını sağlarken olumlu bir sonuç almayı umuyor.
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