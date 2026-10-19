Brentford, olayla ilgili net bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Brentford Futbol Kulübü, cumartesi günü Liverpool’a karşı oynanan maç sırasında bir nesnenin yüksek bir yerden oyun alanına doğru tekmelenmesiyle ilgili olayın farkındadır” denildi.

“Bu tür davranışlar tehlikelidir ve ciddi zararlara yol açabilir. Konu polise bildirilmiştir. Kulüp, sorumluların tespit edilmesine ve cezai kovuşturmayla sonuçlanabilecek uygun adımların atılmasına yardımcı olmak için ilgili yetkililerin yürüttüğü soruşturmayı desteklemektedir. Maç gününde taraftarların, çalışanların, oyuncuların ve görevlilerin güvenliği son derece önemlidir. Kulüp, gerekli adımların atılmasını sağlamaya yönelik tüm çabaları destekleyecektir.”