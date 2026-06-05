Brentford, Köln'ün yıldız oyuncusu Said El Mala ile 50 milyon avroluk transfer anlaşmasının, oyuncunun annesinin Premier Lig ekibiyle yapılan anlaşmayı iptal etmesi nedeniyle suya düştüğünü gördü

El Mala, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna kıl payı giremeyince artık kulüp görevlerine yeniden odaklanmak zorunda kaldı; teknik direktör Julian Nagelsmann, Maximilian Beier'in kontratakta gösterdiği performansını tercih etti.

19 yaşındaki oyuncuyu nihai kadroya almama kararını açıklayan Nagelsmann, "Sezonun ikinci yarısında harika bir performans sergiledi, iyi goller attı. Tabii ki Köln'ün oyun stiline de çok iyi uyum sağlıyor. Asıl soru şuydu: Farklı bir hücum seviyesindeki oyun stilimize hazır mı? Köln'ün ısı haritasına bakarsanız, kendi kalesine yakın olduğunu görürsünüz." dedi.

Koln, ucuz bir pazarlığa girmeyeceklerini göstermiş durumda ve başka bir dev kulüp, bu oyuncunun muazzam değerine denk bir teklifte bulunmadıkça, ilk sezonunda 13 gol atan yıldız oyuncusunu rahatlıkla kadrosuna geri katacak.