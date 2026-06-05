Getty Images Sport
Çeviri:
Brentford, Köln'ün yıldız oyuncusu Said El Mala ile 50 milyon avroluk transfer anlaşmasının, oyuncunun annesinin Premier Lig ekibiyle yapılan anlaşmayı iptal etmesi nedeniyle suya düştüğünü gördü
Arılar genç yıldızı kaçırdı
Sky ve Bild’in haberlerine göre, Brentford, Alman ekibinin yüksek mali taleplerini karşılamasına rağmen, Köln’ün forveti El Mala için kulüp rekoru kıracak dev bir transfer girişiminin sonuçsuz kaldığını açıkladı. Premier League ekibi, 45 milyon avroluk cazip bir paketin yanı sıra, potansiyel ek ödemeler ve gelecekteki satış şartı için 5 milyon avro daha teklif etmişti. Yüksek potansiyelli genç oyuncu başlangıçta Gtech Community Stadium'a transfer olmak istediğini belirtmiş olsa da, Brentford'un belirlediği katı son tarih dolmadan annesi nihai onayı vermeyi reddettiği için transfer gerçekleşmedi.
- Getty Images
Köln yönetimi görüşmelere hazır
Bundesliga ekibi, ağını kullanarak Batı Londra ekibiyle resmi temas kurduktan sonra bu tarihi transferi onaylamaya tamamen hazırdı. İlk görüşmeleri değerlendiren Köln spor direktörü Thomas Kessler, "En azından görüşmeye hazır olduğum ölçüde. Bu civardayız." dedi.
Alman tarafı kararlı duruşunu sürdürüyor
Anlaşma bozulmasaydı, bu transfer Köln için finansal açıdan bir dönüm noktası olacaktı ve Anthony Modeste’nin 2017’de Tianjin Quanjian’a 30 milyon avroya transferini rahatlıkla gölgede bırakacaktı.
Yeni atanan kadro planlama direktörü Tim Steidten'in desteğiyle kulüp, yaz transferleri için gerekli fonu sağlamak amacıyla transfer piyasasında erken bir netlik arıyordu. Ancak El Mala'nın 2030 yılına kadar Geissbockheim ile sözleşmesi olması ve sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmaması nedeniyle, Alman kulüp yönetimi rahat bir tavır sergiliyor ve diğer talipler için 50 milyon avroluk fiyat baremini düşürme baskısı altında değil.
- Getty
Winger, uluslararası alanda bir aksilikle karşı karşıya
El Mala, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna kıl payı giremeyince artık kulüp görevlerine yeniden odaklanmak zorunda kaldı; teknik direktör Julian Nagelsmann, Maximilian Beier'in kontratakta gösterdiği performansını tercih etti.
19 yaşındaki oyuncuyu nihai kadroya almama kararını açıklayan Nagelsmann, "Sezonun ikinci yarısında harika bir performans sergiledi, iyi goller attı. Tabii ki Köln'ün oyun stiline de çok iyi uyum sağlıyor. Asıl soru şuydu: Farklı bir hücum seviyesindeki oyun stilimize hazır mı? Köln'ün ısı haritasına bakarsanız, kendi kalesine yakın olduğunu görürsünüz." dedi.
Koln, ucuz bir pazarlığa girmeyeceklerini göstermiş durumda ve başka bir dev kulüp, bu oyuncunun muazzam değerine denk bir teklifte bulunmadıkça, ilk sezonunda 13 gol atan yıldız oyuncusunu rahatlıkla kadrosuna geri katacak.