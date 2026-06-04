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Brentford, 50 milyon avroluk teklifi kabul edilince Premier Lig rakiplerini geride bırakarak Bundesliga'nın yıldız oyuncusunu kadrosuna kattı
Köln'ün genç yıldızı için rekor kıran anlaşma
Brentford, teklifini önemli ölçüde artırmasının ardından 20 yaşındaki oyuncu için sansasyonel bir transferi tamamlamanın eşiğinde. Bild’in haberlerine göre, sportif direktör Thomas Kessler, Premier Lig ekibinin toplam değeri 50 milyon avroya ulaşan son teklifini kabul etmeye hazır. Anlaşmanın yapısı, 45 milyon avroluk garantili bir temel ücret ile kolayca ulaşılabilir performans primlerinden oluşuyor.
Bu transfer, 2018'de Anthony Modeste'nin Tianjin Quanjian'a transferi sırasında alınan 29 milyon avroluk ücreti geçerek, Köln'ün önceki transfer rekorunu alt üst edecek. Kessler'in hala kulüp yönetim kurulundan resmi onayı alması gerekse de, teklifin büyüklüğü göz önüne alındığında bu onayın alınması sadece bir formalite olarak görülüyor. Anlaşma ayrıca %15'lik bir satış payı maddesi de içeriyor ve bu sayede Alman kulübü, El Mala'nın Premier Lig ve ötesindeki gelecekteki başarılarından da faydalanacak.
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El Mala müzakerelerindeki son engeller
Kulüpler transfer bedeli konusunda anlaşmaya varmış olsa da, 19 yaşındaki oyuncunun Gtech Community Stadium'da resmi olarak tanıtılması için son bir adım daha atılması gerekiyor. El Mala'nın baş danışmanı ve temsilcisi olarak görev yapan annesi, görüşmelerin merkezinde yer aldı ve cuma gününe kadar nihai onayını vermesi bekleniyor. Brentford, diğer Avrupalı dev kulüplerin transferi engelleyememesi için anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla mevcut teklifine bir süre sınırı koydu.
Köln'ün A takımında sadece bir sezon geçiren oyuncu, Bees'e katılma niyetini çoktan ortaya koydu. Genç oyuncuyu Londra'ya çekmek için Brentford, cazip bir sözleşme paketi hazırladı. El Mala'nın, Avrupa'nın en çok beğenilen genç forvetlerinden biri olması nedeniyle yıllık 4 milyon avroyu aşan sabit bir maaş alacağı bildiriliyor.
Londra'daki Alman bağlantısı
El Mala'nın gelişi, Brentford için müthiş bir Alman kanat ikilisinin doğuşuna işaret ediyor olabilir. Oyuncu, Bees'in hücum hattında beş kez milli formayı giymiş vatandaşı Kevin Schade'ye katılıyor. Bu ortak köken, genç oyuncunun İngiliz futbolunun zorlu koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olacak ve uluslararası çeşitliliğiyle tanınan soyunma odasında ona tanıdık bir yüz sunacaktır.
Schade ve El Mala, son Dünya Kupası kadrosuna girememelerine rağmen, ikilinin ortaklığı Brentford'un hücum hattının uzun vadeli geleceğini temsil ediyor. Kulübün transfer stratejisi, son transfer dönemlerinde önemli başarılar elde ettikleri Bundesliga'dan gelecek vaat eden yeteneklere odaklanmaya devam ediyor.
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Köln tarihinin en büyük indirimleri
Köln için El Mala'nın ayrılışı, hem üst düzey yetenekleri yetiştirme becerisini hem de modern futbolun mali hiyerarşisini ortaya koyan, hem tatlı hem de acı bir an. Tüm turnuvalarda 36 maçta 13 gol atıp 5 asist yaptığı muhteşem 2025-26 sezonuyla haklı çıkan 45 milyon avroluk ilk transfer ücreti, kulübün oyuncu satışlarına ilişkin mali kriterlerini tamamen yeniden belirliyor. El Mala ve yukarıda bahsedilen Modeste'nin ardından, kulübün rekor transfer listesinde Lukas Podolski ve Jhon Cordoba yer alıyor.