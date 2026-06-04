Brentford, 50 milyon avroluk teklifi kabul edilince Premier Lig rakiplerini geride bırakarak Bundesliga'nın yıldız oyuncusunu kadrosuna kattı

Brentford, teklifini önemli ölçüde artırmasının ardından 20 yaşındaki oyuncu için sansasyonel bir transferi tamamlamanın eşiğinde. Bild’in haberlerine göre, sportif direktör Thomas Kessler, Premier Lig ekibinin toplam değeri 50 milyon avroya ulaşan son teklifini kabul etmeye hazır. Anlaşmanın yapısı, 45 milyon avroluk garantili bir temel ücret ile kolayca ulaşılabilir performans primlerinden oluşuyor.

Bu transfer, 2018'de Anthony Modeste'nin Tianjin Quanjian'a transferi sırasında alınan 29 milyon avroluk ücreti geçerek, Köln'ün önceki transfer rekorunu alt üst edecek. Kessler'in hala kulüp yönetim kurulundan resmi onayı alması gerekse de, teklifin büyüklüğü göz önüne alındığında bu onayın alınması sadece bir formalite olarak görülüyor. Anlaşma ayrıca %15'lik bir satış payı maddesi de içeriyor ve bu sayede Alman kulübü, El Mala'nın Premier Lig ve ötesindeki gelecekteki başarılarından da faydalanacak.