Avrupa'nın kendini kanıtlamış isimleriyle aynı soyunma odasını paylaşmak, Bidon'a Guimaraes'i yakından inceleme fırsatı verdi. Bidon, Arsenal orta sahasının en büyük sahnedeki performanslarını uzun süredir hayranlıkla takip ediyordu. Vatandaşının orta sahadaki otoritesine duyduğu takdiri vurgulayan Bidon, şöyle dedi: "Mevcut jenerasyondan yakından takip ettiğim isimlerden biri Bruno Guimaraes. Çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi ve öne çıkmayı başardı."

Antrenmanlarda doğrudan etkileşim içinde olmak, onu neden kariyeri için bir ölçüt olarak gördüğünü daha da pekiştirdi: "Futbolda çok şey yaşamış biri. Brezilya'da erken başladı ve benim çok örnek aldığım bir isim. Onunla zaman geçirince, harika ve kazanmaya odaklı bir zihniyete sahip olduğunu görüyorsunuz. Sahada da zaten çok iyi oynadığı ortada."