Sports Press Photo
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Breno Bidon, Corinthians'ın genç yıldızı için gelen sürpriz Brezilya davetinin ardından Bruno Guimaraes'ten ilham aldığını açıkladı
- Avalon.red
Çıkış yapan orta saha oyuncusu, A takım düzeyinde takdir gördü
Genç orta sahanın Güney Amerika futbolundaki istikrarlı formu, A milli takım seviyesine gelen sürpriz ilk davetle önemli bir takdir gördü. 20 yaş altı ekiple değerli turnuva tecrübesi kazandıktan sonra Bidon, hızla Corinthians orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi ve 2024'ten bu yana A takımda 100'ün üzerinde maça çıktı. Kampta tecrübeli milli yıldızlarla birlikte çalışmak, yükselen yetenek için büyük bir moral kaynağı oldu; oyuncu da Brezilya milli takım formasını hak ettiğini kanıtlamayı hedefliyor.
"Bir çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum"
Beklenenden daha erken gelen uluslararası çıkışını değerlendiren Bidon, CBF medya kanalına verdiği resmî röportajda gururunu içtenlikle dile getirdi. Brezilya futbolunun zirvesine ulaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Bidon, "His mümkün olan en iyi duygu. Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi.
A takım kadrosunda geçirdiği süre boyunca her dersi almaya kararlı olan orta saha oyuncusu, "Bu anı bu kadar hızlı yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Burada sahip olabileceğim her şeyden sonuna kadar yararlanacağıma inanıyorum. Bu çok büyük bir deneyim, bu yüzden bu anın benim için çok önemli olacağına inanıyorum. Umarım bu, birçoğunun ilki olur" diye ekledi.
- Sports Press Photo
'Guimaraes yakından takip ettiğim bir isim'
Avrupa'nın kendini kanıtlamış isimleriyle aynı soyunma odasını paylaşmak, Bidon'a Guimaraes'i yakından inceleme fırsatı verdi. Bidon, Arsenal orta sahasının en büyük sahnedeki performanslarını uzun süredir hayranlıkla takip ediyordu. Vatandaşının orta sahadaki otoritesine duyduğu takdiri vurgulayan Bidon, şöyle dedi: "Mevcut jenerasyondan yakından takip ettiğim isimlerden biri Bruno Guimaraes. Çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi ve öne çıkmayı başardı."
Antrenmanlarda doğrudan etkileşim içinde olmak, onu neden kariyeri için bir ölçüt olarak gördüğünü daha da pekiştirdi: "Futbolda çok şey yaşamış biri. Brezilya'da erken başladı ve benim çok örnek aldığım bir isim. Onunla zaman geçirince, harika ve kazanmaya odaklı bir zihniyete sahip olduğunu görüyorsunuz. Sahada da zaten çok iyi oynadığı ortada."
Çaylak, olası uluslararası ilk maçını hedefliyor
Bidon, Carlo Ancelotti'nin ekibi bu salı günü Avustralya ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldiğinde A Milli Takım'daki ilk maçına çıkabilir. Kafile daha sonra uluslararası turunu tamamlamak üzere 3 Ekim'de oynanacak ikinci gösteri maçı için Hindistan'a gidecek. İki maçta da yapılabilecek olası rotasyon, genç oyuncuya teknik ekibi etkilemek ve gelecekteki kadrolarda düzenli bir yer edinmek için zamanında bir fırsat sunuyor.
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