24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1083751870.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa
Çeviri:

Breno Bidon, Corinthians'ın genç yıldızı için gelen sürpriz Brezilya davetinin ardından Bruno Guimaraes'ten ilham aldığını açıkladı

Brezilya
B. Bidon
Avustralya - Brezilya
Avustralya
Hazırlık Maçları
B. Guimaraes
Corinthians
Serie A
Arsenal
Premier Lig

Corinthians’ın gelecek vadeden oyuncusu Breno Bidon, Brezilya Milli Takımı’nın hazırlık maçları için ilk kez A Milli Takım’a çağrılmasının ardından yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arsenal yıldızı Bruno Guimaraes ile birlikte antrenman yapmanın hayat boyu kurduğu bir hayali gerçekleştirdiğini söylerken, vatandaşı oyuncuyu modern dönemde etkili bir rol model olarak gösterdi.

  • imago-sport-1083618025.jpgAvalon.red

    Çıkış yapan orta saha oyuncusu, A takım düzeyinde takdir gördü

    Genç orta sahanın Güney Amerika futbolundaki istikrarlı formu, A milli takım seviyesine gelen sürpriz ilk davetle önemli bir takdir gördü. 20 yaş altı ekiple değerli turnuva tecrübesi kazandıktan sonra Bidon, hızla Corinthians orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi ve 2024'ten bu yana A takımda 100'ün üzerinde maça çıktı. Kampta tecrübeli milli yıldızlarla birlikte çalışmak, yükselen yetenek için büyük bir moral kaynağı oldu; oyuncu da Brezilya milli takım formasını hak ettiğini kanıtlamayı hedefliyor.

    • Reklam

  • "Bir çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum"

    Beklenenden daha erken gelen uluslararası çıkışını değerlendiren Bidon, CBF medya kanalına verdiği resmî röportajda gururunu içtenlikle dile getirdi. Brezilya futbolunun zirvesine ulaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Bidon, "His mümkün olan en iyi duygu. Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi.

    A takım kadrosunda geçirdiği süre boyunca her dersi almaya kararlı olan orta saha oyuncusu, "Bu anı bu kadar hızlı yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Burada sahip olabileceğim her şeyden sonuna kadar yararlanacağıma inanıyorum. Bu çok büyük bir deneyim, bu yüzden bu anın benim için çok önemli olacağına inanıyorum. Umarım bu, birçoğunun ilki olur" diye ekledi.

  • imago-sport-1083683823.jpgSports Press Photo

    'Guimaraes yakından takip ettiğim bir isim'

    Avrupa'nın kendini kanıtlamış isimleriyle aynı soyunma odasını paylaşmak, Bidon'a Guimaraes'i yakından inceleme fırsatı verdi. Bidon, Arsenal orta sahasının en büyük sahnedeki performanslarını uzun süredir hayranlıkla takip ediyordu. Vatandaşının orta sahadaki otoritesine duyduğu takdiri vurgulayan Bidon, şöyle dedi: "Mevcut jenerasyondan yakından takip ettiğim isimlerden biri Bruno Guimaraes. Çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi ve öne çıkmayı başardı."

    Antrenmanlarda doğrudan etkileşim içinde olmak, onu neden kariyeri için bir ölçüt olarak gördüğünü daha da pekiştirdi: "Futbolda çok şey yaşamış biri. Brezilya'da erken başladı ve benim çok örnek aldığım bir isim. Onunla zaman geçirince, harika ve kazanmaya odaklı bir zihniyete sahip olduğunu görüyorsunuz. Sahada da zaten çok iyi oynadığı ortada."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Çaylak, olası uluslararası ilk maçını hedefliyor

    Bidon, Carlo Ancelotti'nin ekibi bu salı günü Avustralya ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldiğinde A Milli Takım'daki ilk maçına çıkabilir. Kafile daha sonra uluslararası turunu tamamlamak üzere 3 Ekim'de oynanacak ikinci gösteri maçı için Hindistan'a gidecek. İki maçta da yapılabilecek olası rotasyon, genç oyuncuya teknik ekibi etkilemek ve gelecekteki kadrolarda düzenli bir yer edinmek için zamanında bir fırsat sunuyor.

Hazırlık Maçları
Avustralya crest
Avustralya
AUS
Brezilya crest
Brezilya
BRA