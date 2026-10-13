Aaronson’ın Elland Road’daki dönemi zorlu başladı. İlk sezonunun sonunda takımı Premier League’den düştü. Amerikalı orta saha oyuncusu bunun üzerine ayrılarak kiralık olarak Almanya’ya gitti.

West Yorkshire’a döndüğünde takımına katkı sağlamaya hazırdı ancak tribünlerdeki pek çok şüpheci taraftarı ikna etmesi gerekiyordu. Leeds’in 2024-25 sezonunda Championship şampiyonluğuna ulaşmasına yardım ederek bunu büyük ölçüde başardı.

Geçen sezon üst ligde dört gol attı. Çok çalışan ve maç boyunca koşmaktan vazgeçmeyen 25 yaşındaki oyuncu, enerjik presi ve rakiplerine sahada sürekli baskı yapmasıyla tanınan Leeds takımında forma giydi.

Ardından ABD ile kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası’nda oynadı. İngiltere’ye döndükten sonra da yeni bir sözleşmeye imza attı. Aaronson, 2026-27 sezonuna Daniel Farke’nin ilk 11’inde başladı ancak Leeds’in son dört Premier League maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Ocak ayında yeni bir transfer dönemi açılmadan önce geleceği hakkında bazı sorular gündeme geldi. Elland Road’dakiler ise Aaronson’ı 2029’a kadar kulübe bağlayarak bonservis bedelinin yüksek kalmasını sağladı.