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Brenden Aaronson'ın Leeds'le yeni sözleşmesi neden bonservis bedelini artırma hamlesinden ibaret değil? ABD Milli Takımı'nın yıldızının Premier League'de «zayıf yönleri üzerinde çalıştığı» düşünülüyor
Küme düşüşten yeni sözleşmeye: Kiralık dönem ve Championship şampiyonluğundan geçen yol
Aaronson’ın Elland Road’daki dönemi zorlu başladı. İlk sezonunun sonunda takımı Premier League’den düştü. Amerikalı orta saha oyuncusu bunun üzerine ayrılarak kiralık olarak Almanya’ya gitti.
West Yorkshire’a döndüğünde takımına katkı sağlamaya hazırdı ancak tribünlerdeki pek çok şüpheci taraftarı ikna etmesi gerekiyordu. Leeds’in 2024-25 sezonunda Championship şampiyonluğuna ulaşmasına yardım ederek bunu büyük ölçüde başardı.
Geçen sezon üst ligde dört gol attı. Çok çalışan ve maç boyunca koşmaktan vazgeçmeyen 25 yaşındaki oyuncu, enerjik presi ve rakiplerine sahada sürekli baskı yapmasıyla tanınan Leeds takımında forma giydi.
Ardından ABD ile kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası’nda oynadı. İngiltere’ye döndükten sonra da yeni bir sözleşmeye imza attı. Aaronson, 2026-27 sezonuna Daniel Farke’nin ilk 11’inde başladı ancak Leeds’in son dört Premier League maçında yedek kulübesinde yer aldı.
Ocak ayında yeni bir transfer dönemi açılmadan önce geleceği hakkında bazı sorular gündeme geldi. Elland Road’dakiler ise Aaronson’ı 2029’a kadar kulübe bağlayarak bonservis bedelinin yüksek kalmasını sağladı.
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Leeds, Aaronson için talep ettiği bonservis bedelinin yüksek kalmasını sağladı.
New Jerseyli oyuncunun takımda daha uzun süre kalıp kalmayacağı sorulan eski Leeds United savunmacısı Kilgallon, Premier League'e dair her şeyi kapsayan futbol maçı bahis oranları aracılığıyla GOAL'e şunları söyledi: “Leeds United'a geldiğinde çok eleştirildi. Taraftarlar onu kabullenmemişti. Ama şunu söyleyeyim, durumu tersine çevirdi.
“Geçen sezon Farke'nin takımında her zaman ilk yazılan isimlerden biriydi. Sahada yüreğini ortaya koydu ve yeni sözleşmesini hak etti. Gerçekten hak etti. Bunun piyasa değerini yüksek tutmakla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bu hakkı kazandı.
“Premier League'deki ikinci yılınız için kadroyu güçlendirmeniz gerekir, değil mi? Başka oyuncular, başka orta saha oyuncuları geldi. Şu anda yedek kulübesinde ama güçlü bir kadroya ihtiyacınız var.
“Leeds United Premier League'de kalıp daha ileri gitmek istiyorsa dört ya da beş üst düzey orta saha oyuncusuna sahip olmalı. Sonra takıma girdiğinizde formayı korumak size kalır. Bu oyuncuların yaptığı da bu. Arsenal karşısında [Ao] Tanaka, aman Tanrım! Önceki gece ne içmişti? Hepimizin ondan biraz alması lazım! Harikaydı, koşmayı hiç bırakmadı. [Anton] Stach üst düzey bir oyuncu, [Ethan] Ampadu da öyle.
“Şimdilik sabırla sırasını beklemeli. Ama yeniden takıma girecek. İmza attığında hakkında bazı soru işaretleri vardı. Biraz cılız, biraz güçsüz görünüyordu ama yeni sözleşme hakkını kesinlikle kazandı. Zayıf yönleri üzerinde çalıştı.”
ABD Milli Takımı'nın yıldızı, olumlu katkı sağlayabileceğine inanıyor
Aaronson, takımın başarısına önemli katkı sağlayabileceğine inanıyor. Yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra Leeds’in resmî internet sitesine şunları söyledi: “Kariyerimde bulunduğum noktaya ve kulüpte geçirdiğim son sezona baktığımda, olmak istediğim yönde ilerlediğimi düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum ve şu anda iyi hissediyorum. Giderek daha iyi olmak istiyorum. Her zaman olabileceğim en iyi oyuncu olmayı hedefliyorum; bu da daha fazla gol ve daha fazla asist demek.
“Geçen sezonun ne kadar harika olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Premier League’e yeniden yükselen harika bir oyuncu grubuydu. Ben de ligde bir kez daha kendimi gösterme fırsatı buldum. Ligin en zorlu maçlarında çok üst düzeyde mücadele ettiğimizi düşünüyorum.
“Bu sezon yeni transferler yaptık. Takıma çok sayıda harika oyuncu kattık. Bunun takımın kalitesini artıracağını ve bizi daha da ileri taşıyacağını düşünüyorum. Kadro derinliğimiz de inanılmaz, dolayısıyla takımın tamamına güvenebiliriz. Yapabileceklerimizin sınırı yok. Kulübün hedeflerini, rekor bedelli bir transferin yapılacak olmasını ve stadyumla ilgili planları görmek harika. Bu kulübün bir parçası olmak için çok heyecan verici bir dönem.”
- Getty
Leeds'in 2026-27 fikstürü: Sırada Manchester United ile iç saha maçı var
Aaronson, Leeds'in bir sonraki maçında önemli bir rol oynamayı çok istiyor. Takım, pazar günü eski rakibi Manchester United'ı Elland Road'da ağırlamaya hazırlanıyor. Manchester United, teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskı giderek artarken Pennine Dağları'nı aşarak Leeds'e gelecek.
Leeds'in Amerikalı oyun kurucusu, geçen sezon United ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçta gol atmıştı. Leeds, zaman zaman rotasyona gitmesi gerektiğinin farkında. Böylece Avrupa kupalarına katılma yolunda ciddi bir mücadeleye dönüşebilecek süreçte herkes dinç kalabilecek.
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