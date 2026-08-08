Getty Images Sport
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Bremer, Tottenham ve Bayern Münih'in ilgisi sürerken Juventus'taki geleceği hakkında konuştu
Bremer, Juventus'a bağlılığını sürdürüyor
Juventus'un stoperi Bremer, Tottenham, Bayern ve Inter'in ilgisine rağmen yaz aylarında Torino'dan ayrılacağı yönündeki söylentileri net bir şekilde yalanladı. 29 yaşındaki Brezilyalı milli oyuncu, 2022'de şehirdeki rakibi Torino'dan transfer olduktan sonra Bianconeri formasıyla 122 maça çıktı. Luciano Spalletti yönetimindeki 2025-26 sezonunda Bremer, hava topu mücadeleleri kazanma (79) ve uzaklaştırma (113) istatistiklerinde takımın en yüksek ikinci rakamlarına ulaşarak savunmanın bel kemiği oldu. Buna rağmen kulüp, Serie A'yı hayal kırıklığı yaratan bir şekilde altıncı sırada tamamladı.
- Getty Images Sport
Savunmacı ayrılık söylentilerini yalanladı
Bremer, Avrupa'nın dört bir yanındaki büyük kulüplerle anılmasına ilişkin spekülasyonlara yanıt verirken Allianz Stadium'da kalma konusundaki sarsılmaz bağlılığının altını çizdi. Bianconeri'deki geleceği hakkında konuşan Bremer, La Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi: "Juventus'tan beni satmasını istemedim. Özellikle kulüp ve benim için zor bir dönemde bu aklımdan bile geçmedi; bu kaçmak gibi olurdu. Bir gün Juventus'tan ayrılırsam, belki daha yaşlandığımda, başım dik şekilde ön kapıdan çıkarım."
Brezilyalı daha yüksek standartlar talep ediyor
Bremer daha önce, Juventus gibi bir kulübün Serie A'da yalnızca ilk dört mücadelesi vermekle yetinmemesi gerektiğini savunarak Bianconeri'nin standartlarındaki düşüşe yönelik hayal kırıklığını dile getirmişti. Ancak Brezilyalı savunmacı, Torino'da şu ana kadarki tek kupasının 2023-24 Coppa Italia olduğunu belirtirken, eleştirisinin tamamen kulübü eski görkemli günlerine döndürme arzusundan kaynaklandığını netleştirdi.
Bremer, sözlerinin arkasındaki motivasyonu açarak şu ifadeleri kullandı: "Bunları ayrılmak için bahane aradığım için söylemedim. Tam tersine, hırsımı ortaya koymaya çalışıyordum; kariyerimi vitrinde bir Coppa Italia ile bitirmekle yetinmiyorum.
"Daha fazlasını istiyorum ve Juventus'un ait olduğu seviyeye dönmesini istiyorum. Spalletti'nin de söylediği gibi, hâlâ biraz uzağız ama önemli yapı taşları oluşturuyoruz, [Randal] Kolo Muani, [Kerim] Alajbegovic. Ve arkadaşım Douglas Luiz'e güveniyorum; fazlasıyla kaliteye sahip ve bunu gösterecek."
- AFP
Sezon öncesi hazırlık kilit önem taşıyor
Juventus'un, 23 Ağustos'ta Frosinone karşısında Serie A sezonunu açmadan önce Spalletti'nin taktik sistemini geliştirmek için üç hazırlık maçı daha kaldı. Kolo Muani ve Alajbegovic gibi yeni gelenlerin takıma entegrasyonunun, Şampiyonlar Ligi potalarına dönüş hedefinde kadroyu güçlendirmesi bekleniyor. Bu yaklaşan karşılaşmalar, Juventus'un yeni sezonda ciddi bir meydan okuma ortaya koymaya ne kadar hazır olduğuna dair net bir gösterge sunacak.
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