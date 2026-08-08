Bremer, Tottenham ve Bayern Münih'in ilgisi sürerken Juventus'taki geleceği hakkında konuştu

Bremer daha önce, Juventus gibi bir kulübün Serie A'da yalnızca ilk dört mücadelesi vermekle yetinmemesi gerektiğini savunarak Bianconeri'nin standartlarındaki düşüşe yönelik hayal kırıklığını dile getirmişti. Ancak Brezilyalı savunmacı, Torino'da şu ana kadarki tek kupasının 2023-24 Coppa Italia olduğunu belirtirken, eleştirisinin tamamen kulübü eski görkemli günlerine döndürme arzusundan kaynaklandığını netleştirdi.

Bremer, sözlerinin arkasındaki motivasyonu açarak şu ifadeleri kullandı: "Bunları ayrılmak için bahane aradığım için söylemedim. Tam tersine, hırsımı ortaya koymaya çalışıyordum; kariyerimi vitrinde bir Coppa Italia ile bitirmekle yetinmiyorum.

"Daha fazlasını istiyorum ve Juventus'un ait olduğu seviyeye dönmesini istiyorum. Spalletti'nin de söylediği gibi, hâlâ biraz uzağız ama önemli yapı taşları oluşturuyoruz, [Randal] Kolo Muani, [Kerim] Alajbegovic. Ve arkadaşım Douglas Luiz'e güveniyorum; fazlasıyla kaliteye sahip ve bunu gösterecek."