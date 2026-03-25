Julian Brandt, Serie A'da. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Alman oyuncunun ligimize gelme ihtimali giderek somutlaşıyor. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren bu ofansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefleyen takım ise Roma.
Brandt, Serie A'da mı? Roma deniyor: bedelsiz transferin maliyeti ve uygulanabilirliği
Kulüp içindeki gerginliği azaltmak amacıyla da Giallorossi yönetimi, transfer piyasasında erken harekete geçmeye karar verdi ve birkaç hafta sonra sözleşmesisona erecek olan oyuncuya yönelik bir hamle yapmayı değerlendiriyor. Roma’nın, transferin gerçekleştirilebilirliğini araştırmak üzere oyuncunun menajer ekibiyle ilk temasları kurduğu bildiriliyor. İtalya menajeri Francesco Randazzo, Dortmund ile sözleşmesiniyenilememe kararı alan ve İtalya'ya gelmeye açık olduğunu belirten 1996 doğumlu oyuncunun sözleşme durumuyla ilgili olarak sportif direktör Massara'yı defalarca bilgilendirdi. Roma, oyuncu için tercih edilen bir destinasyon gibi görünüyor; ayrıca oyuncu, özelliklerini en iyi şekilde ortaya çıkarabilecek bir teknik direktör ve teknik ortam olan Gasperini ile çalışmaktan memnuniyet duyacaktır. Ancak İtalya'da Juventus ve Como da oyuncu üzerinde gözlerini dört açmış durumda.
1996 doğumlu Bremenli oyuncuyu Roma'ya getirmek, Giallorossi için büyük bir başarı olurdu; bu transfer, ekonomik açıdan da sürdürülebilir bir hamle olabilir. Zira Alman oyuncunun, kulübün belirlediği maaş tavanına yakın, yaklaşık 4 milyon avroluk bir maaşı kabul etmesi bekleniyor. Böylece Gasperini, 4 yıl boyunca sarı-siyah formayla parlayan Malen ile ikilisini yeniden canlandırabilir. Brandt, 2019'dan beri Borussia Dortmund'da forma giyiyor ve bu formayla 300'e yakın maça çıkarak 56 gol attı ve 68 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, bu yıl da şimdiden 30'dan fazla maça çıktı ve 10 gol attı.