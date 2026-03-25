Brandt, Serie A'da mı? Roma deniyor: bedelsiz transferin maliyeti ve uygulanabilirliği

Kulüp içindeki gerginliği azaltmak amacıyla da Giallorossi yönetimi, transfer piyasasında erken harekete geçmeye karar verdi ve birkaç hafta sonra sözleşmesisona erecek olan oyuncuya yönelik bir hamle yapmayı değerlendiriyor. Roma’nın, transferin gerçekleştirilebilirliğini araştırmak üzere oyuncunun menajer ekibiyle ilk temasları kurduğu bildiriliyor. İtalya menajeri Francesco Randazzo, Dortmund ile sözleşmesiniyenilememe kararı alan ve İtalya'ya gelmeye açık olduğunu belirten 1996 doğumlu oyuncunun sözleşme durumuyla ilgili olarak sportif direktör Massara'yı defalarca bilgilendirdi. Roma, oyuncu için tercih edilen bir destinasyon gibi görünüyor; ayrıca oyuncu, özelliklerini en iyi şekilde ortaya çıkarabilecek bir teknik direktör ve teknik ortam olan Gasperini ile çalışmaktan memnuniyet duyacaktır. Ancak İtalya'da Juventus ve Como da oyuncu üzerinde gözlerini dört açmış durumda.