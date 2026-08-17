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Adhe Makayasa

Çeviri:

Braga, genç yetenek Tommy Marques için Barcelona ile 10 milyon euroluk transfer konusunda anlaşmaya vardı

Transfers
T. Marques
Braga
Portugal Lig
La Liga
Barcelona

Braga, yeni sezon öncesindeki iddialı hazırlıklarını sürdürürken genç orta saha oyuncusu Tommy Marques'i kadrosuna katmak için Barcelona ile 10 milyon avroluk anlaşmaya vardı. La Masia mezunu oyuncu, Hansi Flick'in ilk 11'ine giden yolunun tecrübeli isimlerle tıkanmasının ardından düzenli A takım fırsatları arayışıyla Katalonya'dan ayrılıyor.

  • Yükselen yetenek transferini tamamladı

    The Athletic'e göre Braga, Marques'i 10 milyon avro bonservis ve performansa bağlı 2 milyon avroluk ek ödemeyle transfer etmek için Barcelona ile anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki La Masia çıkışlı oyuncunun, Portekiz'de düzenli olarak A takım futbolu oynama hedefi doğrultusunda kişisel şartlarda herhangi bir engelle karşılaşması beklenmiyor. Genç oyuncu üst düzeydeki çıkışını şubatta Mallorca karşısında yaptı, ancak bunun ardından La Liga'da yalnızca bir maçta daha forma giydi.

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  • imago-sport-1073440193.jpgSergio Ros

    Blaugrana'daki yoğunluk değişikliği tetikledi

    Barcelona'nın genç yeteneğinin ayrılığına onay verme kararı, Premier Lig devi Manchester City ile ön libero Rodri için 76,5 milyon avro (65,3 milyon sterlin) değerinde prensip anlaşmasına varılmasının ardından geldi. İspanya milli oyuncusunun gelişi, Flick'in takımında orta sahadaki rekabeti önemli ölçüde artırıyor; zira ekip zaten çok sayıda tecrübeli seçeneğe sahip.

    Blaugrana'da, kıdemli orta saha oyuncularının fazlalığı nedeniyle A takımda forma şansının ciddi şekilde sınırlı olacağının farkında olan Marques, gelişimini sürdürmek için düzenli süre alabileceği başka bir yere gitmeye karar verdi. Kulüp yönetimi de mali dengeyi sağlamak adına bu satışa onay verdi.

  • Yoğun transfer çalışması kadroyu dönüştürüyor

    Marques'in kadroya katılması, Braga'nın orta saha oyuncusu Denis Huseinbasic ile forvet Jonas Wind'i bonservissiz olarak kadrosuna katmasının ardından yaz dönemindeki kapsamlı harcama atağını tamamladı. Geçen sezon ligi dördüncü sırada bitiren ve Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldikten sonra Freiburg'a elenen Portekiz ekibi, kaleci Bernardo ile stoper üçlüsü Sergio Barcia, Adrian Bajrami ve Adrian Barisic'i transfer ederek savunma hattını da güçlendirdi; ayrıca Gabriel Silva ve Diogo Travassos'u da tüm kulvarlarda taktiksel derinliği artırmak için kadrosuna kattı.

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  • imago-sport-1080735688.jpgAvant Sports

    Avrupa sınavı kapıda

    Hafta başında Dinamo Minsk karşısında toplamda 1-0'lık galibiyetle UEFA Konferans Ligi play-off'larındaki yerini garantileyen Braga, şimdi dikkatini kıta sahnesindeki mücadeleye çevirdi. Portekiz ekibi, 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak eleme turunun ilk ayağında Avusturya temsilcisi Austria Wien'i ağırlayacak. Bu karşılaşma, yenilenen kadronun hem yurt içi hem de Avrupa arenasındaki yükümlülüklerde istikrarı sürdürmeye ne kadar hazır olduğuna dair önemli bir sınav olacak.

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