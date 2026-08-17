Barcelona'nın genç yeteneğinin ayrılığına onay verme kararı, Premier Lig devi Manchester City ile ön libero Rodri için 76,5 milyon avro (65,3 milyon sterlin) değerinde prensip anlaşmasına varılmasının ardından geldi. İspanya milli oyuncusunun gelişi, Flick'in takımında orta sahadaki rekabeti önemli ölçüde artırıyor; zira ekip zaten çok sayıda tecrübeli seçeneğe sahip.

Blaugrana'da, kıdemli orta saha oyuncularının fazlalığı nedeniyle A takımda forma şansının ciddi şekilde sınırlı olacağının farkında olan Marques, gelişimini sürdürmek için düzenli süre alabileceği başka bir yere gitmeye karar verdi. Kulüp yönetimi de mali dengeyi sağlamak adına bu satışa onay verdi.