Sky Sports ve The Athletic'a göre, Liverpool, Barcola'nın imzasını almak için salı günü PSG ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdi. İki taraf, yaz boyunca bonservis değerlemesinde önemli bir fark bulunması nedeniyle ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor.

PSG, şu anda Barcola için yaklaşık 145 milyon sterlin talep ederken, Liverpool 100 milyon sterline daha yakın bir rakam ödemek istiyor. Bu 45 milyon sterlinlik farka rağmen, kulüpler arasındaki üst düzey ilişki güçlü kalmayı sürdürüyor ve durumu çözüme kavuşturmak için bir uzlaşmaya varılabileceğine dair gerçek bir iyimserlik bulunuyor.