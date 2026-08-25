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Bradley Barcola transferi yaklaşıyor: Liverpool, Paris Saint-Germain ile bonservis bedeli konusunda olumlu görüşmeler yaptı
Olumlu görüşmeler ve değerleme farkı
Sky Sports ve The Athletic'a göre, Liverpool, Barcola'nın imzasını almak için salı günü PSG ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdi. İki taraf, yaz boyunca bonservis değerlemesinde önemli bir fark bulunması nedeniyle ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor.
PSG, şu anda Barcola için yaklaşık 145 milyon sterlin talep ederken, Liverpool 100 milyon sterline daha yakın bir rakam ödemek istiyor. Bu 45 milyon sterlinlik farka rağmen, kulüpler arasındaki üst düzey ilişki güçlü kalmayı sürdürüyor ve durumu çözüme kavuşturmak için bir uzlaşmaya varılabileceğine dair gerçek bir iyimserlik bulunuyor.
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Salah'ın yerine geçecek isim ve süre arayışı
Barcola'nın mevcut sözleşmesinin bitimine iki yıl kaldı ancak daha düzenli ilk 11 dakikaları alabilmek için Fransa'nın başkentinden ayrılmaya hazır. Fransa ile verimli bir Dünya Kupası geçiren oyuncu, PSG'de Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin gerisinde kaldı.
Liverpool, Barcola'yı uzun vadede Mohamed Salah'ın yerini alacak başlıca hedef olarak belirledi. Kulüp, bu yaz şu ana kadar savunmacı Jeremy Jacquet'in yanı sıra hücum hattına yalnızca Osasuna'dan Victor Munoz'u katabildiği için Andoni Iraola'nın hücum hattını güçlendirmeye büyük ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle Liverpool, Barcola'yı Anfield'a getirmek için yoğun çaba harcıyor.
Alternatif hedefler ve Gakpo'nun duruşu
Barcola'ya ek olarak Liverpool, sağ kanatta oynayan ve benzer bir durumda bulunan 18 yaşındaki takım arkadaşı Ibrahim Mbaye için de bir hamleyi değerlendirdi. Premier League ekibi ayrıca Yankuba Minteh'i de hedef aldı, ancak Brighton kısa süre önce son teklifi 60 milyon sterline ulaşan iki teklifi reddetti.
Bunun yanı sıra Liverpool, Tottenham ve Manchester City'den gelen ilginin ortaya çıkmasına rağmen Cody Gakpo'yu satmaya kesinlikle karşı çıkıyor. Kulübün, bu transfer döneminde Gakpo'nun ayrılmasını değerlendirmeye alması için muhtemelen en az iki yeni kanat oyuncusunun takıma katılması gerekecek.
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Sırada ne var?
Transfer döneminin bitişi yaklaşırken Liverpool ile PSG'nin mali farkı kapatmak için yoğun görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor. Arsenal'ın da durumu takip ettiği bildirilirken Liverpool'ın anlaşmayı sonuçlandırmak için hızlı hareket etmesi gerekiyor. Önümüzdeki günler, Barcola'nın Premier League'e uzun süredir beklenen transferini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirlemede kritik olacak.
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