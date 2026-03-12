AFP
Çeviri:
Bradley Barcola, Şampiyonlar Ligi'nde yedi golün atıldığı heyecan verici maçın ardından PSG'nin Chelsea karşısında sergilediği 'örnek' performansı övdü
Barcola Avrupa'da ilk galibiyetini aldı
23 yaşındaki forvet, nihayet gol orucunu bozduktan sonra maçın bitiş düdüğü çaldığında açıkça çok sevinçliydi. Parc des Princes'te gol atmadan önce, eski Lyon oyuncusu Avrupa'nın en prestijli turnuvasında 17 maç boyunca gol atamamıştı. Onun erken golü, Luis Enrique'nin takımının maçı tamamen kontrol altına almasına ve çeyrek finallere bir adım atmasına zemin hazırladı.
- AFP
Barcola, 'referans noktası' niteliğindeki performansı övüyor
Maçtan sonra Canal+'ya konuşan Barcola, sonucun önemi ve kendi kişisel atılımı hakkında düşüncelerini paylaştı. "Bu maça iyi hazırlanmıştık, başından itibaren yoğun oynamamız gerektiğini biliyorduk, çok çabuk gol attık. Birkaç küçük hata nedeniyle gol yedik, bu düzeltilmesi gereken bir şey. Genel olarak çok iyiydi. Fiziksel olarak bir süredir çok iyiyiz, sorunun bu olduğunu düşünmüyorum. Bugün çok iyiydik. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.
Forvet, böylesine önemli bir maçta gol orucunu bozduğu için duyduğu rahatlığı gizlemedi ve şunları ekledi: "Mutluydum, Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak için çalışıyorum, bu gol çok iyi geldi, çok mutluyum. Bu sezonki en iyi performanslarımızdan biri. Bugün yaptıklarımızı rövanş maçında da devam ettireceğiz çünkü henüz bitmedi. Bu gece çok iyi bir maçtı."
Hatalar üzerine zihniyet
Chelsea kalecisi Filip Jorgensen'in feci pas hatası Vitinha'nın skoru 2-2'ye getirmesine neden olsa da, oyuna sonradan giren Khvicha Kvaratskhelia, PSG'nin büyük galibiyetinin kendilerine hediye edilmediğini vurguladı. Oyuna sonradan girip iki gol atan Gürcü kanat oyuncusu, bu son dakika hücumunu Chelsea'nin şanssızlığından çok takımın yılmaz azmine bağladı. Kvaratskhelia, kulübün resmi internet sitesine "3-2 veya 4-2 önde olsak bile her zaman daha fazla gol atmak isteriz" dedi. "Bence kazandık çünkü bunu çok istedik ve sonuna kadar mücadele ettik."
- Getty Images
Stamford Bridge'e bakış
Üç gol farkla önde olan Luis Enrique'nin öğrencileri, önümüzdeki hafta Londra'ya ikinci maç için büyük bir özgüvenle gidecekler. Chelsea, Avrupa'daki kampanyasını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girerken, PSG'nin acımasızlığı ve kolektif hırsı, işi bitirip çeyrek finallere güvenle ilerlemek için gerekli donanıma sahip olduklarını gösteriyor.
Reklam