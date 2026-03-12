Bradley Barcola, Şampiyonlar Ligi'nde yedi golün atıldığı heyecan verici maçın ardından PSG'nin Chelsea karşısında sergilediği 'örnek' performansı övdü

Maçtan sonra Canal+'ya konuşan Barcola, sonucun önemi ve kendi kişisel atılımı hakkında düşüncelerini paylaştı. "Bu maça iyi hazırlanmıştık, başından itibaren yoğun oynamamız gerektiğini biliyorduk, çok çabuk gol attık. Birkaç küçük hata nedeniyle gol yedik, bu düzeltilmesi gereken bir şey. Genel olarak çok iyiydi. Fiziksel olarak bir süredir çok iyiyiz, sorunun bu olduğunu düşünmüyorum. Bugün çok iyiydik. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

Forvet, böylesine önemli bir maçta gol orucunu bozduğu için duyduğu rahatlığı gizlemedi ve şunları ekledi: "Mutluydum, Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak için çalışıyorum, bu gol çok iyi geldi, çok mutluyum. Bu sezonki en iyi performanslarımızdan biri. Bugün yaptıklarımızı rövanş maçında da devam ettireceğiz çünkü henüz bitmedi. Bu gece çok iyi bir maçtı."