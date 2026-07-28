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Bradley Barcola, PSG kanat oyuncusunun Andoni Iraola ile görüşmesinin ardından Liverpool transferi için anlaşmaya vardı
Barcola, Liverpool’a transfer olmayı kabul etti
L'Equipe'e göre, Barcola Liverpool'a katılmak için prensipte anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncu, 2028 yazında sona erecek mevcut sözleşmesini uzatmayı düşünmediğini Fransa şampiyonuna bildirdi. Barcola, Premier League'i deneyimlemekte ve kariyerinde bir sonraki kritik adımı atmakta kararlı.
Aynı habere göre Fransa milli oyuncusu, kısa süre önce Liverpool'un yeni teknik direktörü Iraola ve kulübün bazı yöneticileriyle Anfield'a olası bir transferi görüşmek için olumlu temaslarda bulundu. Ancak oyuncunun Merseyside'a taşınma isteği net olsa da, henüz resmi bir sözleşme anlaşması imzalanmadı.
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Düzenli ilk 11'de yer arıyor
Fransa'nın başkentinde geçirdiği son derece başarılı üç yılın ardından Barcola, Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde düzenli forma giyen bir oyuncu olarak kendini kanıtlamaya istekli. Lyon doğumlu hücum oyuncusu, son aylarda PSG'nin en kritik maçlarında sık sık yedek kulübesine çekilmesinin ardından hayal kırıklığı yaşadı.
Mevcut teknik ekip yönetiminde düzenli olarak adeta "12. adam" rolünde kullanılan Barcola, artık kanatlarını açma vaktinin geldiğine inanıyor. Bu doğrultuda düzenli ilk 11 fırsatı bulmak için öncelikli adres olarak Liverpool'u belirledi. Barcola artık sadece Anfield'a transferini tamamlamaya odaklanmış durumda. 23 yaşındaki oyuncu, İngiliz kulübüyle yaptığı kişisel anlaşmanın karmaşık görüşmeleri ilerletmeye yardımcı olmasını umuyor.
PSG dev bir bonservis bedeli talep ediyor
Barcola prensipte bu transfere onay vermiş olsa da, anlaşmanın tamamlanması hâlâ son derece karmaşık bir operasyon olmaya devam ediyor. Liverpool yetkilileri, Paris ekibindeki muhataplarıyla ön görüşmelere başladı ancak iki Avrupa devi şu anda uzlaşmaya varmaktan oldukça uzak. PSG'nin artık bu yaz Barcola'nın ayrılığına onay vermeye açık olduğu bildiriliyor, ancak kulüp mali taleplerinde geri adım atmıyor. Paris ekibi, rahatlıkla 120 milyon € eşiğini aşabilecek devasa bir bonservis bedelinde ısrar ediyor.
- Getty
Liverpool ve Barcola için sıradaki adımlar
Barcola'nın Liverpool ile kişisel şartlarda anlaşmış olması, bunun önümüzdeki günlerde kulüpler arasındaki görüşmeleri hızlandırıp hızlandırmayacağını zaman gösterecek. Liverpool'un, devasa mali farkı kapatmak amacıyla PSG ile diyaloğunu sürdürmesi bekleniyor. Karşılıklı bir uzlaşmaya varılamazsa Liverpool, görüşme masasından kalkmak zorunda kalabilir. Ancak Barcola'nın Anfield'a transfer konusunda net bir tercih ortaya koyması, bu yüksek riskli görüşmelerde Premier League ekibine belirgin bir avantaj sağlıyor.
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