L'Equipe'e göre, Barcola Liverpool'a katılmak için prensipte anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncu, 2028 yazında sona erecek mevcut sözleşmesini uzatmayı düşünmediğini Fransa şampiyonuna bildirdi. Barcola, Premier League'i deneyimlemekte ve kariyerinde bir sonraki kritik adımı atmakta kararlı.

Aynı habere göre Fransa milli oyuncusu, kısa süre önce Liverpool'un yeni teknik direktörü Iraola ve kulübün bazı yöneticileriyle Anfield'a olası bir transferi görüşmek için olumlu temaslarda bulundu. Ancak oyuncunun Merseyside'a taşınma isteği net olsa da, henüz resmi bir sözleşme anlaşması imzalanmadı.