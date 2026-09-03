Basına konuşan Iraola, birincil hücum hedefini kadrosuna katmanın sevincini gizleyemedi. İspanyol teknik adam, "Bradley ile ilgili çok mutluyuz" dedi. "Diyelim ki önceliğimiz o pozisyonda çok ama çok iyi bir oyuncu transfer etmekti."

Liverpool patronu, hücum oyuncusunun bu projeye katılma isteğinden özellikle etkilendiğini belirterek şöyle ekledi: "Doğru zihniyetle geldi. Onunla ilgili hoşuma giden şey, Liverpool'u çok istemesiydi. Sadece buraya gelmek istedi ve bence bu iyi bir ilk işaret, ayrıca kendisinin nasıl bir oyuncu olduğu ve neler kazandığı da ortada."

Kanat oyuncusunun fiziksel durumuna da değinen Iraola, Ipswich deplasmanında ilk maçına çıkmasının oldukça muhtemel olduğunu doğruladı. "Bize yardımcı olma isteğiyle geldi. Ondan çok memnunum ve bizimle iyi çalıştı" dedi. "Bugünkü antrenmanda her şey yolunda giderse, yarınki maçta kesinlikle kadroda olacak."

Barcola'nın maça ilk 11'de başlayıp başlayamayacağı sorulduğunda ise Iraola temkinli ama iyimser kaldı. "Onu iyi durumda görüyorum. Antrenmanlarda bizimle çalıştı" diye ekledi. "Doğru, sezon öncesinde dakika almadı ama grupla normal şekilde antrenman yaptı. Bu bizim vermemiz gereken bir karar. Bence iyi durumda ama dakika almamış olmasını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor."