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Bradley Barcola, PSG'den £123 milyonluk transferin tamamlanmasının ardından Liverpool formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak? Andoni Iraola'dan son durum güncellemesi
123 milyon sterlinlik transfer
Liverpool, yaz boyunca uzayan transfer sagasını sonunda sonlandırarak son gün öncesinde PSG'den Barcola'yı dudak uçuklatan 123 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Bu dev yatırım, yeni teknik direktör Iraola ilk resmi galibiyetini ararken geldi; Iraola, Liverpool kulübesindeki görevine Newcastle ve Nottingham Forest karşısında alınan üst üste beraberliklerle başladı.
Yüksek bonservis bedeline rağmen maç ritmi hâlâ küçük bir endişe kaynağı. 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu bu sezon PSG'de kadro dışı bırakıldı, hiçbir maç günü kadrosunda yer alamadı ve sezon öncesi kampanyalarında sıfır dakika süre aldı. Ancak şimdi cuma günkü Portman Road deplasmanında forma giymesi bekleniyor.
- Liverpool - X.com
Iraola, "öncelikli" transferi övdü
Basına konuşan Iraola, birincil hücum hedefini kadrosuna katmanın sevincini gizleyemedi. İspanyol teknik adam, "Bradley ile ilgili çok mutluyuz" dedi. "Diyelim ki önceliğimiz o pozisyonda çok ama çok iyi bir oyuncu transfer etmekti."
Liverpool patronu, hücum oyuncusunun bu projeye katılma isteğinden özellikle etkilendiğini belirterek şöyle ekledi: "Doğru zihniyetle geldi. Onunla ilgili hoşuma giden şey, Liverpool'u çok istemesiydi. Sadece buraya gelmek istedi ve bence bu iyi bir ilk işaret, ayrıca kendisinin nasıl bir oyuncu olduğu ve neler kazandığı da ortada."
Kanat oyuncusunun fiziksel durumuna da değinen Iraola, Ipswich deplasmanında ilk maçına çıkmasının oldukça muhtemel olduğunu doğruladı. "Bize yardımcı olma isteğiyle geldi. Ondan çok memnunum ve bizimle iyi çalıştı" dedi. "Bugünkü antrenmanda her şey yolunda giderse, yarınki maçta kesinlikle kadroda olacak."
Barcola'nın maça ilk 11'de başlayıp başlayamayacağı sorulduğunda ise Iraola temkinli ama iyimser kaldı. "Onu iyi durumda görüyorum. Antrenmanlarda bizimle çalıştı" diye ekledi. "Doğru, sezon öncesinde dakika almadı ama grupla normal şekilde antrenman yaptı. Bu bizim vermemiz gereken bir karar. Bence iyi durumda ama dakika almamış olmasını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor."
Yaz transfer dönemini değerlendirmek
Barcola'nın manşetlere taşınan gelişi, Merseyside ekibi için hareketli geçen transfer dönemini taçlandırdı. Iraola, Jeremy Jacquet ve Victor Munoz'un da kulübe katıldığı, Ronald Araujo'nun ise Barcelona'dan kiralık olarak geldiği bu transfer döneminden genel olarak memnun olduğunu dile getirdi. Ancak bazıları, kulübün bir defansif orta saha ya da sağ bek transfer edememesini sorguladı.
Kanat bölgesine yapılan bu takviyeler, genç oyuncular için kısa vadede bazı zorluklar yaratabilir. Iraola, 18 yaşındaki Rio Ngumoha'nın ilk profesyonel sözleşmesine dair bir güncelleme sorulduğunda net bir şekilde "hayır" yanıtını verdi.
Ancak kadro adına en büyük artılardan biri, Manchester City ve Tottenham'dan son anda ilgi gören Cody Gakpo'nun takımda tutulması oldu. Iraola, "Pazardaki durumun fazlasıyla farkındaydı, sürekli birbirimizle konuşuyorduk" dedi. "Çok iyi çalıştı ve onu aynı seviyede tutmayı umuyorum. Cody'yi takımda tuttuğumuz için mutluyum çünkü o değerli bir oyuncu."
- Getty Images Sport
Cuma gecesi ışıkları altında Ipswich'te
Tüm gözler şimdi Liverpool'un Ipswich karşısında sezonuna ivme kazandırmaya çalışacağı Portman Road'a çevrildi. İç sahadaki sezona durgun bir başlangıcın ardından üzerindeki erken baskıyı hafifletmek için Iraola adına üç puan almak büyük önem taşıyor.
Barcola ister ilk düdükten itibaren sahaya sürülsün ister kulübeden oyuna dahil edilsin, onun oyuna girişi kazanma ritmini bulmaya hevesli hücum hattına hayati önem taşıyan sürat ve dikine oyun katmayı vadediyor.
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