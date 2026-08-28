Anlaşmanın mali detayları, toplam paketin yaklaşık 140 milyon euro değerinde olmasıyla Liverpool'un hedeflerinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bu ilerleme, Liverpool sportif direktörü Richard Hughes ile Fenway Sports Group başkanı Mike Gordon'ın yürüttüğü verimli görüşmelerin ardından PSG'nin başlangıçtaki 170 milyon euroluk değerlemesinden bir uzlaşmayı temsil ediyor.

Bu bonservis bedeli, Barcola'yı kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi yapıyor; ilk sırada ise geçen yıl Alexander Isak için ödenen 125 milyon sterlin bulunuyor. Bu agresif transfer stratejisi, Liverpool'un Florian Wirtz gibi yeteneklere de ciddi yatırım yaptıktan sonra en üst seviyede rekabetçi kalma kararlılığının altını çiziyor.

Öte yandan PSG, Luis Enrique yönetiminde kadrosunu yeniden şekillendirmeye çalışırken tarihindeki en büyük satışı gerçekleştirecek ve önceki rekorlarını geride bırakacak.