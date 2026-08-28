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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Bradley Barcola, PSG'den 140 milyon euroluk transfer tamamlanmaya yaklaşırken İngiltere'ye uçmasının ardından Liverpool'da sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor

B. Barcola
Paris Saint-Germain
Transfers
Liverpool
Premier Lig
1. Lig

Liverpool, Paris Saint-Germain'in forveti Bradley Barcola için sansasyonel bir transferi tamamlama aşamasında. Fransız oyuncunun bugün İngiltere'ye gelmesi bekleniyor. İki kulüp, 23 yaşındaki oyuncuyu Premier League tarihinin en pahalı futbolcularından biri yapacak anlaşma için perşembe günü kesin anlaşmaya vardı.

  • Barcola, Merseyside'daki sağlık kontrolüne hazırlanıyor

    Barcola’nın geleceğini çevreleyen uzun süredir devam eden saga, kanat oyuncusunun Premier League’deki yeni hayatına hazırlanmasıyla birlikte sona yaklaşmış görünüyor. L'Équipe’e göre, Fransız milli oyuncu, Anfield’a yapacağı ses getiren transferinin detaylarını tamamlamak için bu cumartesi İngiltere’ye uçmaya hazırlanıyor.

    23 yaşındaki futbolcu, Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında yoğun görüşmelere konu olmuştu ancak artık sağlık kontrolünden geçmesi ve Merseyside devleriyle uzun vadeli bir sözleşme imzalaması için yol açılmış durumda.

    Bu transfer, Barcola’nın PSG’nin kısa süre önce Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçın kadrosuna Luis Enrique tarafından dikkat çekici şekilde alınmamasının ardından geliyor; bu da Parc des Princes’ten ayrılığının yakın olduğuna dair açık bir işaretti. Kişisel şartlarda zaten anlaşma sağlandığı belirtilirken, oyuncunun Liverpool futbolcusu olarak resmen tanıtılmadan önce son idari işlemleri İngiltere’de tamamlaması bekleniyor.


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  • Florian WirtzGetty Images

    PSG ile rekor kıran anlaşmaya varıldı

    Anlaşmanın mali detayları, toplam paketin yaklaşık 140 milyon euro değerinde olmasıyla Liverpool'un hedeflerinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bu ilerleme, Liverpool sportif direktörü Richard Hughes ile Fenway Sports Group başkanı Mike Gordon'ın yürüttüğü verimli görüşmelerin ardından PSG'nin başlangıçtaki 170 milyon euroluk değerlemesinden bir uzlaşmayı temsil ediyor.

    Bu bonservis bedeli, Barcola'yı kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi yapıyor; ilk sırada ise geçen yıl Alexander Isak için ödenen 125 milyon sterlin bulunuyor. Bu agresif transfer stratejisi, Liverpool'un Florian Wirtz gibi yeteneklere de ciddi yatırım yaptıktan sonra en üst seviyede rekabetçi kalma kararlılığının altını çiziyor.

    Öte yandan PSG, Luis Enrique yönetiminde kadrosunu yeniden şekillendirmeye çalışırken tarihindeki en büyük satışı gerçekleştirecek ve önceki rekorlarını geride bırakacak.

  • Salah sonrası dönem için halefiyet planlaması

    Barcola, yaz transfer döneminin başlarında Mohamed Salah'ın yerini zamanla alabilecek ideal aday olarak belirlendi. Liverpool, Yan Diomande için yapılan hamlenin bozulmasının ardından Fransız oyuncu için girişimlerini hızlandırdı ve eski Lyon yıldızını Anfield'a getirmek için tüm kaynaklarını seferber etti.

    Geçen sezon Paris'te 49 maça çıkıp 13 gol atmasına rağmen Barcola'nın süreleri, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue gibi yıldızların varlığı nedeniyle sık sık sınırlı kaldı. Anfield'a taşınması halinde, düzenli forma şansı bulma yolunun daha açık olması bekleniyor.

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  • Ismaila Sarr SenegalGetty

    Kadrodaki zincirleme etkiler ve son gün hareketliliği

    140 milyon avroluk bir forvetin gelişi, Anfield'daki mevcut kadro derinliği üzerinde önemli sonuçlar doğurabilir. Cody Gakpo'nun geleceği zaten mercek altına alınmış durumda; Hollandalı forveti Tottenham Hotspur ve Manchester City ile ilişkilendiren haberler çıktı.

    Kulüp Barcola'yı kadroya entegre ederken, mali dengeyi sağlamak ve kadro içi uyumu yönetmek için yüksek profilli ayrılıklara onay vermek zorunda kalabilir. Ancak transfer ekibinin işini bitirdiği düşünülmüyor; sağ kanatta ilave derinlik için piyasayı taramayı sürdürüyorlar.

    Liverpool, pencerenin son saatlerine kadar aktif kaldı; Ismaila Sarr ve Endrick için daha önce yaptığı girişimler, oyuncuların kulüpleri tarafından geri çevrilmişti.

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