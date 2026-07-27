Paris Saint-Germain’in yıldızı Barcola, Fransız başkentindeki sözleşmesini uzatmaya yönelik resmi teklifi reddederek Parc des Princes’te şok dalgası yarattı. Şu anda Ligue 1 şampiyonu ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, 23 yaşındaki kanat oyuncusu yeni bir maceraya hazır olduğunu açıkça belirtti.

Sky Sport'a göre, durum hızla gelişti ve Barcola kararını kulüp yönetimine çoktan iletti. Bu gelişme, PSG'yi zor bir duruma soktu; zira kulüp, eski Lyon altyapısı mezunu oyuncuyu, Desire Doue gibi isimlerle birlikte uzun vadeli projesinin temel taşlarından biri olarak görüyordu.

Ancak, forvetin sözleşmeyi imzalamayı reddetmesi, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin PSG’nin kararlılığını sınamasına yol açtı; oyuncunun Liverpool ile kişisel bir anlaşmaya vardığı bildiriliyor.



