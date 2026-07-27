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Bradley Barcola, Premier Lig’e transfer olmak istiyor; Liverpool ve Arsenal’in radarındaki oyuncu, transfer kararını PSG’ye bildirdi
Barcola, PSG’nin yeni sözleşme teklifini reddetti
Paris Saint-Germain’in yıldızı Barcola, Fransız başkentindeki sözleşmesini uzatmaya yönelik resmi teklifi reddederek Parc des Princes’te şok dalgası yarattı. Şu anda Ligue 1 şampiyonu ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, 23 yaşındaki kanat oyuncusu yeni bir maceraya hazır olduğunu açıkça belirtti.
Sky Sport'a göre, durum hızla gelişti ve Barcola kararını kulüp yönetimine çoktan iletti. Bu gelişme, PSG'yi zor bir duruma soktu; zira kulüp, eski Lyon altyapısı mezunu oyuncuyu, Desire Doue gibi isimlerle birlikte uzun vadeli projesinin temel taşlarından biri olarak görüyordu.
Ancak, forvetin sözleşmeyi imzalamayı reddetmesi, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin PSG’nin kararlılığını sınamasına yol açtı; oyuncunun Liverpool ile kişisel bir anlaşmaya vardığı bildiriliyor.
- Getty
Liverpool, Fransız yıldız için yapılan yarışta başı çekiyor
Liverpool, yeni sezon için hücum seçeneklerini güçlendirme hedefiyle Barcola’yı birincil transfer hedefi olarak belirledi. Kırmızılar, transferin gerçekleştirilebilirliğini değerlendirmek üzere hem oyuncunun menajerleriyle hem de PSG yetkilileriyle temasa geçti.
Merseyside kulübünün, Fransız oyuncuya önemli bir maaş teklif etmeye hazır olduğu ve transferin gerçekleşmesi halinde Barcola'nın kulübün en yüksek maaşlı oyuncuları arasına gireceği anlaşılıyor.
Gazeteci Florian Plettenberg, Barcola'nın sözleşmesini yenilemeyeceği haberinin ortaya çıkmasının ardından Liverpool'un oyuncunun temsilcileriyle görüşmelerde olduğunu da açıkladı. Arsenal de Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli'ye rakip olacak bir kanat oyuncusu arayışında olduğu için bu isimle anılsa da, Liverpool transfer döneminin bitiminden önce anlaşmayı sonuçlandırmak için daha yoğun bir şekilde çalışıyor gibi görünüyor.
170 milyon avroluk devasa bir maliyet tehdidi
Barcola’yı kadrosuna katmak, hiçbir talipli kulüp için ne kolay ne de ucuz bir iş olmayacak. RMC Sport’un haberlerine göre PSG, oyuncu için 170 milyon avro gibi dudak uçuklatan bir bedel belirlemiş; bu rakam, onu futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biri haline getirecek.
Bu astronomik fiyat, Barcola’nın hem ulusal hem de uluslararası sahnelerde üst düzey hızını, kusursuz bitiriciliğini ve teknik dripling becerilerini sergilediği etkileyici bir sezonun ardından değerinin hızla yükseldiğini yansıtıyor.
Liverpool ve diğer ilgilenen kulüpler bu kadar yüksek bir bedeli hemen karşılamakta tereddüt etseler de, Barcola’nın sözleşmesini yenilememe konusundaki kararlılığı, PSG’yi mali taleplerini yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir.
- AFP
Geçmişteki ilgi ve gelecekteki beklentiler
Barcola’nın son iki yılda öne çıkışı, birçok üst düzey kulüp tarafından yakından takip edildi. Daha önce Bayern Münih’in bu sağ ayaklı forvet oyuncusuna yoğun ilgi gösterdiği belirtilmişti; Alman devi, onu kendi sistemine ideal bir uyum olarak görse de transfer nihayetinde gerçekleşmedi.
Büyük uluslararası turnuvalarda Fransa formasıyla sergilediği performanslar, piyasa değerini artırmakla kalmadı, aynı zamanda kıtanın dört bir yanından daha fazla üst düzey kulübün ilgisini çekmesine de yol açtı.
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