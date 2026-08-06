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Bradley Barcola'nın yerine mi? PSG, 50 milyon avroluk transferi an meselesi olan anlaşmayı tamamlama eşiğinde
PSG, Akliouche'a yaklaşıyor
PSG, teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki zaten güçlü hücum hattını daha da pekiştirmek için bir önemli transferi daha tamamlama aşamasına geldi. Les Parisiens, Monaco kanat oyuncusu Akliouche transferinde sona yaklaştı; Mundo Deportivo'ya göre anlaşma artık an meselesi.
Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, 24 yaşındaki milli oyuncuyu kadrosuna katmak için hızlı hareket etti ve onu hücum rotasyonu için en önemli önceliklerden biri olarak belirledi. Akliouche'ün transferini bitirmek, kadrosunu güçlendirmek isteyen PSG için kritik bir hamle anlamına geliyor. Oyuncunun gelişinin, bu yaz kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın yüksek ihtimalle ayrılmasını telafi etmesi bekleniyor.
- AFP
Monaco, 50 milyon avroluk artırılmış teklifi kabul etti
İki Fransız kulübü arasındaki transfer görüşmeleri, PSG'nin geliştirilmiş bir teklifle geri dönmesinin ardından kısa sürede sonuçlandı. Monaco, başkent ekibinin yetenekli kanat oyuncusu için yaptığı 45 milyon avroluk ilk teklifi başlangıçta reddetmişti.
Ancak PSG geri adım atmadı ve teklifini hızla 50 milyon avroya çıkardı. Monaco, artırılan bonservis bedelini kabul ederek oyuncunun başkent kulübüyle şartlarda anlaşmasının önünü açtı. Anlaşma, Fransız milli oyuncunun profesyonel kariyerinin tamamını Prenslik'te geçirdikten sonra Ligue 1 içinde ses getirecek bir transfere imza atmasına olanak tanıyor.
Uluslararası pedigree ve Monaco gelişimi
Akliouche, ilk olarak 2018'de Monaco'nun altyapısına katıldı ve 2021'de A takıma yükseldi. O tarihten bu yana son birkaç sezonda Ligue 1'de kilit oyunculardan biri haline geldi.
24 yaşındaki hücum oyuncusu, Fransa Milli Takımı formasıyla A seviyede 10 maça çıktı ve şu ana kadarki milli takım kariyerinde Fransa adına bir gol attı. Ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa kadrosunda da yer aldı. Akliouche, turnuvada bir kez forma giydi; grup aşamasında Irak karşısında alınan 3-0'lık galibiyette 83. dakikada Barcola'nın yerine oyuna girdi.
- AFP
2031’e kadar sürecek sözleşme öncesi sağlık kontrolleri yapılıyor
Hücum oyuncusu, Enrique'nin kadrosuna resmen katılmaya hazırlanırken transfer süreci artık son aşamalarına giriyor. Akliouche, resmi sağlık kontrolünden geçmek için perşembe günü Paris'e gitti.
Sağlık kontrollerini başarıyla geçmesi, son Avrupa şampiyonunun resmi olarak sözleşme imzalayabilmesi için gereken son adım. Formalitelerin tamamlanmasının ardından kanat oyuncusu, Haziran 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza atacak. Ardından PSG'nin kanatlardaki seçeneklerini güçlendirmek için hemen takıma katılacak.
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