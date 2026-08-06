PSG, teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki zaten güçlü hücum hattını daha da pekiştirmek için bir önemli transferi daha tamamlama aşamasına geldi. Les Parisiens, Monaco kanat oyuncusu Akliouche transferinde sona yaklaştı; Mundo Deportivo'ya göre anlaşma artık an meselesi.

Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, 24 yaşındaki milli oyuncuyu kadrosuna katmak için hızlı hareket etti ve onu hücum rotasyonu için en önemli önceliklerden biri olarak belirledi. Akliouche'ün transferini bitirmek, kadrosunu güçlendirmek isteyen PSG için kritik bir hamle anlamına geliyor. Oyuncunun gelişinin, bu yaz kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın yüksek ihtimalle ayrılmasını telafi etmesi bekleniyor.