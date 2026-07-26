Bradley Barcola’nın PSG’deki sözleşmesini uzatmayacağını açıklaması, Liverpool ve Arsenal’e transfer konusunda umut verdi – ancak Fransa milli takım oyuncusunun transfer bedeli 120 milyon avro olacak

Barcola, Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme görüşmelerini sonlandırdı; bu durum, kulüpteki uzun vadeli geleceği konusunda yeni şüpheler doğurdu. L'Equipe'in haberine göre, 23 yaşındaki oyuncu, iki yıl süre kalan mevcut sözleşmesini uzatmamaya karar verdi. Bu gelişme, PSG'yi önemli bir kararın eşiğine getirdi. Kulüp, ya bu yaz kanat oyuncusunu satmaya çalışabilir ya da sözleşmesinin sona ermesine yaklaştıkça piyasa değerinin düşme riskini göze alabilir.

Liverpool ve Arsenal, yeni sezon öncesinde hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla bu durumu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor.



