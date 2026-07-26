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Bradley Barcola’nın PSG’deki sözleşmesini uzatmayacağını açıklaması, Liverpool ve Arsenal’e transfer konusunda umut verdi – ancak Fransa milli takım oyuncusunun transfer bedeli 120 milyon avro olacak
Sözleşme görüşmelerinin sona ermesinin ardından Barcola'nın geleceği belirsizliğe düştü
Barcola, Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme görüşmelerini sonlandırdı; bu durum, kulüpteki uzun vadeli geleceği konusunda yeni şüpheler doğurdu. L'Equipe'in haberine göre, 23 yaşındaki oyuncu, iki yıl süre kalan mevcut sözleşmesini uzatmamaya karar verdi. Bu gelişme, PSG'yi önemli bir kararın eşiğine getirdi. Kulüp, ya bu yaz kanat oyuncusunu satmaya çalışabilir ya da sözleşmesinin sona ermesine yaklaştıkça piyasa değerinin düşme riskini göze alabilir.
Liverpool ve Arsenal, yeni sezon öncesinde hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla bu durumu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor.
- Getty Images Sport
Liverpool ve Arsenal tetikte kalmaya devam ediyor
Daily Mail’e göre, Liverpool şu anda Barcola için yapılan yarışta önde gidiyor. Kırmızılar, Andoni Iraola’nın takımı Mohamed Salah’ın yerini alacak bir oyuncu arayışını sürdürürken, Fransız kanat oyuncusunu öncelikli hedef olarak görüyor.
Arsenal de Barcola'ya olan ilgisini sürdürüyor; Mikel Arteta, kadrosuna daha fazla hız ve genişlik katmak istiyor. Ancak PSG'nin Barcola'nın değerini yaklaşık 120 milyon avro olarak belirlemesi bekleniyor; bu da olası bir transferin önemli bir mali yük getireceği anlamına geliyor.
Avrupalı rakipler de Barcola’yı yakından takip ediyor
Barcola’nın durumunu takip eden tek kulüpler Liverpool ve Arsenal değil. Bayern Münih ve Chelsea’nin de bu Fransız milli oyuncuyla adı anılıyor; ancak haberde, oyuncunun Stamford Bridge’e transfer teklifini çoktan reddettiği belirtiliyor.
Oyuncunun geleceğine dair belirsizlik, PSG'nin bu kanat oyuncusunu kaybetme ihtimaline karşı hazırlıklara başlamasıyla ortaya çıktı. Son Avrupa şampiyonu kulübün, potansiyel yedek adaylarını değerlendirirken RB Leipzig'den Yan Diomande'ye olan ilgisini artırdığı söyleniyor.
- Getty Images Sport
PSG, transfer dönemi sona ermeden önce önemli bir karar vermek zorunda
Barcola yeni sözleşme imzalamaya direnmeye devam ederse, PSG şimdi 120 milyon avroluk değerleme tutarında ısrar edip etmeyeceğine ya da pazarlık yapıp yapmayacağına karar vermek zorunda. Oyuncunun sözleşme durumu, transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Liverpool ve Arsenal’in gelişmeleri takip etmeye devam etmesi bekleniyor, ancak herhangi bir hamle, PSG’nin bu Fransız milli oyuncu için taleplerini yumuşatıp yumuşatmayacağına bağlı olacak.
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