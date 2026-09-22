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Bradley Barcola'nın 145 milyon euroluk Liverpool transferi, Khvicha Kvaratskhelia'nın PSG'deki formunu nasıl MAHVETTİ
Barcola'nın sansasyonel ayrılığıyla başa çıkmak
Barcola bu yaz Fransa'nın başkentinden ayrılarak €145 milyonluk dev bir transferle Liverpool'a katıldı. PSG, bu hamleyi önceden öngörerek çok beğenilen genç yetenek Mika Godts'u hücum hattının sol tarafını güçlendirmek için kadrosuna kattı.
Ancak bu geçiş, son Avrupa şampiyonu için beklenenden çok daha karmaşık oldu. Barcola'nın sansasyonel ayrılışının Anfield'a uzanan büyük kadro etkileri artık sahanın genelinde hissediliyor, ancak Football365'e göre bunun etkisi özellikle bir oyuncunun performansında ağır şekilde görüldü: Kvaratskhelia.
- AFP
Kvaratskhelia'nın formundaki dramatik düşüş
İstatistikler, geçen sezona kıyasla çarpıcı bir tezat ortaya koyuyor. Kvaratskhelia, bir önceki sezonda olağanüstü bir performans sergilemiş, Ligue 1'de sekiz gol atmış ve Avrupa'daki muhteşem serüvende 10 gol daha kaydetmişti. Ancak 2026-27 sezonunun başlangıcı, Gürcü milli oyuncu için çok farklı bir hikâye oldu.
Toplam yaklaşık 280 dakikaya yayılan ilk beş lig maçında Kvaratskhelia gol atamadı ve sadece bir asist yaptı. Daha da endişe verici olan ise teknik direktör Luis Enrique'nin onun sürelerini kısaltma konusunda hiç tereddüt göstermemesi. Kanat oyuncusu, Brest karşısında 65. dakikada oyundan alınırken, Marsilya ile oynanan Le Classique'te ise henüz 58. dakikada kenara geldi.
En büyük iç rakibe yenilmek
Bu ağır başlangıç, Kvaratskhelia'nın maçın büyüklüğüne göre performansında tarihsel olarak dalgalanma yaşama eğilimini öne çıkarıyor. Daha da önemlisi, bu düşüş PSG soyunma odasındaki derin bir değişimle aynı döneme denk geliyor. Geçen sezon, Enrique'nin acımasız iç rekabet prensibi altında Kvaratskhelia ile Barcola sol kanat için kıyasıya mücadele etti.
Barcola ne zaman oyuna girse, rakip savunmaların arkasına yaptığı durdurulamaz koşular Kvaratskhelia'yı ilk 11'deki yerini korumak için mutlak anlamda en yüksek yoğunlukta oynamaya zorluyordu. Şimdi Ajax'tan 21 yaşındaki Godts geldi, ancak Belçikalı oyuncu büyük maçlarda Kvaratskhelia'nın yerini doğrudan tehdit edecek elit statüye ve deneyime sahip değil. Ligde ilk 11'de sıfır kez başlayan Godts, Gürcü oyuncuyu zorlayacak gerekli kıvılcımı henüz yaratamadı.
- AFP
Enrique'nin yeni çözümler arayışı
Barcola'nın ayrılığı tek etken değil; Parc des Princes'te rekabet de tamamen ortadan kalkmış değil. Desire Doue'nin hızlı yükselişi, Ferran Torres'in zaman zaman kanada geçmesi ve Maghnes Akliouche'un gelişi, Enrique'ye hücumda rotasyon için çok sayıda seçenek sunuyor.
Ancak bu oyuncuların hiçbiri, Barcola'nın sunduğu türden, yıldırım hızında ve sol kanatta oynayan, mevkiye özgü sert bir rekabet yaratabilecek tam profilde değil. Eğer milli ara Godts'un seviye atlamasına imkan tanırsa ya da Enrique yeni bir taktik çözüm bulursa, Kvaratskhelia sonunda ölümcül etkinliğini yeniden kazanabilir.
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