Bradley Barcola'nın 145 milyon euroluk Liverpool transferi, Khvicha Kvaratskhelia'nın PSG'deki formunu nasıl MAHVETTİ

İstatistikler, geçen sezona kıyasla çarpıcı bir tezat ortaya koyuyor. Kvaratskhelia, bir önceki sezonda olağanüstü bir performans sergilemiş, Ligue 1'de sekiz gol atmış ve Avrupa'daki muhteşem serüvende 10 gol daha kaydetmişti. Ancak 2026-27 sezonunun başlangıcı, Gürcü milli oyuncu için çok farklı bir hikâye oldu.

Toplam yaklaşık 280 dakikaya yayılan ilk beş lig maçında Kvaratskhelia gol atamadı ve sadece bir asist yaptı. Daha da endişe verici olan ise teknik direktör Luis Enrique'nin onun sürelerini kısaltma konusunda hiç tereddüt göstermemesi. Kanat oyuncusu, Brest karşısında 65. dakikada oyundan alınırken, Marsilya ile oynanan Le Classique'te ise henüz 58. dakikada kenara geldi.