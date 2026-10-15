Barcola'nın bireysel ödülü, aday listesindeki isimlerin kalitesi göz önüne alındığında daha da etkileyici. Oylamada Avrupa futbolunun önde gelen birçok ismini geride bırakarak ilk sırayı aldı.

Liverpool'un hücum oyuncusu, Nicolo Tresoldi, Harry Kane ve Lamine Yamal'ın önünde birinci oldu. Rakip üç aday da Avrupa maçlarının son turundaki performanslarıyla ödül için güçlü birer aday hâline gelmişti. Ancak Barcola'nın attığı üç gol, taraftar oylamasında belirleyici oldu.