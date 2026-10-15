Getty Images Sport
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Bradley Barcola, LASK karşısında yaptığı hat-trick’in ardından Harry Kane ve Lamine Yamal’ı geride bırakarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu ödülünü kazandı
Barcola Avrupa ödülünü kazandı
Barcola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Ödül, çarşamba gecesi Liverpool'un son Avrupa maçında sergilediği parlak performansın ardından geldi.
Fransız forvet, Avusturya ekibi LASK deplasmanında alınan 6-3'lük heyecan verici galibiyette hücumda rakibine büyük üstünlük kurdu. Muhteşem performansı, bol pozisyonlu karşılaşmada takımının üç puanı almasında belirleyici oldu.
- Getty Images Sport
Gol hesabını şık bir şekilde açmak
Barcola, Raiffeisen Arena'da yaptığı unutulmaz hat-trick sayesinde ödüle layık görüldü. Çok yönlü forvet, gece boyunca sergilediği etkileyici performansla Liverpool formasıyla ilk gollerini attı.
İlk yarıda yaptığı iki etkili vuruşla takımının kontrolü ele almasını sağladı. Aradan sonra yakın mesafeden yaptığı düzgün bir dokunuşla üçüncü golünü atarak üstün performansını tamamladı.
Güçlü rakipleri geride bırakmak
Barcola'nın bireysel ödülü, aday listesindeki isimlerin kalitesi göz önüne alındığında daha da etkileyici. Oylamada Avrupa futbolunun önde gelen birçok ismini geride bırakarak ilk sırayı aldı.
Liverpool'un hücum oyuncusu, Nicolo Tresoldi, Harry Kane ve Lamine Yamal'ın önünde birinci oldu. Rakip üç aday da Avrupa maçlarının son turundaki performanslarıyla ödül için güçlü birer aday hâline gelmişti. Ancak Barcola'nın attığı üç gol, taraftar oylamasında belirleyici oldu.
- AFP
Geleceğe bakış
Liverpool formasıyla ilk gollerini resmen kaydeden Barcola, bu dikkat çekici performansının üzerine koymayı hedefleyecek. Eski PSG oyuncusu, Avrupa kupalarındaki bu performansın istikrarlı bir form grafiği yakalamasına zemin hazırlamasını umuyor. Liverpool ise yerel ligde ve Avrupa kupalarında maç takvimi sürerken Barcola'nın etkili oyunundan yararlanmak isteyecek.
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