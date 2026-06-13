Bradley Barcola, az süre alması nedeniyle mi kızgın? PSG, görünüşe göre onun yerine Barcelona'nın yıldızını kadrosuna katmaya çalışıyor

Ferran Torres, geçtiğimiz sezon FC Barcelona'da kendini daha fazla ön plana çıkardı. Gösterdiği performanslarla, Robert Lewandowski'nin Katalan ekibinin hücum hattında artık ilk 11'de yer almasını engelledi. İspanyol milli oyuncu, Barça formasıyla tüm turnuvalarda toplamda 21 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi.

Lewandowski'nin sözleşmesi uzatılmadığı ve Polonyalı oyuncunun bu nedenle kulüpten ayrılacağı için, Ferran Torres'in önümüzdeki sezon teknik direktör Hansi Flick yönetiminde sahada daha fazla süre alması bekleniyor. Bu nedenle Barça'nın bu hücum oyuncusunu bırakması da şüpheli görünüyor.