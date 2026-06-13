İtalyan transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Barcola, teknik direktör Luis Enrique'nin takımındaki mevcut rolünden memnun değil ve sahada daha fazla süre almak istiyor. Mükemmel bir kadroya sahip PSG'nin hücum hattında Barcola, son zamanlarda çoğunlukla Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında yedek olarak kalıyordu; örneğin Arsenal'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de durum böyleydi.
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Bradley Barcola, az süre alması nedeniyle mi kızgın? PSG, görünüşe göre onun yerine Barcelona'nın yıldızını kadrosuna katmaya çalışıyor
Ferran Torres, geçtiğimiz sezon FC Barcelona'da kendini daha fazla ön plana çıkardı. Gösterdiği performanslarla, Robert Lewandowski'nin Katalan ekibinin hücum hattında artık ilk 11'de yer almasını engelledi. İspanyol milli oyuncu, Barça formasıyla tüm turnuvalarda toplamda 21 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi.
Lewandowski'nin sözleşmesi uzatılmadığı ve Polonyalı oyuncunun bu nedenle kulüpten ayrılacağı için, Ferran Torres'in önümüzdeki sezon teknik direktör Hansi Flick yönetiminde sahada daha fazla süre alması bekleniyor. Bu nedenle Barça'nın bu hücum oyuncusunu bırakması da şüpheli görünüyor.
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Barça'nın adı Julian Alvarez ile de anılıyor
Ferran Torres'in Barcelona ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Söylentilere göre kulüp, büyük kulüplerin olası ilgisini boşa çıkarmak için 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşmesini bir an önce uzatmaya çalışıyor.
FC Barcelona'da uzun süredir Atletico Madrid'den Julian Alvarez'in hücum hattına takviye olarak adı geçiyordu, ancak geçen hafta Real Madrid aniden Arjantinli dünya şampiyonu için yapılan pazarlığa dahil oldu ve 150 milyon euroluk teklifiyle başarısız oldu.
FC Bayern'in de Bradley Barcola ile ilgilendiği iddia ediliyor
Geçmişte birçok üst düzey kulübün Barcola ile ilgilendiği söyleniyor; bunların arasında FC Bayern Münih, Arsenal ve Liverpool da bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncunun iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımdan ayrılmayı gerçekten isteyip istemediği, önümüzdeki haftalarda belli olacak.
Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain'deki 2025/26 sezonu:
Oyunlar: 49 Oynama süresi: 2971 Goller: 13 Asist: 7