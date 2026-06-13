Bradley Barcola, Arsenal ve Liverpool’un ilgisi üzerine PSG’den ayrılmak istiyor; Fransız kulüp ise onun yerine Barcelona’nın forvetini kadrosuna katmayı planlıyor

talkSPORT’un haberlerine göre, Mikel Arteta kanat seçeneklerine daha fazla derinlik ve kalite katmak istediği için Arsenal, Barcola’yı kadrosuna katmak için önde gelen adaylar arasında yer alıyor. Topçular, Morgan Rogers ve Christos Tzolis gibi birçok isimle anılıyor olsa da, Barcola’nın en üst seviyede kanıtlanmış başarısı onu Kuzey Londra ekibi için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Andoni Iraola yönetiminde yeni bir döneme giren Liverpool da bu yarışta kararlı bir şekilde yer alıyor. Mohamed Salah'ın ayrılması ve Cody Gakpo'nun sol kanattaki istikrarsız performansı sonrasında, Reds hücum hattını güçlendirmek için çaresiz durumda. RB Leipzig'den Yan Diomande hala bir hedef olsa da, Barcola'nın transfer piyasasına çıkması Anfield'daki odağı değiştirdi.