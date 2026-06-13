Getty Images Sport
Çeviri:
Bradley Barcola, Arsenal ve Liverpool’un ilgisi üzerine PSG’den ayrılmak istiyor; Fransız kulüp ise onun yerine Barcelona’nın forvetini kadrosuna katmayı planlıyor
Barcola, Parc des Princes'ten ayrılmak istiyor
Haberlere göre, Fransa milli takım oyuncusu Paris'te inişli çıkışlı bir sezonun ardından kulüpten ayrılmaya istekli. Barcola geçen sezon Fransız devinde sık sık forma giydi; ligde 21 maçta ilk 11'de yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde de 16 maçta sahaya çıktı.
PSG tarafından şu anda yaklaşık 60 milyon sterlin değer biçilen 23 yaşındaki oyuncunun, Parc des Princes'teki sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldı. Ancak, Macaristan'da Arsenal'i mağlup ettikleri son Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de yer almaması bir dönüm noktası olmuş gibi görünüyor. Forvet, maçın ikinci yarısının sonlarında oyuna girmişti.
- AFP
Premier Lig devleri tetikte
talkSPORT’un haberlerine göre, Mikel Arteta kanat seçeneklerine daha fazla derinlik ve kalite katmak istediği için Arsenal, Barcola’yı kadrosuna katmak için önde gelen adaylar arasında yer alıyor. Topçular, Morgan Rogers ve Christos Tzolis gibi birçok isimle anılıyor olsa da, Barcola’nın en üst seviyede kanıtlanmış başarısı onu Kuzey Londra ekibi için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Andoni Iraola yönetiminde yeni bir döneme giren Liverpool da bu yarışta kararlı bir şekilde yer alıyor. Mohamed Salah'ın ayrılması ve Cody Gakpo'nun sol kanattaki istikrarsız performansı sonrasında, Reds hücum hattını güçlendirmek için çaresiz durumda. RB Leipzig'den Yan Diomande hala bir hedef olsa da, Barcola'nın transfer piyasasına çıkması Anfield'daki odağı değiştirdi.
PSG, Ferran Torres'i yedek olarak belirledi
PSG’nin resmi tutumu, oyuncunun satılık olmadığı yönünde olsa da, kulüp şimdiden onun yokluğunda yaşanabilecek bir geleceğe hazırlanıyor. Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, Luis Enrique, Barcola’nın ayrılmayı başarması durumunda ideal yedek olarak Barcelona’nın forveti Ferran Torres’i belirlemiş durumda. Torres ile Enrique’nin İspanya milli takımında birlikte geçirdikleri dönemden kaynaklanan bir ilişkisi bulunuyor.
Barcelona oyuncusunun sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, ancak Parisli devler Camp Nou'daki durumunu yakından takip ediyor. Yeni bir kanat oyuncusu transferi, PSG'nin Barcola konusundaki tutumunu yumuşatacak ve memnuniyetsiz Fransız oyuncunun Emirates Stadyumu veya Anfield'a transferini kesinleştirecektir.
- AFP
Uluslararası taahhütler kararı erteliyor
Barcola'nın geleceğine ilişkin kesin bir gelişme, Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası sona erene kadar gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Kanat oyuncusu şu anda Didier Deschamps'ın Fransa kadrosunda yer alıyor; ancak hazırlık maçlarında ilk 11'de yer bulmakta zorlanırken, forvet hattında Marcus Thuram ve Desire Doue'ye öncelik verildi.
Fransa, üçüncü dünya şampiyonluğu yolunda Senegal ile karşılaşacak ve grup aşamasında Irak ve Norveç ile de maçlar oynayacak. Barcola, İngiltere'deki geleceği hakkında nihai bir karar verilmeden önce, bu turnuvayı yeteneklerini potansiyel alıcılarına sergilemek için bir platform olarak kullanmayı umuyor.