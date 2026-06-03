Brad Friedel, “Kaptan Amerika” hakkındaki “poster çocuğu” beklentilerini hafifletirken, ABD Milli Takımı’nın “asla kadro dışı bırakılamayacaklar” listesinde Christian Pulisic’in yanında dört isim daha yer aldı

Bu kadro hakkında ve Pulisic’in takım için o kadar önemli olup olmadığı, yani ligdeki formundan bağımsız olarak kadroya alınacak mı sorusu üzerine, eski ABD Milli Takımı kalecisi Friedel – MrQ aracılığıyla GOAL’a verdiği demeçte – şöyle dedi: “Bence asıl önemli olan, oyuncuların kendilerine fiyat etiketi yapıştırmaması. Biliyorsunuz, [Pulisic] 60 milyon sterline transfer olduğunda sosyal medyada büyük bir heyecan yaşandı ve insanlar otomatik olarak fiyat etiketi nedeniyle onun en iyisi, lider, her şey olduğunu düşündü. Oysa herkes lider olmak için yaratılmamıştır.

“Bana göre, onu rahat bırakmalı, üzerine hiç baskı yapmamalı ve sadece performans gösterip futbolun tadını çıkarmasına izin vermeliyiz. O zaman bence gerçekten harika bir Christian Pulisic görebiliriz. Bence poster çocuğu olacak ve tüm röportajların, vb. ön saflarında yer alacaksa, bu onun için başa çıkması zor bir durum olur.

“Bence takımın çekirdeğine bakarsanız, Chris Richards’ın formda olması daha önemli. Antonee Robinson’ın formda olması daha önemli. Tyler Adams ve Weston McKennie’nin formda olması daha önemli.

“Bunlar, bence kadrodan çıkarılması imkansız olan oyuncular. Bence bu dört oyuncu varsa, diğerleri boşlukları doldurabilir ve bu dört oyuncunun tüm baskı ve eleştirileri üstlenmesine izin verebiliriz, çünkü hepsi bununla kolayca başa çıkabilir.”