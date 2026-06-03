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Brad Friedel, “Kaptan Amerika” hakkındaki “poster çocuğu” beklentilerini hafifletirken, ABD Milli Takımı’nın “asla kadro dışı bırakılamayacaklar” listesinde Christian Pulisic’in yanında dört isim daha yer aldı
Pulisic, 21 maçlık gol suskunluğunun ardından yeniden gol attı
Bu turnuva 11 Haziran'da başlayacak ve Mauricio Pochettino'nun takımı, turnuvanın ikinci gününde Kaliforniya'nın Inglewood kentindeki SoFi Stadyumu'nda Paraguay ile karşılaşarak turnuvaya giriş yapacak.
Cumartesi günü Almanya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak olan takım, Senegal'i 3-2 mağlup ederek birçok kişiyi etkilemişti. Bu maçta Pulisic, bu yılki ilk golünü attı.
2023 yılında Chelsea'den AC Milan'a transfer olduktan sonra gol konusunda kişisel rekorlar kıran 27 yaşındaki forvet, 2026 yılında zorlu bir dönem geçirdi. Serie A'da en son 28 Aralık 2025 tarihinde gol atmıştı.
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ABD Erkek Milli Takımı, yetenekli oyunculardan oluşan bir "Altın Nesil" ile çalışıyor
Kulüp ve milli takımda arka arkaya 21 maç oynadıktan sonra, nihayet Afrika'dan gelen rakipler karşısında yeniden ritmini buldu. Umut edilen, en büyük uluslararası turnuvaya tam zamanında hazır hale gelmek için gol barajının yeniden açılmış olması.
ABD Milli Takımı, Kuzey Amerika'daki bu küresel şöleni aydınlatacak en parlak yıldızını arıyor, ancak o bu beklentinin yükünü tek başına taşıyamaz. Neyse ki, Avrupa'da forma giyen bir dizi diğer oyuncu, en göz kamaştırıcı spot ışıkları altında parlamaya hazır olacak kadar büyük bir ün kazanmış durumda.
Pulisic'in yanı sıra, ABD Milli Takımı'nda kim artık kadrodan çıkarılamaz hale geldi?
Bu kadro hakkında ve Pulisic’in takım için o kadar önemli olup olmadığı, yani ligdeki formundan bağımsız olarak kadroya alınacak mı sorusu üzerine, eski ABD Milli Takımı kalecisi Friedel – MrQ aracılığıyla GOAL’a verdiği demeçte – şöyle dedi: “Bence asıl önemli olan, oyuncuların kendilerine fiyat etiketi yapıştırmaması. Biliyorsunuz, [Pulisic] 60 milyon sterline transfer olduğunda sosyal medyada büyük bir heyecan yaşandı ve insanlar otomatik olarak fiyat etiketi nedeniyle onun en iyisi, lider, her şey olduğunu düşündü. Oysa herkes lider olmak için yaratılmamıştır.
“Bana göre, onu rahat bırakmalı, üzerine hiç baskı yapmamalı ve sadece performans gösterip futbolun tadını çıkarmasına izin vermeliyiz. O zaman bence gerçekten harika bir Christian Pulisic görebiliriz. Bence poster çocuğu olacak ve tüm röportajların, vb. ön saflarında yer alacaksa, bu onun için başa çıkması zor bir durum olur.
“Bence takımın çekirdeğine bakarsanız, Chris Richards’ın formda olması daha önemli. Antonee Robinson’ın formda olması daha önemli. Tyler Adams ve Weston McKennie’nin formda olması daha önemli.
“Bunlar, bence kadrodan çıkarılması imkansız olan oyuncular. Bence bu dört oyuncu varsa, diğerleri boşlukları doldurabilir ve bu dört oyuncunun tüm baskı ve eleştirileri üstlenmesine izin verebiliriz, çünkü hepsi bununla kolayca başa çıkabilir.”
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2026'da kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda ABD ne kadar ileri gidebilir?
Pulisic, Adams ve McKennie gibi oyuncular bu yaz beklentileri karşılayabilirse, genişletilmiş Dünya Kupası’nın son aşamalarına doğru ilerleyen bir sürpriz takım haline gelme potansiyeli ABD Milli Takımı’nda var.
Son 32'ye kalmak en azından gerekli olan şart olacak, ancak eleme maçları başladığında her şey mümkün. "Kaptan Amerika" tam da doğru zamanda süper güçlerini yeniden keşfetmiş olabilir; yıldızlarla dolu kahramanlar kadrosu, çim sahadaki en büyük şovda onunla birlikte "Marvel"e hazır.