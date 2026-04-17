BVB'nin efsane ismi Roman Weidenfeller, Sky kanalındaki "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk" programında, milli takım teknik direktörünün özür dilemesiyle "kendine bir iyilik yapmadığını", "önce sert bir tavır takınıp sonra da geri adım attığını" belirtti.
"Böylece kendini zayıflatıyor": Eski milli oyuncular, Julian Nagelsmann'ın Deniz Undav'a yaklaşımını eleştiri ile karşılıyor
Mart ayı kampında Gana'ya karşı 2-1 kazanılan maçın ardından, Nagelsmann'ın Undav'a yönelik tutumu ülke çapında bir tartışma başlattı. VfB Stuttgart'ın forveti maçın son dakikalarında galibiyet golünü atmış olsa da, 38 yaşındaki teknik direktör kamuoyu önünde eleştiride bulundu. "Eğer 70 dakika boyunca sahada koşmuş olsaydı, o golü atabilir miydi, bilemiyorum. 70. dakikadan sonra atmak, özellikle yazın 42 derece sıcaklıkta, onun için zor olabilir," dedi ve golcünün ilk 11'de yer alma isteğiyle kendine baskı uyguladığını açıkladı: "Bu açıdan, gol atmaya azaldığı anda benim için sorun yok. Eğer bununla kendisi başa çıkabiliyorsa, bunu yapabilir."
Bu arada Nagelsmann 180 derecelik bir dönüş yaptı. MagentaTV'deki "Bestbesetzung" adlı talk show'da sözleri için özür diledi. "Doğru değildi ve kamuoyuna yönelik sertliği açısından da çok fazla cüretkârdı." Bu farkındalığın, eşi Lena ile yaptığı konuşmalardan da kaynaklandığını belirtti.
"Bununla kendini güçlendirmiyor, aksine zayıflatıyor," dedi Weidenfeller. Orada bulunan Oliver Kahn da Nagelsmann'ın neden kamuoyu önünde kendini sorguladığını ve liderlik tarzını eleştirdiğini sorguladı. "Tabii ki, oyuncuyu arayıp 'bu konuda çizgiyi aştım' diyerek durumu kendi bakış açınla açıklayıp konuyu kapatmak da mümkündü," diyen eski dünya çapında kaleci, "Bu tür şeyler er ya da geç dışarıya sızar zaten. Ama bunu şimdi kamuoyuna açıklamak, biraz tuhaf bir hava yaratıyor," diye vurguladı.
Almanya'nın en golcü forveti: Undav, DFB kadrosunda yedek olarak kalıyor
Öte yandan Nagelsmann, "ertesi gün hemen Deniz'den özür dilediğini" de açıklamıştı; Undav da "Tanrıya şükür" özrünü kabul etmişti.
Yine de Nagelsmann, Stuttgart taraftarlarının gözdesi olan Undav'ı hâlâ bir "rakip" olarak görüyor. Undav, "yedek oyuncu olarak iyi bir rol oynayabileceğini" gösterdi. Tabii ki bu konuda "her zaman bir şeyler değişebilir".
VfB'de Undav, tartışmasız bir as oyuncu olarak parlıyor. 40 maçta 23 gol ve 13 asist kaydeden Undav, bu sezon hiçbir Alman hücum oyuncusu kadar golcü değil. Bu nedenle Neckar'da, 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılması için çaba gösteriliyor. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun rekor bir maaş talep ettiği söyleniyor.
Milli maç arası başladığından beri Undav ayrıca kişisel bir başarıya imza atmayı bekliyor. BVB ve HSV ile oynanan maçlarda gol katkısı yapamadı. Üstelik Hamburg'a karşı 4-0 kazanılan maçta birkaç büyük fırsatı kaçırdı ve bir penaltı atışını da kaçırdı.
Deniz Undav'ın Alman Milli Takımı'ndaki performansı
Maçlar 7 90 dakikadan fazla süre alan maçlar 0 Gol 4 Asist 1