"Böylece kendini zayıflatıyor": Eski milli oyuncular, Julian Nagelsmann'ın Deniz Undav'a yaklaşımını eleştiri ile karşılıyor

Mart ayı kampında Gana'ya karşı 2-1 kazanılan maçın ardından, Nagelsmann'ın Undav'a yönelik tutumu ülke çapında bir tartışma başlattı. VfB Stuttgart'ın forveti maçın son dakikalarında galibiyet golünü atmış olsa da, 38 yaşındaki teknik direktör kamuoyu önünde eleştiride bulundu. "Eğer 70 dakika boyunca sahada koşmuş olsaydı, o golü atabilir miydi, bilemiyorum. 70. dakikadan sonra atmak, özellikle yazın 42 derece sıcaklıkta, onun için zor olabilir," dedi ve golcünün ilk 11'de yer alma isteğiyle kendine baskı uyguladığını açıkladı: "Bu açıdan, gol atmaya azaldığı anda benim için sorun yok. Eğer bununla kendisi başa çıkabiliyorsa, bunu yapabilir."

Bu arada Nagelsmann 180 derecelik bir dönüş yaptı. MagentaTV'deki "Bestbesetzung" adlı talk show'da sözleri için özür diledi. "Doğru değildi ve kamuoyuna yönelik sertliği açısından da çok fazla cüretkârdı." Bu farkındalığın, eşi Lena ile yaptığı konuşmalardan da kaynaklandığını belirtti.

"Bununla kendini güçlendirmiyor, aksine zayıflatıyor," dedi Weidenfeller. Orada bulunan Oliver Kahn da Nagelsmann'ın neden kamuoyu önünde kendini sorguladığını ve liderlik tarzını eleştirdiğini sorguladı. "Tabii ki, oyuncuyu arayıp 'bu konuda çizgiyi aştım' diyerek durumu kendi bakış açınla açıklayıp konuyu kapatmak da mümkündü," diyen eski dünya çapında kaleci, "Bu tür şeyler er ya da geç dışarıya sızar zaten. Ama bunu şimdi kamuoyuna açıklamak, biraz tuhaf bir hava yaratıyor," diye vurguladı.