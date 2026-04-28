"Böyle yapacağına bahse girerdim": Mats Hummels, Vincent Kompany'nin PSG maçında Bayern'in sahaya sürdüğü kadroya şaşırdı

Davies sol bek pozisyonunda kendini evinde hissediyor. Bu sezon birçok sakatlık nedeniyle pek çok maçı kaçırdı ve henüz geçmiş yıllardaki dünya klasmanındaki formuna tam olarak kavuşamadı.

Buna karşılık Laimer, aylardır güvenilirliğin timsali. Aslen orta saha oyuncusu olan Laimer, her iki bek pozisyonunda da düzenli olarak etkileyici performanslar sergiledi. Prime'ın yorumcusu Benedikt Höwedes de bu konuda eski takım arkadaşı Hummels ile benzer görüşte: "Ben de şaşırdım. Laimer muhtemelen kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor ve formda. Defansif olarak son derece istikrarlı, özellikle de grup aşamasında burada izlediğimiz maçta (2-1 Bayern lehine, ed.)."

Ve devam etti: "Davies elbette hız getiriyor, Kompany bunu aklında tutacaktır, özellikle de kendi tarafındaki hızlı Hakimi'ye karşı. Yine de benim için bir sürpriz."

Hafta sonu Mainz'da 4-3 kazanılan maçta Davies ve Laimer, FCB'nin ilk 11'inde yer aldı. Kanadalı oyuncu vasat bir performans sergilerken, Avusturyalı oyuncu yeni Alman şampiyonunun en iyi oyuncularından biriydi.

