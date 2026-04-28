Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain deplasmanında, cezalı olan FC Bayern teknik direktörü sol bek pozisyonunda Alphonso Davies'i tercih ederek Konrad Laimer'i kadroya almadı. Mats Hummels ise farklı bir seçim yapardı.
"Böyle yapacağına bahse girerdim": Mats Hummels, Vincent Kompany'nin PSG maçında Bayern'in sahaya sürdüğü kadroya şaşırdı
Prime Video'da TV yorumcusu olarak görev yapan 2014 Dünya Şampiyonu, bu kadro seçimi hakkında şunları söyledi: "PSG'nin kanat bekçisi Achraf Hakimi'ye karşı bu hız stratejisinin ardındaki mantığı anlayabiliyorum. Ancak PSG'nin bu top süren oyuncularına karşı olsaydım, Laimer'i tercih ederdim."
Eski FCB savunma oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden 'FIFA'da (ünlü futbol video simülasyonu, ed.) hep 'Koçun bunun için bir nedeni vardır' denirdi. Bu yüzden Vincent Kompany de baş antrenör. Ben ise onun böyle yapacağına bahse girmezdim."
Höewedes de PSG maçında Davies yerine Laimer'i sahaya sürerdi
Davies sol bek pozisyonunda kendini evinde hissediyor. Bu sezon birçok sakatlık nedeniyle pek çok maçı kaçırdı ve henüz geçmiş yıllardaki dünya klasmanındaki formuna tam olarak kavuşamadı.
Buna karşılık Laimer, aylardır güvenilirliğin timsali. Aslen orta saha oyuncusu olan Laimer, her iki bek pozisyonunda da düzenli olarak etkileyici performanslar sergiledi. Prime'ın yorumcusu Benedikt Höwedes de bu konuda eski takım arkadaşı Hummels ile benzer görüşte: "Ben de şaşırdım. Laimer muhtemelen kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor ve formda. Defansif olarak son derece istikrarlı, özellikle de grup aşamasında burada izlediğimiz maçta (2-1 Bayern lehine, ed.)."
Ve devam etti: "Davies elbette hız getiriyor, Kompany bunu aklında tutacaktır, özellikle de kendi tarafındaki hızlı Hakimi'ye karşı. Yine de benim için bir sürpriz."
Hafta sonu Mainz'da 4-3 kazanılan maçta Davies ve Laimer, FCB'nin ilk 11'inde yer aldı. Kanadalı oyuncu vasat bir performans sergilerken, Avusturyalı oyuncu yeni Alman şampiyonunun en iyi oyuncularından biriydi.
FC Bayern'in PSG deplasmanındaki ilk maçın resmi kadrosu:
- Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane