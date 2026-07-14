"Böyle saygısız açıklamalar yapmak gerçekten çok çirkin": İsviçreli Dünya Kupası yıldızı, eski milli takım kalecisi Jens Lehmann'a sert çıkıştı

"Sanırım İsviçreliler en çok, maçtan sonra Messi'den bir forma falan alabilmeyi umuyorlar," diye açıkladı İsviçre gazetesi Blick'e verdiği röportajda.

Elbette bu küstah sözler İsviçreliler tarafından hiç de hoş karşılanmadı. Nitekim Murat Yakin’in takım, son dünya şampiyonu karşısında sonuna kadar mücadele etti; sayıca üstün olan Arjantinliler, uzatmalarda attıkları iki geç gol sayesinde Dünya Kupası yarı finaline çıkmayı başardı.

"112. dakikada skor 2-1 olana kadar Arjantin'in neredeyse hiç gol şansı yoktu. Çok iyi oynadık ve daha iyi takım bizdik," diyen Akanji, maçın ardından ARD mikrofonuna İsviçre'nin performansını değerlendirdi ve ardından doğrudan Lehmann'a seslendi.

“Jens Lehmann’a da selamlarımı iletiyorum; o, bizim sadece forma değiş tokuşu için burada olduğumuzu söylemişti. Bugün, on kişi olsak bile neler yapabileceğimizi herkes gördü. Yıllardır, bu turnuvada da dahil olmak üzere, bu kadar iyi performanslar sergilememize rağmen bu tür saygısız açıklamaların yapılması bana çok saçma geliyor. Hele de Almanya’nın şu anki durumuna ve son dönemdeki performansına bakıldığında,” dedi 87 kez İsviçre Milli Takımı forması giyen oyuncu.