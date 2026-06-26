Almanya Milli Takımı’nın Curacao (7:1), Fildişi Sahili (2:1) ve Ekvador (1:2) ile oynadığı Dünya Kupası maçları da bunu göstermiyordu: “Kalesine neredeyse hiç şut gelmedi. Gelenler de kurtarması zordu.” Şu ana kadar dört gol yiyen, ancak sadece üç topu kurtaran Neuer, “hala biraz çekingen” görünüyor.

Angerer, Ekvador maçında Jonathan Tah ile yaşanan anlaşmazlığı bunun bir kanıtı olarak görüyor: “Bu tür sahneler Neuer için alışılmadık.” İkinci golde ise “o da fazla tereddüt etti, belki de yumruklarıyla müdahale etmeliydi”.