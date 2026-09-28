Futbol dünyası, 2011-12 Premier League sezonunun dramatik finali hakkında tartışmayı hiçbir zaman gerçekten bırakmadı, ancak eski hakem Mike Dean ile Manchester United efsanesi Wayne Rooney'nin yorumlarının ardından ateş yeniden harlandı.

Dean ve Rooney'nin maç hakkında konuştuğu yeniden gündeme gelen bir klibe yanıt veren Cisse'nin X'teki paylaşımında, eski Liverpool ve Marsilya oyuncusu şunları yazdı: "Sizin böyle saçma sapan konuşmanıza izin vermeyeceğim! Hadi düzgün bir şekilde bir araya gelelim ve bunu konuşalım. Çünkü artık saçmalıklarınızı kabul etmeyeceğim, o yüzden yapalım bunu."

Öfkenin nedeni, QPR'ın başka sahalardaki sonuçlar sayesinde küme düşmekten kurtulduğunu bildiği için maçı sonuna kadar götürebilecek rekabetçi üstünlükten yoksun olduğu ve bunun sonucunda Dzeko ile Aguero'nun, sezonun son saniyelerinde şampiyonluğu Manchester United'ın elinden alan golleri atmasına izin verdiği yönündeki ima.