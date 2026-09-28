AFP
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'Böyle saçma sapan konuşmana izin vermeyeceğim!' - Djibril Cisse, Sergio Aguero'nun Man City'deki ikonik golünden önce QPR'nin 'garip' taktikleri nedeniyle Mike Dean'e yanıt verdi
Cisse, 'saçmalık' komplo teorilerine sert çıktı
Futbol dünyası, 2011-12 Premier League sezonunun dramatik finali hakkında tartışmayı hiçbir zaman gerçekten bırakmadı, ancak eski hakem Mike Dean ile Manchester United efsanesi Wayne Rooney'nin yorumlarının ardından ateş yeniden harlandı.
Dean ve Rooney'nin maç hakkında konuştuğu yeniden gündeme gelen bir klibe yanıt veren Cisse'nin X'teki paylaşımında, eski Liverpool ve Marsilya oyuncusu şunları yazdı: "Sizin böyle saçma sapan konuşmanıza izin vermeyeceğim! Hadi düzgün bir şekilde bir araya gelelim ve bunu konuşalım. Çünkü artık saçmalıklarınızı kabul etmeyeceğim, o yüzden yapalım bunu."
Öfkenin nedeni, QPR'ın başka sahalardaki sonuçlar sayesinde küme düşmekten kurtulduğunu bildiği için maçı sonuna kadar götürebilecek rekabetçi üstünlükten yoksun olduğu ve bunun sonucunda Dzeko ile Aguero'nun, sezonun son saniyelerinde şampiyonluğu Manchester United'ın elinden alan golleri atmasına izin verdiği yönündeki ima.
- AFP
'Garip' taktikler mercek altında
Tartışma, Dzeko'nun 90+2. dakikada attığı beraberlik golünün ardından yaşanan belirli bir oyun anı etrafında dönüyor. QPR orta noktadan oyuna yeniden başlarken topu hemen Manchester City yarı sahasının derinlerine doğru şişirdi ve böylece topu fiilen Roberto Mancini'nin takımına geri vermiş oldu.
Karşılaşmada orta hakem olarak görev yapan Dean, o anda konuk ekibin karar alma sürecini anlamakta zorlandığını itiraf etti. Şöyle dedi: "QPR ligde kaldığını anladığında, bence Mackie maç hâlâ devam ederken sahada kutlama yapıyordu. Onlar (City) skoru 2-2 yapıyor, onlar da (QPR) topu sadece geri vurup onlara veriyor. Biz de, 'neler oluyor, neden topu hemen geri veriyorlar?' diye düşündük. Bunu kulaklıktan söyledim. Gerçekten tuhaf bir andı. Santrayı yapıp topu doğrudan onlara vermek. Dördüncü hakem Neil Swarbrick, 'dikkatini koru, bir şey olacak' dedi. Bir şey olacağını hissediyordunuz. Bunu anlayabiliyordunuz."
Rooney de şüphe korosuna katıldı
Rooney, o öğleden sonra yaşananların en sesli eleştirmenlerinden biri oldu; doğal olarak böylesine yürek burkan bir şekilde şampiyonluğu kaybetmenin acısını hissetti. Şu anki Plymouth Argyle teknik direktörü, o günkü QPR kadrosunda Etihad Stadyumu ile önemli bağları olan birçok oyuncunun yer aldığını, bunlar arasında Nedum Onuoha ve Shaun Wright-Phillips'in yanı sıra fevri Joey Barton'ın da bulunduğunu belirtti.
Ayrı bir sosyal medya paylaşımında Cisse, suçu yeniden Manchester United'ın 38 maçlık sezon boyunca yaşadığı başarısızlıklara yükledi. Takipçilerine açıkça şu soruyu yöneltti: "Ligde 5 maç kaybetmeleri ve ligi kazanmak için son maçı beklemeleri bizim suçumuz mu???"
- AFP
Maç sonrası kutlamaları savunmak
United taraftarları için bir diğer tartışma konusu da, Cisse'nin son düdüğün ardından sahada Manchester City oyuncularıyla kutlama yaparken görülmesi olmuştu. Forvetin Samir Nasri'ye sarıldığı görüntüler, profesyonel mesafeden yoksun olduğunun "kanıtı" olarak sık sık kullanıldı.
Daha önce FourFourTwo'ya şöyle demişti: "Bu suçlamaya artık katlanmayacağım. Nasri ile kutlama yapıyordum. Mario Balotelli, Aguero ya da başka biriyle kutlama yapmadım. 15 yıldır arkadaşım olan kardeşim Samir ile kutlama yaptım. Arkadaşım için ve bizim de ligde kalmayı başarmamız nedeniyle mutluydum. Man City umurumda değil. Arkadaşım, İngiltere'de geçirdiği uzun yılların ardından sonunda Premier League'i kazandı ve ben onun adına da kendim adına da mutluydum. Hepsi bu."
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