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'Böyle olmasını beklemiyordum' - Federico Valverde, Real Madrid'in yeni patronu Mourinho yönetimindeki hayatını anlattı
Mourinho hakkında şaşırtıcı ilk izlenimler
Real Madrid, sezon öncesi turundaki etkileyici ivmesini sürdürdü ve Budapeşte'de Ferencvaros'u zorlu geçen maçta 2-1 yenerek yenilmezlik serisini dört maça çıkardı. Karşılaşma bir kondisyon çalışması niteliği taşısa da, Santiago Bernabeu'ya teknik direktör olarak ikinci kez dönen Mourinho'nun artan etkisini de gözler önüne serdi.
Valverde, Mourinho'nun gelişinden bu yana soyunma odasındaki atmosfer hakkında açık konuştu ve zor biri olduğuna dair ününün, şaşırtıcı derecede kişisel bir yaklaşımla dengelendiğini belirtti. Uruguaylı orta saha oyuncusu, tecrübeli teknik adamın kendisini kulüp kültürüne yeniden nasıl entegre ettiğinden etkilendiğini söyledi. Valverde, "Onunla geçirdiğim birkaç günde Mourinho'nun böyle olmasını beklemiyordum. Çok ulaşılabilir biri. Sonuçta o, kişiliğiyle orada olan biri" dedi.
- Getty Images Sport
“Bazen sert oluyor”
Mourinho'nun dönüşü zorluklardan uzak olmadı; teknik direktör, taktik uygulamayla değişen fiziksel kondisyon seviyeleri arasında denge kurması gereken bir sezon öncesi dönemden geçiyor. Mourinho yönetimindeki taktik değişim de hâlâ devam eden bir süreç. Takım, Bernabeu'da geleneksel olarak beklenen yaratıcılığı korurken daha katı bir savunma yapısı üzerinde çalışıyor.
Valverde, sezon öncesinin mevcut aşamasının tam kadro yeniden bir araya gelmeden önce bu "fikirleri" yerleştirmek açısından kritik olduğunu belirtti. "Bazen sert oluyor ama bence gelişmenin yolu bu. Bize nasıl davrandığını, bana nasıl davrandığını seviyorum" dedi.
"Teknik direktörün istediğini yapmaya, onun fikirlerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Çok sayıda oyuncumuz eksik ama adım adım gelişiyoruz."
'Büyülü' Bernardo Silva'nın gelişi
Teknik direktör değişikliği manşetlere damga vurmuş olsa da, Bernardo Silva'nın Manchester City'den gelişi de Madrid cephesine yeni bir heyecan kattı. Portekizli oyun kurucu, Ferencvaros karşısında ilk maçına çıktı ve Valverde de yeni takım arkadaşının şimdiden kadro üzerinde yarattığı etkiyi övmekte gecikmedi.
"Bernardo büyülü bir oyuncu, aynı zamanda çok komik ve eğlenceli. Muhteşem. Dürüst olmak gerekirse, ondan gerçekten keyif alıyorum. Her gün büyülü bir oyuncu. Gerçekten muhteşem bir insan, mükemmel biri ve tüm takıma çok iyi uyum sağladı. Hem rakip olarak hem de bir oyuncu olarak ona her zaman hayranlık duydum. Bugün onun bizimle olması büyük bir mutluluk," diye ekledi.
- Getty Images Sport
Pazubandın ağırlığı
Birinci kaptanlık rolünü üstlenmek, uzun süredir kulübün efsane orta saha oyuncularının manevi halefi olarak görülen Valverde için çok önemli bir an. Uruguaylı oyuncu, yıllar boyunca Madrid'in değerlerini benimsedi ve bu geçiş döneminde gruba liderlik etmek için kendisini iyi hazırlanmış hissediyor.
"Evet, tabii ki. Zaten yıllardır bir nevi üçüncü ya da ikinci kaptan gibi hareket ediyorum. Bu, keyif aldığım bir rol ve büyük onur ile gurur duyduğum bir görev. Çok şey öğrendim ve tüm takım arkadaşlarımın kendilerini rahat hissetmesi için soyunma odasında ve sahada elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum," diye açıkladı.
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