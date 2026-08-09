Real Madrid, sezon öncesi turundaki etkileyici ivmesini sürdürdü ve Budapeşte'de Ferencvaros'u zorlu geçen maçta 2-1 yenerek yenilmezlik serisini dört maça çıkardı. Karşılaşma bir kondisyon çalışması niteliği taşısa da, Santiago Bernabeu'ya teknik direktör olarak ikinci kez dönen Mourinho'nun artan etkisini de gözler önüne serdi.

Valverde, Mourinho'nun gelişinden bu yana soyunma odasındaki atmosfer hakkında açık konuştu ve zor biri olduğuna dair ününün, şaşırtıcı derecede kişisel bir yaklaşımla dengelendiğini belirtti. Uruguaylı orta saha oyuncusu, tecrübeli teknik adamın kendisini kulüp kültürüne yeniden nasıl entegre ettiğinden etkilendiğini söyledi. Valverde, "Onunla geçirdiğim birkaç günde Mourinho'nun böyle olmasını beklemiyordum. Çok ulaşılabilir biri. Sonuçta o, kişiliğiyle orada olan biri" dedi.