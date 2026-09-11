Como, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçını sahasında RB Leipzig'i 4-1 yenerek muhteşem bir şekilde kutladı. Tarihi karşılaşma, yaz aylarında UEFA'nın katı standartlarını karşılamak için yenilenen Stadio Sinigaglia'da oynandı.

Dikkat çekici şekilde, Lariani'nin dört golünün tamamı, geçen sezon kulübün Avrupa'nın en üst düzey sahnesine çıkmasını sağlayan oyunculardan geldi. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao ve sonradan oyuna giren Maxi Perrone, rüya gibi bir kıtasal debutu taçlandırmak için fileleri havalandırdı.

Leipzig adına Andrija Maksimovic müthiş bir teselli golü attı, ancak bu gol coşkulu kutlamaların önüne geçemedi. İtalyan ekibi, tutkulu taraftarlarının önünde oyunu baştan sona net biçimde domine etti.