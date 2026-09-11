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Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

‘Böyle geceler için kaldım!’ - Nico Paz, Como’nun Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’i 4-1’lik tarihi yenilgiye uğratmasına tepki gösterdi

N. Paz
Como
Şampiyonlar Ligi
Como - RB Leipzig
RB Leipzig

Nico Paz, Como'nun tarihteki ilk Şampiyonlar Ligi maçında RB Leipzig'i 4-1 mağlup etmesinin ardından takımda kalmakla "doğru tercihi yaptığını" söyledi. Arjantinli oyun kurucu, Lariani'nin Avrupa'nın bir numaralı kulvarındaki ilk maçını etkileyici bir şekilde kutladığı Stadio Sinigaglia'da tarihi geceyi kutladı.

  • Como, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilke imza atıyor

    Como, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçını sahasında RB Leipzig'i 4-1 yenerek muhteşem bir şekilde kutladı. Tarihi karşılaşma, yaz aylarında UEFA'nın katı standartlarını karşılamak için yenilenen Stadio Sinigaglia'da oynandı.

    Dikkat çekici şekilde, Lariani'nin dört golünün tamamı, geçen sezon kulübün Avrupa'nın en üst düzey sahnesine çıkmasını sağlayan oyunculardan geldi. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao ve sonradan oyuna giren Maxi Perrone, rüya gibi bir kıtasal debutu taçlandırmak için fileleri havalandırdı.

    Leipzig adına Andrija Maksimovic müthiş bir teselli golü attı, ancak bu gol coşkulu kutlamaların önüne geçemedi. İtalyan ekibi, tutkulu taraftarlarının önünde oyunu baştan sona net biçimde domine etti.

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  • Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Paz transfer kararından memnun

    Real Madrid'ın eski genç yeteneği Paz, Como'nun başarısında kilit rol oynadı ve son düdüğün ardından büyük mutluluğunu dile getirdi. Arjantin milli oyuncusu, yaz aylarında başka bir yere gitme fırsatını geri çevirmiş, böyle gecelerin tercihinin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini söylemişti.

    "Tarihi bir geceydi, inanılmaz bir maç çıkardık, bu maçı oynamak için çok heyecanlıydık ve gerçekten çok mutluyuz," dedi Paz, Sky Sport Italia'ya. "Kalmak istememin nedeni böyle gecelerdi, en çok burada gelişeceğimi biliyordum ve kararımdan gerçekten çok memnunum. Doğru seçimi yaptım."

  • Baturina Avrupa sahnesinde parlıyor

    Birçok Como oyuncusunun Avrupa kupalarındaki ilk maçlarına çıkıyor olması düşünüldüğünde, bu an daha da dikkat çekiciydi. Üst düzey deneyim eksikliğine rağmen ev sahibi ekip, turnuvanın büyüklüğü karşısında ezilmedi. Skoru açan ve kritik bir asist yapan Baturina, övgülerin odağındaki isim oldu.

    "Baturina inanılmaz bir oyuncu, Leipzig'e zarar verebileceği alanı gördü ve olağanüstü bir iş çıkardı" dedi Paz.

    Şöyle ekledi: "3-1 önde olduğumuz için ikinci yarıda daha fazla savunma yapmak zorundaydık. Son dakikalarda o asist için enerjiyi nereden bulduğumu bilmiyorum ama sonuna kadar mücadele ettim!"

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  • Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    İtalya’yı temsil ediyor

    Como'nun ezici galibiyeti, yerel rakiplerinin Avrupa'daki sıkıntıları düşünüldüğünde daha da fazla öne çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nin 1. maç gününde galibiyet alan tek İtalyan takım oldular.

    Ağır toplar Inter ve Napoli'nin ikisi de hayal kırıklığı yaratan yenilgiler alırken, Roma Fenerbahçe karşısında 1-1'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Bu da Como'nun Leipzig gibi Avrupa'nın tecrübeli ekiplerine karşı aldığı mesaj niteliğindeki galibiyeti daha da etkileyici hale getiriyor.

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