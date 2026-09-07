Skriniar, hızla gelişmesi gereken taktik alanları ayrıntılı şekilde anlattı; daha fazla takım kompaktlığı ve baskı anlarında daha iyi karar alma çağrısı yaptı. Ayrıca takımın hücumda daha net çözümler üretmesi gerektiğini de belirtti.

Fenerbahçe, maçın son bölümünde Beşiktaş'ın savunma hattını aşmakta zorlandı ve büyük ölçüde N'Golo Kante'nin ortalarına bel bağladı, ancak konuk ekip bunları karşıladı.

Skriniar, "Hücumda da savunmada da gelişmemiz gerekiyor, özellikle de kompakt kalma konusunda" diye ekledi. "Ne zaman baskı yapmamız, ne zaman yakın kalmamız gerektiğini bilmeliyiz; aynı zamanda hücumda daha fazla seçenek üretmeliyiz."