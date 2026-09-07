ZUMA Press Wire
Çeviri:
'Böyle devam edemeyiz!' Fenerbahçeli takım arkadaşlarına sert uyarıda bulunan Milan Skriniar
Skriniar'ın golü derbi mağlubiyetini önlemeye yetmedi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig sezonunun dördüncü haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a sahasında 2-1 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı. Milan Skriniar, ceza sahası içindeki seken topu değerlendirerek 26. dakikada ev sahibi ekibi öne geçirdi.
Ancak Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile karşılık verdi ve Dusan Vlahovic, Chobani Stadyumu'nda 73. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi.
Bu sonuç, ilk yarıda İrfan Can Kahveci'nin golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi ve Mason Greenwood'un yan ağlarda kalması sonrası Fenerbahçe'yi kaçan fırsatları düşünmeye itti.
- Anadolu Agency
Kaptandan takıma uyarı ateşi
Son düdüğün ardından konuşan golcü ve kaptan Skriniar, takımının performansına dair samimi bir değerlendirmede bulundu. Slovak savunmacı, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kontra ataklarda alan değerlendirmesi için fazlasıyla özgürlük tanıdığını kabul etti.
Skriniar, kadronun hem yurt içi hem de Avrupa kupalarında daha fazla aksilik yaşamamak için standartlarını derhal yükseltmesi gerektiğini vurguladı.
"Rakibimize çok fazla alan verdik ve çok açık oynadık" diyen Skriniar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların kontra ataklarla fırsatlar yaratmak istediğini biliyorduk. Elbette bu şekilde devam edemeyiz. Sadece daha iyi olmak zorundayız."
Savunmadaki ve hücumdaki zaaflar gözler önüne serildi
Skriniar, hızla gelişmesi gereken taktik alanları ayrıntılı şekilde anlattı; daha fazla takım kompaktlığı ve baskı anlarında daha iyi karar alma çağrısı yaptı. Ayrıca takımın hücumda daha net çözümler üretmesi gerektiğini de belirtti.
Fenerbahçe, maçın son bölümünde Beşiktaş'ın savunma hattını aşmakta zorlandı ve büyük ölçüde N'Golo Kante'nin ortalarına bel bağladı, ancak konuk ekip bunları karşıladı.
Skriniar, "Hücumda da savunmada da gelişmemiz gerekiyor, özellikle de kompakt kalma konusunda" diye ekledi. "Ne zaman baskı yapmamız, ne zaman yakın kalmamız gerektiğini bilmeliyiz; aynı zamanda hücumda daha fazla seçenek üretmeliyiz."
- Middle East Images
Sıradaki rakip Avrupa sınavında Roma
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki yüksek profilli açılış karşılaşmasına hazırlanırken derbi hayal kırıklığını hızla geride bırakmak zorunda.
Türk ekibi, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te ilk Şampiyonlar Ligi maç gününde İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayarak sahalara dönecek.
Skriniar ve takım arkadaşları, Avrupa'dan rakiplerine karşı olumlu bir sonuç almak için bu taktiksel ayarlamaları hemen uygulamaya koymaya çalışacak.
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