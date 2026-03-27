"The Anfield Wrap" ile yaptığı röportajda, Reds'in eski teknik direktörü özellikle Mısırlı oyuncunun kariyerine hayran kaldı.
"Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini hayal bile edemezdim": Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılmasının ardından sessizliğini bozdu
""Nereden geldiği, neler yaşadığı ve bize neler kattığı - inanılmaz. Onunla çalışırken, genel tabloya bakıldığında rakamlar absürt, eşsiz," diyen Klopp, Premier League'de LFC'nin rekor golcüsü olan Salah'ın sayısız rekoruna atıfta bulundu. "Belki on yıl sonra burada oturuyoruz ve belki Ekitike onun rekorunu kırıyor, ama bu zor olacak."
Klopp'un göreve gelmesinden iki yıl sonra, 2017'de Salah 42 milyon euroya AS Roma'dan Anfield'a transfer olduğunda, başarılı teknik direktör bile onun Liverpool kulüp tarihinin en iyi üçüncü golcüsü olacağını tahmin etmemişti. "Bu bir zevk, bir meydan okuma, her iki tarafın da sıkı çalışması ve inanılmaz bir sonuçtu," diyen Red Bull Global Futbol Başkanı, şunları vurguladı: "Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini hayal bile edemezdim - onun sergilediği rakamlar, performansları, ki bunlardan bazıları kesinlikle aşılamayacak."
Salah ile birlikte bir şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da kazanan Klopp ise şunları ekledi: "Şimdiden geriye dönüp bakıyorum ve böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğuna inanamıyorum. Attığı goller, gösterdiği istikrar, her zaman daha da büyük olma arzusu ve hırsı."
Mo Salah, Liverpool'un en golcü oyuncuları sıralamasında üçüncü sırada
Salah, Reds formasıyla bugüne kadar oynadığı toplam 435 maçta 255 gol ve 112 asist kaydetti. Takımın tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında ikinci sırada yer alan Roger Hunt (280 gol) ve birinci sırada yer alan Ian Rush’ı (339 gol) geçmesi artık mümkün değil. Üstelik son zamanlarda her şey planlandığı gibi gitmemişti. Geçen yılın Nisan ayında, zorlu görüşmelerin ardından sözleşmesini 2027'ye kadar iki yıl daha uzattı.
Bu sezon ise Salah, en iyi performansını sergilemekte zorlanıyor ve ligde nispeten az sayıda, 11 gol katkısı kaydetti. Kupa müsabakalarında ise 8 gol katkısı daha yaptı. Ancak Liverpool da şampiyonluk unvanını koruyan takım olarak beklentileri karşılayamıyor ve şu anda ligde beşinci sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını bile tehlikeye atıyor.
Salah: "Yaz aylarında kulüpten büyük isimlerden biri ayrılacak"
"Sezonun geri kalanını başarılı bir şekilde geçirebilmesini umuyorum – tabii Mo'nun bunu ancak takımın maçları kazanması ve kendisinin gol atmasıyla başarabileceğini biliyorum," diyen Klopp, sözlerine şöyle devam etti: "Yaz aylarında kulüpten büyük bir isim ayrılıyor – bakalım bir sonraki durağı neresi olacak."
33 yaşındaki Salah, Salı günü kendisinin de duyurduğu gibi, 24 Mayıs'ta Premier Lig sezonunun son maçında Anfield'da veda edecek. Geleceği ise henüz belirsiz. Özellikle Suudi Arabistan ve MLS'den ilgi olduğu söyleniyor.
Mohamed Salah: Bu sezonki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 34 Oynama süresi 2685 Gol 10 Asist 9