"Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini hayal bile edemezdim": Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılmasının ardından sessizliğini bozdu

""Nereden geldiği, neler yaşadığı ve bize neler kattığı - inanılmaz. Onunla çalışırken, genel tabloya bakıldığında rakamlar absürt, eşsiz," diyen Klopp, Premier League'de LFC'nin rekor golcüsü olan Salah'ın sayısız rekoruna atıfta bulundu. "Belki on yıl sonra burada oturuyoruz ve belki Ekitike onun rekorunu kırıyor, ama bu zor olacak."

Klopp'un göreve gelmesinden iki yıl sonra, 2017'de Salah 42 milyon euroya AS Roma'dan Anfield'a transfer olduğunda, başarılı teknik direktör bile onun Liverpool kulüp tarihinin en iyi üçüncü golcüsü olacağını tahmin etmemişti. "Bu bir zevk, bir meydan okuma, her iki tarafın da sıkı çalışması ve inanılmaz bir sonuçtu," diyen Red Bull Global Futbol Başkanı, şunları vurguladı: "Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini hayal bile edemezdim - onun sergilediği rakamlar, performansları, ki bunlardan bazıları kesinlikle aşılamayacak."

Salah ile birlikte bir şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da kazanan Klopp ise şunları ekledi: "Şimdiden geriye dönüp bakıyorum ve böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğuna inanamıyorum. Attığı goller, gösterdiği istikrar, her zaman daha da büyük olma arzusu ve hırsı."