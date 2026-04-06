Sky 90 programında, Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior ve onun sahadaki davranışları hakkında sert sözler sarf etmekle kalmadı, aynı zamanda kulübün son dönemdeki tutumuna da eleştiriler yöneltti. "Vinicius elbette harika bir oyuncu, ancak durmadan provokasyon yapıyor," diye söze başlayan Matthäus, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu sahada sert bir şekilde yakaladığınızda, sadece şikayet ediyor, sonra ağlıyor. Bu tavırları biraz tipik."

Real'in 2024 Ballon d'Or galasını boykot etmesi, 65 yaşındaki Matthäus'a göre doğru değildi: "Rodri Dünya'nın En İyi Futbolcusu seçildi, sonra dediler ki: 'Evet, haksızlık, bizden biri olmalıydı.' O yüzden boykot ediyoruz. Böyle bir şey yapılmaz. Rakiplere, diğer takımlara ve oyunculara saygıdan dolayı – böyle bir şey yapılmaz. Basın da bunu olumsuz karşıladı ve böylece büyük başarılar elde etmiş ve çok büyük bir geçmişi olan bir kulüp, bir şekilde itibarını kaybediyor."

Matthäus'un sonucu: "Ben de Real Madrid'in son yıllarda sergilediği tavrı doğru bulmuyorum."