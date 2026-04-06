Eski kulübü Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı maç öncesinde, eski Dünya'nın En İyi Futbolcusu Lothar Matthäus, İspanyol devini eleştirdi.
"Böyle bir şey yapılmaz": Lothar Matthäus, FC Bayern maçından önce Real Madrid'i sert bir şekilde eleştirdi
Sky 90 programında, Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior ve onun sahadaki davranışları hakkında sert sözler sarf etmekle kalmadı, aynı zamanda kulübün son dönemdeki tutumuna da eleştiriler yöneltti. "Vinicius elbette harika bir oyuncu, ancak durmadan provokasyon yapıyor," diye söze başlayan Matthäus, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu sahada sert bir şekilde yakaladığınızda, sadece şikayet ediyor, sonra ağlıyor. Bu tavırları biraz tipik."
Real'in 2024 Ballon d'Or galasını boykot etmesi, 65 yaşındaki Matthäus'a göre doğru değildi: "Rodri Dünya'nın En İyi Futbolcusu seçildi, sonra dediler ki: 'Evet, haksızlık, bizden biri olmalıydı.' O yüzden boykot ediyoruz. Böyle bir şey yapılmaz. Rakiplere, diğer takımlara ve oyunculara saygıdan dolayı – böyle bir şey yapılmaz. Basın da bunu olumsuz karşıladı ve böylece büyük başarılar elde etmiş ve çok büyük bir geçmişi olan bir kulüp, bir şekilde itibarını kaybediyor."
Matthäus'un sonucu: "Ben de Real Madrid'in son yıllarda sergilediği tavrı doğru bulmuyorum."
Markus Babbel, Real Madrid hakkında: "Avrupa'nın en sevimsiz kulübü"
1990 Dünya Şampiyonu'na benzer şekilde, eski Bayern takım arkadaşı Markus Babbel de Pazar günü benzer bir açıklama yaptı. Sport 1 kanalındaki 'Doppelpass' programında Babbel şöyle dedi: "Real, Avrupa'nın en sevimsiz kulübü ve Bayern'in turu geçmesi çok güzel olurdu." Bu sözler seyirciler tarafından büyük alkışla karşılandı. Talk şovda, 2024 Ballon d'Or skandalı da ele alınan konular arasındaydı.
Bayern ve Real, Salı akşamı Bernabeu'da oynanacak çeyrek final ilk maçında ilk kez karşı karşıya gelecek. Rövanş maçı ise sekiz gün sonra Allianz Arena'da oynanacak. Matthäus, bu eşleşmede formda olan FC Bayern'in favori olduğunu düşünüyor: "Real'de, eskiden büyük Real Madrid'de görmediğim bazı zayıflıklar görüyorum. Bunu teknik direktör değişikliklerinden de görebilirsiniz. Bu durum izler bırakıyor."
Ve devam ediyor: "Mbappe uzun süredir sakat, Vinicius hakkında çok tartışılıyor – sadece sportif performansları hakkında değil. Real'de FC Bayern için büyük bir avantaj olarak gördüğüm birçok başka konu var."
