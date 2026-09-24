ZUMA Press Wire
Çeviri:
'Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum!' - Jude Bellingham, turnuvanın sona ermesinden iki ay sonra sürpriz Dünya Kupası ödülünü aldıktan sonra şaşkınlığını gizleyemedi
Turnuvadaki kahramanlıkların geç gelen takdiri
Bellingham, yaz turnuvasında sekiz maçta yedi gol attı ve bir Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı. Orta saha oyuncusu, Meksika ve Norveç'e karşı ikişer gol kaydetti, ardından Fransa'ya karşı üçüncülük play-off'undaki galibiyette bir kez daha fileleri havalandırdı.
Nihai gol sayısı onu turnuvanın gol krallığı sıralamasında ortak üçüncü sıraya taşıdı; önünde yalnızca Kylian Mbappe ile Lionel Messi yer aldı. Ancak Real Madrid oyuncusu, turnuva boyunca bir asist yapıp Norveçli forvetin asist hanesinin sıfırda kalması sayesinde Erling Haaland'ı geride bırakarak Bronz Ayakkabı'nın tek sahibi oldu.
- AFP
"Bunun bir şey olduğunu bilmiyordum"
Bellingham, kişisel JB5 uygulamasında, yeni teslim edilen ödülünün sunum kutusunda durduğu bir fotoğraf paylaştı. 23 yaşındaki oyuncu, bu ödülle ilgili şaşkınlığını dile getirirken, ödülün varlığından tamamen habersiz olduğunu açıkça kabul etti.
Bellingham, görselin yanına, "Dünya Kupası'ndan bronz ayakkabı... Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ama yine de teşekkürler" notunu düştü.
FIFA Bronz Ayakkabı, İspanya'daki 1982 turnuvasından bu yana veriliyor. Daha önce bu ödülü alanlar arasında Zico, Gary Lineker, Ronaldo ve Neymar gibi futbol ikonları da bulunuyor. Bellingham'ın yedi gollük performansı, üçüncülük ödülünü kazanan bir oyuncu tarafından kaydedilen gelmiş geçmiş en yüksek toplam olarak öne çıkıyor.JB5 App
England ile unutulmaz bir yaz
Yaz turnuvası, Bellingham'ın dördüncü büyük uluslararası turnuvası oldu ve yıldız performansları ona daha sonra Turnuvanın Takımı'nda yer kazandırdı. Kuzey Amerika'daki üretken formu, milli takım kariyerindeki toplam gol sayısını iki katından fazla artırdı; bu sayı şu anda 56 maçta 13 gole ulaştı.
Katkıları, Thomas Tuchel'in takımının yarı finale yükselmesinde hayati önem taşıdı; burada önce Arjantin'e yenildiler, ardından Fransızlara karşı üçüncülüğü aldılar. Real Madrid'in orta saha oyuncusu bu ivmeyi iç sezona da sorunsuz şekilde taşıdı ve La Liga'daki ilk yedi maçında üç gol ve üç asist kaydetti.
- AFP
Tuchel'in yeniden şekillenen kadrosu sahalara geri dönüyor
Bellingham, mevcut arada İngiltere'nin Uluslar Ligi'nde yeniden sahne almasıyla birlikte şimdi milli takımdaki gol sayısını artırmaya çalışacak. İngiltere, cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda dünya şampiyonu İspanya'yı ağırlayacak ve bu karşılaşma, temmuz ortasındaki Dünya Kupası play-off'undan bu yana ilk maçı olacak.
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