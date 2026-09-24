Bellingham, yaz turnuvasında sekiz maçta yedi gol attı ve bir Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı. Orta saha oyuncusu, Meksika ve Norveç'e karşı ikişer gol kaydetti, ardından Fransa'ya karşı üçüncülük play-off'undaki galibiyette bir kez daha fileleri havalandırdı.

Nihai gol sayısı onu turnuvanın gol krallığı sıralamasında ortak üçüncü sıraya taşıdı; önünde yalnızca Kylian Mbappe ile Lionel Messi yer aldı. Ancak Real Madrid oyuncusu, turnuva boyunca bir asist yapıp Norveçli forvetin asist hanesinin sıfırda kalması sayesinde Erling Haaland'ı geride bırakarak Bronz Ayakkabı'nın tek sahibi oldu.



