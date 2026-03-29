"Böyle bir şey olamaz" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, Mauricio Pochettino'nun takımını "şok eden" "tuhaf" olaylar karşısında şaşkın
ABD Erkek Milli Takımı, Belçika karşısında ikinci yarıda çöküş yaşadı
Bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde, ABD milli takımı yeni iç saha formalarını önde gelen bir Avrupa rakibi karşısında ilk kez giydi. Söz konusu forma, ülke bayrağına atıfta bulunarak kırmızı ve beyaz dalgalı yatay şeritlerden oluşuyor ve mavi şortla tamamlanıyor.
Belçika ise deplasman formasıyla sahaya çıkmaya karar verdi. Bu forma çoğunlukla beyaz, pembe ve açık mavi detaylara sahip ve beyaz şortla eşleştirilmiş. Maç başlamadan önce, her iki formanın da herhangi bir sorun yaşanmaması için yeterince farklı olduğu belirlendi.
Sahaya çıkan oyuncular, bu sürece yeterince özen gösterilmediğine inanıyor. Pulisic, dost ve düşmanları ayırt etmekte zorlananlar arasında yer alıyor. AC Milan forveti, USMNT'nin o gün yeterince iyi oynamadığını kabul ediyor; ilk yarıyı 1-1 berabere tamamlayan takım, ikinci yarıda çöküş yaşadı. Ancak Pulisic, görsel karışıklığı önlemek için daha fazla önlem alınması gerektiğine inanıyor.
Pulisic, forma renklerinin çakışmasına şaşırdı
Pulisic maçtan sonra gazetecilere şunları söyledi: “Bu kesinlikle bir mazeret değil, çünkü her iki takım da bununla başa çıkmak zorunda, ama bu... böyle bir şey olmamalı. Biraz tuhaftı.”
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Zor bir durum. Çoğu zaman topu aldığınızda başınızı kaldırıp baktığınızda, bir şeye odaklanamıyorsunuz. Sadece forma renginden yola çıkabiliyorsunuz. İşler böyle yürüyor. Ve renkler birbirine çok benzediğinde, bu zor oluyor.”
Pulisic, maç öncesi ısınma tişörtleri çıkarıldığında bu sorunun her iki takımın oyuncuları tarafından da fark edildiğini belirterek şöyle devam etti: “Herkes biraz şok oldu.”
Maç görevlileri tarafından onaylanan forma seçimi
ESPN, ABD Futbol Federasyonu’nun bir sözcüsünden, “maç öncesinde forma renkleri arasında çakışma olup olmadığını kontrol etmek için çok aşamalı bir süreç yürütüldüğü” bilgisini aldı. Bu süreç kapsamında ABD Milli Takımı, Belçika’dan “kontrast oluşturmayan formalarını giymelerini” talep etti.
Her iki formanın görüntüleri "maç hakemlerine gönderildi ve ardından formaların incelendiği bir maç koordinasyon toplantısı düzenlendi". Maç günü hakemlere formalar bir kez daha gösterildi ve "hakemler hiçbir zaman bir çakışma olduğunu düşündüklerini belirtmediler".
Pulisic bu değerlendirmeye katılmasa da, Weston McKennie de maç yetkililerinin önemli bir hataya düştüğünü düşünenlerden biri. İtalya'da sözleşme uzatımı imzalayan Juventus orta saha oyuncusu, Belçika karşısında işlerin gerekenden daha zor gittiğini belirtti.
Forma çakışmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bunu maçın bir mazereti olarak göstermeyeceğim, ama kesinlikle biraz zordu.
“Hangi takımın hangi takım olduğunu anlamak için hızlıca baktığınızda, neredeyse 50-50 gibi bir durum vardı. Bu yüzden karar vermeden önce topu biraz daha uzun süre tutmak ya da bir oyuncuya tek vuruşla pas vermek zorundaydınız.”
ABD Milli Takımı'nın fikstürü: Sırada Ronaldo'suz Portekiz ile karşılaşma var
Beş maçlık yenilmezlik serisi sona eren ABD Milli Takımı, Salı günü Portekiz ile oynayacağı maç için Gürcistan'da kalacak. Sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Cristiano Ronaldo, bu maçta forma giymeyecek ancak bu yaz Amerika'da düzenlenecek bir başka büyük turnuvada yer alacak.