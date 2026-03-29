"Böyle bir şey olamaz" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, Mauricio Pochettino'nun takımını "şok eden" "tuhaf" olaylar karşısında şaşkın

ESPN, ABD Futbol Federasyonu’nun bir sözcüsünden, “maç öncesinde forma renkleri arasında çakışma olup olmadığını kontrol etmek için çok aşamalı bir süreç yürütüldüğü” bilgisini aldı. Bu süreç kapsamında ABD Milli Takımı, Belçika’dan “kontrast oluşturmayan formalarını giymelerini” talep etti.

Her iki formanın görüntüleri "maç hakemlerine gönderildi ve ardından formaların incelendiği bir maç koordinasyon toplantısı düzenlendi". Maç günü hakemlere formalar bir kez daha gösterildi ve "hakemler hiçbir zaman bir çakışma olduğunu düşündüklerini belirtmediler".

Pulisic bu değerlendirmeye katılmasa da, Weston McKennie de maç yetkililerinin önemli bir hataya düştüğünü düşünenlerden biri. İtalya'da sözleşme uzatımı imzalayan Juventus orta saha oyuncusu, Belçika karşısında işlerin gerekenden daha zor gittiğini belirtti.

Forma çakışmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bunu maçın bir mazereti olarak göstermeyeceğim, ama kesinlikle biraz zordu.

“Hangi takımın hangi takım olduğunu anlamak için hızlıca baktığınızda, neredeyse 50-50 gibi bir durum vardı. Bu yüzden karar vermeden önce topu biraz daha uzun süre tutmak ya da bir oyuncuya tek vuruşla pas vermek zorundaydınız.”