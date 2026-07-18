Hem Tuchel hem de Equipe Tricolore’nin milli takım teknik direktörü olarak 187. ve son maçına çıkan Didier Deschamps, hafta ortasında yarı finalde aldıkları yenilgilerin ardından, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvada bronz madalya maçına, kadrolarında yedi değişiklik yaparak takımlarını sahaya sürdüler.
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Böyle bir şey en son neredeyse 60 yıl önce yaşanmıştı! Fransa, Miami’de İngiltere karşısında korkunç bir ilk yarı geçirdi
İlk golün atılması tam iki dakika 14 saniye sürdü. Harry Kane’in yerine ilk 11’de yer alan İngiltere kaptanı Declan Rice, uzak mesafeden soğukkanlı bir vuruşla skoru 1-0’a getirdi.
Fransa buna cevap vermek istedi, ancak Mbappé, Bayern Münih’ten Michael Olise ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’den Desire Doue’nin yer aldığı hücum hattı sürekli top kaybı yaşadı ve İngiltere’ye kontra atak yapma ve gol atma fırsatı verdi. Ezri Konsa, Rice’ın köşe vuruşunun ardından golü attı (18.), Bukayo Saka ise iki gol kaydetti (37., 45.+1).
Fransa dört gol yedi: 1968 Avrupa Şampiyonası’ndaki fiyasko örnek olarak gösteriliyor
Böylece Fransızlar, Nisan 1968’den bu yana ilk kez bir ilk yarıda dört gol yemiş oldu. O zamanlar, Yugoslavya’ya karşı alınan 1-5’lik yenilgi, İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine giden yolda elenmelerine neden olmuştu.
Deschamps, devre arasında “felaket bir performans”tan bahsetti ve ikinci yarıya dört oyuncu değişikliği yaparak başladı.
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