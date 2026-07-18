Böyle bir şey en son neredeyse 60 yıl önce yaşanmıştı! Fransa, Miami’de İngiltere karşısında korkunç bir ilk yarı geçirdi

Böylece Fransızlar, Nisan 1968’den bu yana ilk kez bir ilk yarıda dört gol yemiş oldu. O zamanlar, Yugoslavya’ya karşı alınan 1-5’lik yenilgi, İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine giden yolda elenmelerine neden olmuştu.

Deschamps, devre arasında “felaket bir performans”tan bahsetti ve ikinci yarıya dört oyuncu değişikliği yaparak başladı.







