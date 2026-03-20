Thun kasabası, aynı adı taşıyan göl ve etkileyici bir dağ manzarasıyla çevrilidir. Bir şatosu ve yaklaşık 45.000 nüfusu bulunan kasaba, hiç beklenmedik bir şekilde İsviçre futbolunun merkezi haline gelmektedir. Geçtiğimiz yaz, İsviçre Futbol Federasyonu (SFV), Thun'da Swiss Football Home adında yeni bir federasyon merkezi kurulacağını duyurdu. Aynı zamanda, burada bulunan FC Thun, İsviçre futbol tarihinin muhtemelen en sansasyonel masalını yazmaya başladı.
Çeviri:
Böyle bir şey en son 70 yıl önce yaşanmıştı! Takım, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğa çok az kaldı
İkinci ligde geçirdiği beş yılın ardından, 2025 yılında Süper Lig'e yeniden yükselmeyi başardı. Thun, ligin en ucuz ikinci kadrosuyla ve ligde kalmayı hedefleyerek sezona başladı. Şimdi ise bu yeni yükselen takım, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluk unvanının eşiğinde. Son mağlubiyet Aralık ortasında yaşandı. Thun, son 13 resmi maçın 12'sini kazandı. Hiçbir takım daha fazla gol atmadı, hiçbir takım daha az gol yemedi.
Normal sezonun bitmesine üç maç kaldı, ardından şampiyonluk grubunda beş maç daha oynanacak. Sezonun bitmesine sekiz maç kala, en yakın takipçisi FC St. Gallen'e karşı 16 puanlık bir fark var. İsviçre'nin geleneksel futbol elitleri çok geride kaldı: kaptan Xherdan Shaqiri liderliğindeki son dönem çift şampiyonu FC Basel, tıpkı daha önce hakimiyet kuran Young Boys Bern ve iki Zürihli geleneksel kulüp gibi. FCZ ve Grasshoppers, rekor şampiyonu ve FC Bayern'in işbirliği ortağı, hatta küme düşme mücadelesi veriyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Thun, evinde Grasshoppers'ı 5-1'lik skorla ezdi. Stockhorn Arena, 10.000 seyirciyle bir kez daha doldu, böylece şehir nüfusunun neredeyse dörtte biri maçı izledi.
- IMAGO / Geisser
Lustrinelli ve Gerber, 2005'teki ikincilik başarısında da yer almışlardı
Thun'un inanılmaz hikayesi, İngiltere'de Leicester City'nin 2016'daki şampiyonluğunu ve bu ülkede 1. FC Kaiserslautern'in 1998'deki başarısını hatırlatıyor; "Kırmızı Şeytanlar" da birinci lige yeni yükselmiş bir takım olarak bu başarıyı elde etmişti. İsviçre'de daha önce de ikinci ligden gelen bir kulüp doğrudan şampiyonluğa ulaşmıştı. 1952'de Grasshoppers, ancak Thun'un şu anda sahip olduğu tek puanlık üstünlük kadar baskın değildi.
Thun, kulüp tarihindeki bugüne kadar tek bir şampiyonluk bile kazanmamıştı. İki kupa finali kaybedilmişti. Ligdeki en iyi derece 2005 yılında ikinci sırada elde edildi; bunun ardından golcü Mauro Lustrinelli ve orta sahanın lokomotifi Andreas Gerber'in önderliğindeki takım, sansasyonel bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. O dönemki iki kahraman, şu anki masalda da başrol oynuyor: Lustrinelli teknik direktör, Gerber ise başkan ve sportif direktör olarak.
Aslında anlaşılmaz olan bu başarı serisinin nedenlerini bulmak için yapılan zorlu arayışın sonunda, yerel bağlılık ve süreklilik sonucuna varılıyor. Gerber, 2009'da futbol kariyerini sonlandırdığından beri Thun'un yönetiminde çalışıyor, Lustrinelli ise 2022'den beri profesyonel takımı çalıştırıyor. Kadroda uluslararası üne sahip yıldızlar yok, ancak yine de tanınmış bir isim var: Marco Bürki.
- IMAGO / STEINSIEK.CH
FC Thun: Sürpriz takımın yüzleri
Thun'un 32 yaşındaki kaptanı ve savunma lideri, uzun yıllar BVB'de forma giyen kaleci Roman Bürki'nin (şu anda MLS'de St. Louis City'de oynuyor) küçük kardeşidir. Yine 32 yaşındaki Leonardo Bertone, karizması ve serbest vuruşları nedeniyle İsviçre'de şimdiden David Beckham ile karşılaştırılıyor. Bürki ve Bertone, ikisi de Thun yakınlarından geliyor ve halkın tam anlamıyla özdeşleştiği isimler.
En umut vaat eden yetenek ise U21 milli takım oyuncusu Franz-Ethan Meichtry (20) olarak görülüyor. Golcü orta saha oyuncusu, şimdiden İsviçre A Milli Takımı'na aday gösterilme, olası bir Dünya Kupası katılımı ve ardından yurtdışına transfer olma ihtimalleriyle anılıyor.
Şu anda Thun'da üç A Milli Takım oyuncusu bulunuyor: Golcü Elmin Rastoder Kuzey Makedonya, Brighton Labeau Martinik ve Mattias Käit Estonya için oynuyor. Toplamda sadece yedi yabancı oyuncudan biri Alman. Dominik Franke (27), RB Leipzig'in altyapısından yetişti. 2023 yılına kadar sol bek olarak FC Ingolstadt 04'te oynayan Franke, birkaç ay kulüpsüz kaldıktan sonra Thun'a transfer oldu ve yakında şampiyonluğa ulaşacak gibi görünüyor.