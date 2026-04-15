"Böyle bir şey daha önce olmuş mu bilmiyorum": Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi'nde elenmelerinin ardından aldığı bir karar şaşkınlık yarattı

"Üç aydır oynamayan bir oyuncu, birdenbire Avrupa'nın en iyi takımıyla karşılaşacak. Oynatılmalı," dedi Hamann, Sky'da Isak'ın ilk 11'de yer almasına şaşırarak. Isak, Aralık sonundan Nisan başına kadar sakatlık nedeniyle forma giyememiş ve geçen hafta Paris'teki ilk maçta (0-2) kısa süreli bir girişle sahalara geri dönmüştü.

"Ve o (Slot, ed.) onu oyuna sokmak istemiyor, çünkü o zaman muhtemelen uzatmalarda oynayamayabilir," diyen eski Alman milli futbolcu, Slot'un bu kararına ilişkin açıklamasını da anlayamadı. "Dürüst olmak gerekirse şunu söylemeliyim: Bu adama büyük saygı duyuyordum, ama böyle bir şeyi daha önce hiç duymamıştım. Daha önce böyle bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Muhtemelen olmuştur, ama Şampiyonlar Ligi'nde değil."

Slot, Isak'ı baştan sahaya sürmeye karar verdiğini, çünkü onu yedek olarak kullanmak istemediğini ve İsveçli oyuncunun olası bir uzatma devresinde gücünün tükenebileceğini açıklamıştı. "Ancak 45 dakika oynaması ve devre arasında nasıl hissettiğine bakmak, beş ila on dakika daha oynaması bir olasılıktı," dedi Slot.