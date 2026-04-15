Hamann, Paris Saint-Germain ile oynanan çeyrek final rövanş maçında 0-2 yenilginin ardından, Slot'un baldır kemiği kırığı nedeniyle yeni sahalara dönen santrfor Alexander Isak'ı ilk 11'de oynatıp, bunun yerine Cody Gakpo ve Mohamed Salah'ı başlangıçta yedek kulübesinde tutmasına tepki gösterdi.
"Böyle bir şey daha önce olmuş mu bilmiyorum": Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi'nde elenmelerinin ardından aldığı bir karar şaşkınlık yarattı
"Üç aydır oynamayan bir oyuncu, birdenbire Avrupa'nın en iyi takımıyla karşılaşacak. Oynatılmalı," dedi Hamann, Sky'da Isak'ın ilk 11'de yer almasına şaşırarak. Isak, Aralık sonundan Nisan başına kadar sakatlık nedeniyle forma giyememiş ve geçen hafta Paris'teki ilk maçta (0-2) kısa süreli bir girişle sahalara geri dönmüştü.
"Ve o (Slot, ed.) onu oyuna sokmak istemiyor, çünkü o zaman muhtemelen uzatmalarda oynayamayabilir," diyen eski Alman milli futbolcu, Slot'un bu kararına ilişkin açıklamasını da anlayamadı. "Dürüst olmak gerekirse şunu söylemeliyim: Bu adama büyük saygı duyuyordum, ama böyle bir şeyi daha önce hiç duymamıştım. Daha önce böyle bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Muhtemelen olmuştur, ama Şampiyonlar Ligi'nde değil."
Slot, Isak'ı baştan sahaya sürmeye karar verdiğini, çünkü onu yedek olarak kullanmak istemediğini ve İsveçli oyuncunun olası bir uzatma devresinde gücünün tükenebileceğini açıklamıştı. "Ancak 45 dakika oynaması ve devre arasında nasıl hissettiğine bakmak, beş ila on dakika daha oynaması bir olasılıktı," dedi Slot.
- AFP
Liverpool teknik direktörü Arne Slot'a sert eleştiriler: Alexander Isak "ortada yok"
Slot, Isak'ı tercih etme kararını, 26 yaşındaki forvetin "iki kez golle burun buruna geldiği" gerekçesiyle savundu. Ancak bu fırsatlardan birinde, PSG kalecisi Matvey Safonov'a takılan Isak, ofsayt pozisyonundaydı. "O hazırdı. Hazır olmadığı izlenimini edinseydim, onu oynatmazdım," diye vurguladı Slot.
Geçen yaz Liverpool'un Newcastle United'a 145 milyon euro transfer ücreti ödediği Isak, 19 maçta sadece 3 gol atarak Anfield Road'daki yüksek beklentileri henüz karşılayamadı. PSG maçında devre arasında oyundan çıkarıldı ve yerine Cody Gakpo girdi.
BBC'de Stephen Warnock ile birlikte bir başka eski Liverpool oyuncusu da Slot'un kadro seçimini eleştirdi ve Hollandalı oyuncunun "ilk beş dakikada Isak'ın önceki tüm devrede yaptığından daha fazlasını yaptığını" söyledi. Warnock, Isak'ın "uzak ara formda olmadığını" ve Salı akşamı Anfield Road'da "yokmuş gibi" olduğunu belirtti. 44 yaşındaki Warnock, "Ve o (Slot, ed.), onu sezonun en önemli maçı olan PSG maçında, Avrupa'nın en iyi takımı karşısında sahaya sürüp 45 dakika boyunca performans alabileceğini mi düşünüyor?" diye sordu.
Liverpool, PSG karşısında geri dönüş yapamadı - artık tüm dikkatler Premier Lig finalinde
Liverpool, Paris'teki ilk maçta açık ara geride kalarak 0-2 mağlup olmuş olduğundan, Anfield Road'da bir geri dönüş yapması gerekiyordu. Maçın yaklaşık yarım saatinde Virgil van Dijk, İngilizler açısından maçı doğru yönde çevirebilecek büyük bir gol fırsatı yakaladı. Ancak PSG kaptanı Marquinhos, olağanüstü bir kurtarışla van Dijk'ın topu çizgiye itmesini engelledi.
Paris, sonunda sadece üstünlüğünü korumakla kalmadı, Ousmane Dembele'nin iki golü sayesinde deplasmanda 2-0 galip geldi. Geçen sezon İngiltere şampiyonluğunu kazanmasına rağmen daha önce de giderek artan bir baskı altında olan Slot için durum artık çok zorlaşabilir. 47 yaşındaki teknik adamın sezonun ötesinde Liverpool'da bir geleceği olup olmadığı ise şüpheli görünüyor.
Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra, Slot için bu sezonun geri kalanında artık yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmak söz konusu. Ligde beşinci sırada yer alan Liverpool, Premier League'in gelecek sezon için beşinci bir Şampiyonlar Ligi katılım hakkını şimdiden garantilemiş olmasından yararlanıyor. Ancak, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya yetmeyecek olan altıncı sıradaki Chelsea ile arasındaki fark, sezonun bitimine altı hafta kala sadece dört puan.
Ayrıca Liverpool'un kalan fikstürü, iki ezeli rakibi FC Everton ve Manchester United ile şu anki dördüncü Aston Villa'ya konuk olacağı zorlu deplasman maçlarından oluşuyor. Evinde ise Chelsea ve sürpriz bir şekilde yedinci sırada yer alan FC Brentford ile doğrudan karşılaşacak. Brentford da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için hâlâ sessizce umut besliyor.
- AFP
FC Liverpool'un kalan maç programına genel bakış
Maç günü
Rakip
33
FC Everton (D)
34
Crystal Palace (E)
35
Manchester United (D)
36
FC Chelsea (E)
37
Aston Villa (D)
38
FC Brentford (E)